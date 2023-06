Quelle tristesse en constatant les réactions effrayées et choquées du PS et du PTB sur la venue dans des classes de LabOdoo, le laboratoire roulant de l’entreprise Odoo, notamment celle de la ministre Caroline Désir, qui juge la situation interpellante [ces réactions faisaient suite à une opinion publiée dans La Libre].

Où est le problème ? Tout simplement dans une méfiance encore trop grande de certains enseignants par rapport au monde de l’entreprise. J’ai participé à plusieurs débats sur ce sujet, où certains reprochaient aux entreprises de vouloir un enseignement formatant les élèves en bons soldats pour leur business. Un professeur m’a déclaré sur un plateau TV : “nous formons les élèves pour la Société avec un grand S, alors que vous voulez que nous les formions pour les sociétés avec des petits s… ”. Je rappelle qu’un décret concernant l’enseignement cite ses missions fondamentales : faire de l’élève un citoyen responsable, assurer des chances égales d’émancipation sociale, le rendre a pte à prendre une place dans la vie économique…

Ces réactions sont heureusement minoritaires. La Fondation pour l’Enseignement réunit les fédérations d’entreprises wallonne (UWE) et bruxelloise (BECI) et les fédérations de pouvoirs organisateurs de l’enseignement. Cet espace de dialogue a permis des avancées concrètes sur de nombreux thèmes, dont celui de la nécessaire collaboration entre ces deux mondes.

À lire aussi

Le rapprochement école-entreprise est prépondérant. L’école va déjà dans l’entreprise, directement via les stages et la formation en alternance, indirectement via des initiatives telles les Cités des Métiers ou les Centres de Compétence, mais il faut aussi permettre à l’entreprise de venir à l’école. Exemple parmi d’autres, l’ASBL 100 000 Entrepreneurs, que je préside, organise des sensibilisations à l’esprit d’entreprendre et à l’entreprise dans des classes, à la grande satisfaction des élèves et des professeurs. Sur 10 ans, 82.000 jeunes ont été sensibilisés par 2.500 entrepreneurs, dans 350 établissements scolaires, avec 1.000 enseignants impliqués. Hélas, l’enseignement en Belgique est à la traîne en matière d’expérience en entreprises (57 % des jeunes du secondaire qualifiant), contre 93 % en Suisse, 86 en Allemagne et 77 en France, selon le récent “Etat des lieux” de l’ASBL Agir Pour l’Enseignement.

On connaît en outre l’importance de la sensibilisation des élèves aux métiers, dès la fin des primaires, et de l’orientation vers les filières de formation qui correspondent à leurs désirs, à leurs rêves ! L’initiative d’Odoo n’est-elle pas une façon de les faire rêver de devenir informaticien, contrôleur de gestion, responsable financier, voire entrepreneur ? J’ai le plaisir d’être co-titulaire d’un séminaire d’actualité économique à l’UCLouvain à Mons, en master en gestion, où les étudiants challengent des patrons d’entreprise sur la stratégie, les forces et faiblesses, la politique environnementale, la responsabilité sociétale, etc. Fabien Pinckaers, comme d’autres CEO wallons et bruxellois, se prêtent au jeu. Ils ont souvent conquis l’assistance, permis de travailler sur des cas concrets et géographiquement proches, suscité une future candidature, ou donné le goût d’entreprendre.

Rappelons aussi les enjeux de la digitalisation. Enseigner le numérique, de manière théorique, mais aussi par des approches concrètes, voire ludiques, ne peut qu’apporter un plus à l’acquisition de savoirs et savoir-faire, dans un monde qui a évolué, et où les jeunes ne souhaitent plus apprendre parce qu’il le faut, mais aussi en comprenant le sens, le comment et le pourquoi. L’utilisation pédagogique d’un logiciel de gestion d’entreprises répond sans doute à cette attente légitime des jeunes générations.

Le monde politique a un rôle important à jouer dans la synergie entre écoles et entreprises. Puisse-t-il accepter, soutenir et renforcer ce type d’initiatives, et les rendre parties intégrantes des programmes, tout en mettant évidemment les balises nécessaires, notamment par rapport à des démarches à but commercial.