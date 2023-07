Une élève rejoint sur le tard une classe de 27 élèves, tantôt potaches, tantôt turbulents, tantôt gouailleurs. Ne maitrisant pas les règles du jeu et accusant un retard conséquent par rapport à la moyenne de sa classe, la nouvelle élève se révèle, à la surprise de ses instituteurs, appliquée, studieuse, voire brillante, comme l’atteste l’amélioration rapide de ses résultats. Malgré le départ précipité d’Albion, une élève connue pour sa “perfidie”, des candidats de tout horizon jouent des coudes pour être admis dans cette classe hors du commun. Pourraient-ils suivre le parcours prometteur de la nouvelle élève ? Cette classe est sans doute à l’image de l’Union européenne (UE) qui a accueilli la Croatie, il y a tout juste dix ans, le 1er juillet 2013 en tant que 28ème Etat membre.

En se centrant sur la géopolitique à la suite de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, l’UE a revu sa politique d’élargissement qui était relativement timorée cette dernière décennie. En 2022, l’Ukraine et la Moldavie furent reconnus en tant que candidats à l’admission, rejoignant ainsi cinq autres candidats des Balkans occidentaux (Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Albanie et Bosnie-Herzégovine). A quelques exceptions près (Grande-Bretagne, Suisse, Norvège, Kosovo), l’UE et le continent européen ne feraient d’ici quelques années plus qu’un. Or, en raison des sempiternelles turbulences politiques et des écarts socio-économiques entre les pays des Balkans occidentaux et du Partenariat oriental (Ukraine, Moldavie) et le reste de l’UE, l’intégration d’un ensemble aussi disparate de pays ne se fera pas sans peine.

Alors que les négociations avec la Croatie, indépendante depuis 1991 à la suite de la chute de la République fédérale socialiste de Yougoslavie, furent parsemées d’embûches, ce dernier Etat membre de l’UE fait actuellement figure d’élève modèle. Assurément, ce pays se distingue des “enfants terribles” que sont la Pologne et la Hongrie. La Croatie pourrait-elle apporter son savoir-faire à l’UE qui tente à la fois d’apaiser une région – théâtre de fortes tensions ethniques et politiques -, de convaincre la Serbie à renoncer à son soutien à la Russie dans le conflit ukrainien et de trouver une solution à la crise migratoire ? D’après Frontex, 45 % des franchissements illégaux des frontières extérieures de l’UE ont eu lieu en 2021-2022 à travers les Balkans occidentaux (145.600 personnes). En outre, de nombreux réfugiés sont pris au piège à l’intérieur de la Bosnie et de la Serbie.

Echaudés par la lenteur de l’intégration des Etats d’Europe centrale ayant adhéré à l’UE en 2004-2007, les institutions communautaires et les Etats membres occidentaux se sont montrés extrêmement exigeants à l’égard de la Croatie. Aussi le processus d’adhésion avec ce pays s’est-il étalé sur près d’une décennie (2004-2013). Le défi fut de se conformer à 160.000 pages d’acquis communautaire. Cependant, les efforts déployés par cet Etat pour remplir les conditions d’adhésion lui ont permis de rejoindre la zone Euro et l’espace Schengen plus rapidement que prévu (le 1er janvier 2023), bien avant d’autres Etats d’Europe centrale. Par ailleurs, en tant que membre de la zone Euro, la Croatie affiche de meilleurs résultats macro-économiques que les Etats méditerranéens.

Pourtant, victime du plus long conflit militaire dans l’histoire récente de l’Europe (1991-1995) qui a coûté la vie à 20.000 personnes, des frais de reconstruction exhorbitants (160 % of de son PIB) et de la “décennie perdue” du fait que la Croatie n’a pu faire partie des élargissements de 2004-2007, ce pays a connu six années de récession (2008-2014). Dix ans après son adhésion à l’UE, elle connaît une embellie économique : la croissance de son PIB fut la seconde de l’UE en 2021 et sa dette publique fait pâlir d’envie nos autorités budgétaires (68.4 % ratio dette/PIB en 2022).

Malgré ces bons résultats, ce pays fait face à de redoutables défis systémiques. Le salaire moyen est de 1.100€, bien en dessous de la moyenne européenne. En 2021, son PIB par habitant était de l’ordre de 14.953€, soit la moitié de la moyenne de l’UE. Sa population a décliné de 10 % (3.8 millions). Son économie demeure trop dépendante du tourisme (20 % du PIB). Enfin, la corruption gangrène ses institutions. Rien qu’en rapport avec les fonds européens, 23 enquêtes furent menées par le Parquet européen en 2022. Il n’en demeure pas moins que des réformes macro-économiques sont en cours. Permettront-elles de diversifier son économie ? Seront-elles suffisantes pour arrêter l’hémorragie démographique ?

On le sait, le chemin que devront prendre les pays candidats pour décrocher le sésame européen sera parsemé de chausse-trapes. Les bons résultats engrangés par la Croatie, dix années après son adhésion, confirment que prudence est mère de sûreté. Aussi, en raison de sa position géographique à la périphérie de l’UE, de son attachement aux valeurs européennes, de son aptitude à se conformer aux exigences de l’intégration européenne, de son savoir-faire, la Croatie pourrait, à l’instar de notre métaphore, servir de modèle aux nouveaux candidats à l’adhésion. Les Croates soutiennent inconditionnellement l’Ukraine, ce conflit leur rappelant leur lutte pour l’indépendance. Pourrait-on envisager que leur pays joue un jour un rôle dans les opérations de réconciliation entre des peuples meurtris par des années de conflit ? Enfin, un engagement plus conséquent de certains pays d’Europe centrale dans le cadre des processus d’adhésion pourrait non seulement resserrer les liens entre les Européens mais aussi éloigner le spectre d’un diktat bruxellois, qui fait figure de repoussoir aux yeux des Hongrois et des Polonais.

Le nouvel élargissement, que d’aucuns redoutent, va marquer un tournant politique majeur dans la construction européenne, entamée il y a plus de sept décennies. Si il est justifié sur un plan géopolitique, il ne s’improvise pas. La guerre qui s’éternise en Ukraine nous oblige en tout cas à faire preuve d’ouverture et de prudence. On peut espérer que la “success story” croate pourra contribuer à la réussite de ce nouveau projet d’intégration.