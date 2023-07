L’aveuglement de ceux qui chiffrent, calculent, bâtissent des projets sur des mirages nous a plongés dans le non-sens. Comme l’écrivait le psychiatre Heike Weis dans la revue Action&Pensée (n°60), “notre système actuel est moribond. Nous vivons dans un mélange de tout, qui nourrit une boulimie de consommation de tout. Sans une réintégration de la dimension verticale, les choses n’ont pas de valeur, ou seulement celle qu’on leur donne (artificiellement). La pensée de l’homme est tordue au point de vouloir faire rentrer la vie dans une logique monétaire, au lieu d’adapter la logique monétaire à ce qu’exige la vie. La peur du manque d’argent, de reconnaissance, d’amour, de respect, de succès, que nous traduisons en besoins, désirs et envies, est devenue notre carburant, produisant des burn-out sans fin.”

Dégradation des relations humaines

Le fameux dérèglement dont tout le monde parle aujourd’hui est donc bien loin d’être uniquement climatique… La dégradation des relations humaines est telle depuis tant d’années que l’on peine à comprendre que le monde politique ne cherche pas davantage à reconstruire un système de valeurs intellectuelles et morales qui puisse enfin favoriser l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. Il semble en tout cas qu’il ne soit pas évident pour tout le monde que l’on meurt autant d’un refroidissement des relations humaines que d’une hausse de la température.

Antidépresseurs et somnifères ne suffisent plus

Aujourd’hui, les antidépresseurs et les somnifères ne suffisent plus, et la crise morale semble désormais s’attaquer à des pans de population beaucoup plus vastes, la plupart des gens se retrouvant à ce point assujettis à la philosophie matérialiste et libertaire de leur époque, qu’ils en relativisent des valeurs humaines intouchables depuis des millénaires. Obnubilés par leurs droits et de plus en plus allergiques aux devoirs et aux leçons de morale, ils ne voient plus clairement que la vie ne prend de sens que pour ceux qui sont capables de consacrer du temps à ceux qu’ils aiment.

Forme violente de la contestation

Aussi, la forme violente que prennent les contestations sociales ne devrait plus étonner personne. À force de désillusions, le peuple, moralement et nerveusement épuisé, arrive d’autant moins à se conformer à une règle de vie commune qu’il a compris depuis longtemps que le “vivre ensemble” était invariablement sacrifié sur l’autel de la rentabilité économique.

Comme une absence de ses parents.

Déboussolé, il a donc pris l’apparence d’un adolescent mal dans sa peau, jetant par la fenêtre – dans un accès de rage et de plaisir mêlés – les cadeaux et les promesses censés le consoler de l’absence physique et mentale de ses parents.

La baguette moralisatrice et culpabilisante n’ayant eu qu’un effet dérisoire sur leurs petits “protégés”, ceux-ci, relativement inconscients des dégâts psychologiques que leur perte de contrôle éducatif a engendré, risquent fort de sombrer dans un autoritarisme désespéré, qui pourrait bien sonner définitivement le glas de la cohésion familiale.

L’adolescent déboussolé n’entend plus, n’écoute plus, ne voit plus.. Il hurle, simplement, tantôt dans la rue, tantôt dans son âme, le vide intérieur que le système a trop longtemps entretenu dans sa vie sans repères… Humainement parlant, tout est donc à refaire, pas à pas, avec les qualités qui lui sont propres.