Sous le bleu, il y a du rouge

Arriver dans les vestiaires,

Se changer

Poser ses genouillères

Et se dresser

Les bottes lourdes

Les casques qui basculent

Les matraques qui pendent

Les voitures qui reculent

S’entasser, à dix dans une camionnette

Avoir peur

Parler, échanger, assis sur des banquettes

Avoir peur

Sortir de la camionnette,

Charger

Rentrer dans la camionnette

Trembler

Regarder par-delà la visière

Scruter les regards

Se sentir proche de tant de misère

Et un peu à l’écart

Penser aux enfants qui attendent que l’on revienne

Espérer que ce ne sera pas trop tard

Qu’on sera parti avant que la foule ne se déchaîne

Avant que ne tombe le soir

Rentrer enfin, après un déluge de pavés

Panser les plaies

Se dire qu’on ne sera jamais assez payé

Que pour servir de bouclier

Arriver dans les vestiaires,

Se changer

Retirer les genouillères

Et pleurer…

Sous le bleu, il y a du rouge

Sous l’uniforme, un humain

Sous le gilet, un cœur qui bouge

Sous le bouclier, une main

Réceptacle de toutes les haines

Sans jamais sourciller

On peut vivre le pire

Quand on est policier

Ils ne choisissent pas leur combat

Ils obéissent

Parfois, ils ne voudraient pas être là

Mais ils subissent

Dernier rempart avant toutes les chutes

Qu’on pense un instant,

Quand on les frappe et les chahutent,

Qu’après eux… le néant

