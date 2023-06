Le 3 novembre 2020, la guerre a commencé entre le gouvernement fédéral éthiopien, l'armée érythréenne et les milices de la région amhara d'un côté et le gouvernement régional du Tigré de l'autre, et s'est poursuivie, en ce compris des massacres et un blocus étanche de la région du Tigré, jusqu'à l'accord de cessation des hostilités conclu le 2 novembre 2022. Selon Olusegun Obasanjo, le représentant de l'Union Africaine, cette guerre a tué 600.000 personnes, y compris des civils massacrés et affamés. Cette guerre, qui a fait bien plus de victimes que la guerre en Ukraine ou le conflit au Soudan, a été peu discutée dans les médias.

Si la guerre directe a cessé, on ne peut pas parler de retour à la normale. L’Ouest du Tigré, où s’opère un nettoyage ethnique reste sous le contrôle de milices amhara, le Nord est toujours occupé par l’armée érythréenne. Les budgets du Tigré restent bloqués : pas de salaires, presque pas de scolarité depuis trois ans, les intrants agricoles toujours indisponibles. Et maintenant, en outre, l’aide alimentaire internationale est suspendue depuis le mois d’avril.

Famine en cours au Tigré.

Au cours des derniers mois, des milliers de personnes sont mortes de faim au Tigré : des personnes déplacées ainsi que des villageois. En outre, des milliers de déplacés internes nouvellement arrivés du Tigré occidental ont également besoin d’une aide alimentaire immédiate. Selon le Bureau régional de la santé du Tigré, entre mars et avril, il y a eu une augmentation de 28% du nombre de jeunes enfants de moins de cinq ans mourant de malnutrition aiguë. La cessation de l’aide au Tigré est principalement à blâmer pour cela. Le journal espagnol El País a récemment publié un reportage concernant cette famine en cours au Tigré.

Suspension de l’aide par le PAM et l'USAID

La suspension de l’aide alimentaire par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’USAID (premier fournisseur d’aide alimentaire à l’Éthiopie) est liée à des vols à grande échelle. Après le lancement d’une enquête interne sur le détournement de l’aide alimentaire, The New Humanitarian a annoncé la démission de la direction du PAM en Éthiopie. Les conclusions de l’enquête n’ont pas encore été publiées.

Enquêtes sur les vols

L’enquête s’est penchée sur ces détournements des aliments destinés au Tigré, qui ont été vendus à des négociants et à des minoteries – des volumes de céréales d’aide ont été retracés dans diverses régions d’Éthiopie, mais aussi en Somalie et au Kenya. L’aide au Tigré a été interrompue jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

Pendant des années, les craintes de détournements de l’aide alimentaire ont été prises très au sérieux au niveau local. Par exemple, nous avons assisté à une distribution d’aide alimentaire au Tigré en 2016. Village par village, les gens venaient avec leurs ânes pour prendre des sacs de céréales. Ils nous ont dit qu’ils auraient préféré louer un petit camion pour charger tous les sacs de leur village; mais seuls les ânes étaient autorisés. Il ne pouvait pas y avoir de camions à proximité du centre de distribution municipal, pour éviter la revente en vrac par les personnes chargées de la distribution de l’aide. Bien sûr, les gros camions auraient pu passer directement des entrepôts principaux aux minoteries, mais selon les paysans, au niveau de la distribution villageoise, il n’y avait pas de vols.

L’année dernière, le commissaire national de gestion des risques de catastrophe, Mitiku Kassa, avait déjà été écarté pour détournement de la distribution de l’aide – ce qui n’a pas empêché les vols de continuer.

Des personnalités de haut rang impliquées

En avril, des déplacés internes dans la région Afar avaient protesté contre le rôle joué par des représentants du gouvernement dans le détournement de fonds de secours. À cette occasion, un responsable principal de la communication du PAM en Éthiopie a déclaré que la corruption de l’aide était courante.

Maintenant, des sources internes affirment que le scandale de corruption de l’aide alimentaire implique également l’armée éthiopienne et sept gouvernements régionaux , ainsi que des personnalités de haut rang du PAM et de l’USAID. Ce système fonctionne depuis des années (avant la guerre), mais il s’est intensifié pendant la guerre. Le blé est détourné vers les commerçants et les grandes usines de farine.

L’aide alimentaire destinée aux Tigréens affamés qui a été détournée vers des régions en sécurité alimentaire en Éthiopie comme Gambela et même au Kenya est le principal sujet de conversation dans la capitale régionale du Tigré, Mekelle. Compte tenu de la catastrophe humanitaire, il est essentiel d’assouplir les contraintes sur l’aide à la population victime et agonisante du Tigré tout en poursuivant les principaux coupables et en mettant en place des mécanismes de contrôle de l’acheminement de l’aide.

Des citoyens du Tigré et de l’Éthiopie deux fois victimes

Le 9 juin, l’USAID a décidé de suspendre l’aide alimentaire à l’ensemble du pays, l’Éthiopie , et pas seulement au Tigré, ce qui montre l’ampleur du problème.

Des sources citées dans un article récent du Monde parlent de 186 personnes soupçonnées de détournements de l’aide alimentaire destinée au Tigré, mais de 20 millions de personnes qui dépendent actuellement de l’aide alimentaire en Ethiopie. Les citoyens ordinaires du Tigré et de l’Éthiopie, qui sont les victimes de cette fraude colossale, ne devraient pas être une fois de plus la cible d’une interruption de l’aide. L’aide en espèces est une méthode alternative pour aider les plus pauvres parmi les pauvres, car il y a moins de possibilités de vol et elle n’interfère pas avec la production agricole des agriculteurs locaux. Nous insistons pour que la communauté internationale des donateurs trouve rapidement une solution pour compenser l’énorme déficit et l’inaction.

Les mesures doivent cibler les coupables, pas les victimes!