Une voiture s’est arrêtée au beau milieu de ma rue. Mon attention est soudainement attirée par le conducteur et sa passagère, tous deux le regard rivé sur leur smartphone. Je les observe. Ils cherchent leur chemin. La scène dure plusieurs minutes. Ils repartent enfin, hésitants. Ils n’ont vraisemblablement pas trouvé le bon itinéraire. Cette scène, nous en avons tous été un jour témoin. L’accès sans limite et en tous lieux au réseau internet nous procure ce sentiment de tout pouvoir connaître dans l’instant, sans l’aide de quiconque. Il nous donne l’impression de toute puissance mais il génère aussi un insidieux isolement social. Combien de fois ne sommes-nous pas surpris en rue par ces piétons qui errent, yeux fixés sur l’écran et casque collé sur les oreilles, marchant à tâtons, comme hypnotisés, absents de ce monde. On les appelle des smombies, contraction de smartphone et zombie. Ou lorsqu’un convive au cours d’un repas plonge sur son appareil pour répondre à une question qui se pose, s’isolant de la tablée. Cet écran qui instruit fait tout autant écran avec le monde réel.

Hyperconnecté mais alone together

On s’en remet donc, en ce début de 3e millénaire, en toutes choses, à un artefact technologique, dans un chacun pour soi irrésistible. On est hyperconnecté mais alone together comme l’écrit l’anthropologue américain Sherry Turkle. Cette fenêtre ouverte sur le “grand nuage” dit une vérité qui depuis les temps immémoriaux et jusqu’aux portes du XXIe siècle s’élaborait à travers le partage d’une multitude d’interactions sociales.

Nocivité d’un excès d’écran, de l’”hyperattachement”

Les écrans ont depuis bien longtemps éteint le réflexe que nous avions tous au siècle passé de recourir à nos contemporains. Ces quelques exemples montrent combien l’interface virtuelle modifie le rapport de l’homme au réel qui devient ce que l’instrument en donne à voir. Ce “techno-prométhéisme” narcissique et addictif, l’homme s’en nourrit désormais et son rapport au monde et aux autres, il le délègue au cloud lointain et anonyme et il perd dans le même temps ce maillage humain essentiel, nourricier, véritable poumon de la vie sociale. Nous passons désormais près de 5 heures par jour sur nos smartphones dont deux tiers sur les réseaux sociaux et nos enfants de 2 ans, déjà une heure. Nombre de pédopsychiatres, de pédiatres, d’enseignants relèvent les conséquences néfastes de la présence envahissante des écrans dans la vie des jeunes. Elle augmente les troubles de l’attention, retarde l’émergence du langage, nuit à une socialisation adaptée et plus globalement génère des incidences majeures sur le développement des fonctions cognitives (1). Nous ressentons tous la nocivité d’un excès d’écran, de l’”hyperattachement” qu’il engendre, mais nous sommes sous influence puisque bien souvent incapables de nous en passer. Nous en séparer un temps peut pourtant nous permettre de jauger notre dépendance voire notre addiction et d’ouvrir les yeux sur ce dont il nous prive d’essentiel : nos liens sociaux réels et authentiques, indispensables à la vie.

Redécouvrons le plaisir des contacts réels et authentiques

Les beaux jours reviennent, ensoleillés et aux senteurs d’été. Nos parcs, nos forêts, nos campagnes, nos cités historiques, nos terrasses nous tendent leurs bras. N’attendons pas le 6 février 2024, prochain safer internet day (2) abandonnons nos smartphones pour redécouvrir tout le plaisir des contacts réels et authentiques, des flâneries bucoliques, sensorielles et surprenantes. Goûtons plus librement à tous ces petits moments merveilleux qui jalonnent une journée et l’enrichissent, sans écran et sans l’attrait irrésistible des notifications, sms ou appels téléphoniques. Simplement, pleinement et librement en résonance avec le monde réel et sensible, et avec nos contemporains auxquels on peut apporter toute notre attention sans qu’elle ne soit accaparée par le diktat de l’écran.

Blog et publications de l’auteur : https://enobservantlemonde.wordpress.com/

(1) L’homme nu, la dictature invisible du numérique, M.Dugain et Ch. Labbé, Robert Laffont 2016

(2) Journée sans internet