En Europe, ce sont plus d’un demi-million de spectateurs qui ont été déçus par l’annulation de 46 dates de la tournée Multitude de Stromae. Un peu plus tard, également pour raison de santé, Céline Dion, Jane Birkin, Lewis Capaldi et Madonna ont fait faux bond.

Il nous revient tout d’abord de témoigner de notre empathie à l’égard de ces artistes ainsi qu’aux équipes qu’ils ont choisies pour travailler avec eux, mais il convient aussi de trouver des pistes de solution à long terme pour tenter de réduire tant que possible les conséquences des annulations ou reports de concerts.

En effet, la situation ne va sans doute pas s’améliorer puisque la pression sur l’organisation des concerts se fait de plus en plus tendue, le monde musical ayant progressivement transféré à ceux-ci la source première de ses revenus qui naguère était détenue principalement par la vente et la location de supports sonores.

Une piste majeure à investiguer est une régulation au niveau européen des préventes. Dans les exemples cités, elles commencèrent particulièrement tôt, l’exemple suprême est de 19 mois avant le spectacle pour Stromae.

Cette régulation des préventes pourrait d’ailleurs se coupler avec deux autres mesures à envisager :

– en plus du ticket, il faudrait rembourser les frais d’hôtel et de transports, ces dépenses connexes étant devenues obsolètes pour des usagers habitant loin du lieu du concert ;

– il serait juste de créer un droit pour le public : celui de connaître les causes officielles du non-déroulement à la date prévue de l’activité.

Des préventes entre 4 et 19 mois avant l’activité

En 1988, soit il y a 35 ans, l’un de nos quotidiens trouvait excessive la mise en location de quatre concerts de Pierre Rapsat au Cirque royal car elle commençait quatre mois avant le déroulement de l’activité. En 2006, des critiques analogues s’élevaient contre une prévente lancée 13 mois avant l’événement culturel.

Plus tôt la réservation commence et plus il y a de raisons pour annuler ou reporter.

On s’approche aujourd’hui d’un démarrage des locations deux ans avant l’événement.

Si, pour respecter la liberté de commercer, il n’est pas envisageable d’agir par une réglementation sur l’escalade des prix, par contre, réguler le début des préventes devrait pouvoir s’envisager parce que de tels excès deviennent un obstacle complémentaire qui peut rendre la culture, ce bien pour tous, inaccessible aux moins nantis.

Les petits organisateurs sont pénalisés

De plus, la prévente de plus en plus tôt constitue une forme de concurrence déloyale de la part de grands organisateurs qui l’appliquent car, bien souvent, les organisateurs de plus petite taille – pour leur spectacle se déroulant à la même date – n’ont pas la force de frappe pour une annonce de leur activité au public aussi précoce.

Par ailleurs, il faut convenir que le public a ainsi de moins en moins la possibilité de choisir parmi la diversité culturelle proposée au cours d’une même journée. Si vous apprenez six mois avant son jour J le déroulement d’une activité régionale qui vous tient encore davantage à cœur, vous ne pourrez pas y aller, puisque vous aurez déjà acquis le ticket souvent bien plus cher du méga-spectacle.

Obliger d'acheter sans connaître le contenu, est-ce légal?

Ouvrir si tôt les réservations a une autre conséquence : cela mène petit à petit certains organisateurs à ne pas respecter un autre droit de leur public, celui de connaître le contenu détaillé avant l’achat du service.

Pareille pratique est pourtant susceptible de constituer une pratique commerciale déloyale au sens du Code de droit économique. Par exemple, il n’est pas normal que des festivals d’été distillent au fil des semaines les annonces de la venue de tel ou tel artiste dans leur activité.

Le public doit souvent attendre les derniers jours qui précèdent le festival pour faire son choix, s’il reste de la place. Entre-temps, certains prix comme ceux des pass auront peut-être augmenté. Ainsi, en culture, prendre connaissance de tous les “ingrédients” peut même donc coûter au public.

Pour la 17e édition du Tomorrowland (21-30 juillet), les organisateurs ont d’abord réservé la moitié des billets aux festivaliers belges et aux habitants des communes environnantes. Ces billets ont tous été vendus durant la matinée du 28 janvier. Mais l’affiche complète ne fut dévoilée que plus tard dans cette même journée lorsque la réservation internationale commença. Le succès indéniable de ce festival ne justifie pourtant pas le fait que le public qui va y participer n’ait pas le droit de connaître son contenu détaillé avant d’acheter son ticket, ne fût-ce que pour choisir le ou les jours où il préfère s’y rendre.

Pour une réglementation européenne

Une législation européenne pourrait permettre aux usagers culturels de se voir traiter de la même façon, et si possible de la meilleure, quel que soit le pays où l’activité a lieu.

L’exemple suivant est éloquent. Pour les remboursements liés à l’arrêt de la tournée de Stromae, les acheteurs de tickets pour les concerts bruxellois ont été remboursés dans les jours qui ont suivi l’annonce de l’annulation, sans entreprendre aucune autre formalité. Par contre, en France, le jour de l’annonce de l’annulation de la tournée fut envoyé un courriel détaillant tout un processus à mener en deux semaines pour que leur demande de remboursement soit “valable”. Ce message indique que les “clients” risquent bien de devoir attendre longtemps leur remboursement. L’inquiétude de certains acheteurs prendra fin un peu moins d’un mois plus tard.

Nous proposons que les droits du public culturel s’invitent dans les programmes des partis politiques pour les prochaines élections européennes et qu’il soit question d’une prévente qui ne commencerait pas plus de six mois avant le début de l’activité et à partir du moment où son programme détaillé est rendu public.

Interpellé récemment par la députée Sophie Rohonyi (Défi) sur ce thème au Parlement fédéral, le ministre Pierre-Yves Dermagne (PS) a indiqué qu’il y a une exception culturelle à garantir dans toute une série d’aspects, et notamment celui de l’accessibilité à la culture : “Les consommateurs ne sont sans doute pas toujours suffisamment protégés. Il faut voir ce qui peut être fait à un niveau européen. Je suis disposé à sonder le secteur ainsi que les associations de défense des consommateurs.”

Nous attendons que le ministre lance les invitations.