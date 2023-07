En avril 1973, je n’avais pas encore terminé mes études de philologie germanique. Je fus pourtant convoqué par le directeur d’un Collège pour signer mon contrat d’enseignant, prenant “cours” dès le premier septembre suivant. Il y avait urgence pour lui de trouver un professeur de langues dans le cycle supérieur et le critère essentiel qui avait prévalu (et je ne l’appris que bien plus tard) c’est que ce directeur avait téléphoné au Curé de ma paroisse pour en savoir plus à mon sujet. Il lui avait répondu : “Ah, Philippe, il lit à la messe le dimanche et il est dirigeant de Patro !”

Et ce furent ces raisons qui décidèrent de mon engagement anticipé.

En ce temps-là, on faisait 120 heures de stages pour obtenir son brevet de dirigeant de Patro et 20 heures de stages pratiques pour devenir licencié-agrégé… ad vitam.

Cet exemple ne concerne que moi, et date d’un autre âge, mais je sais bien qu’à l’ époque, la plupart des étudiant(e) s germanistes de mon année furent contacté(e) s bien avant le premier septembre 1973 pour une promesse d’engagement quasi officiel…

Nous avions peu d’expérience mais à l’époque, nous étions animé(e) s de l’ envie de faire de notre mieux. Et, surtout, nous avions l’assurance de “faire nos premières armes” dans un seul établissement, pouvant compter sur l’aide précieuse de collègues “aguerri(e) s” qui nous épaulaient, nous faisant découvrir “les ficelles du métier”.

L’innovation ne se décrète pas

Qu’en est-il aujourd’hui, avec des classes surpeuplées, composées de jeunes élèves plus soucieux de surfer sur internet (en plein cours) et de communiquer par SMS, ayant devant eux des enseignant(e) s devant donner cours dans plusieurs écoles, pressé(e) s de faire court pour aller donner cours ailleurs ?

“On” (1) m’a dit que pour arriver à se faire respecter, de jeunes enseignant(e) s diplômé(e) s n’hésitent pas à utiliser des mesures d’un autoritarisme exagéré. Il n’est pas facile, bien sûr, de gérer une classe d’élèves turbulents, tout en ayant à leur enseigner le programme prévu pour cette branche-là cette année-là.

Les enseignants sont fatigués, fatigués, depuis longtemps, parce qu’ils vivent souvent dans l’urgence, au jour le jour. J’ai souvent dit, avec le sourire, et donc, on ne me croyait pas : “Pour être enseignant, il faut une condition physique exceptionnelle. Et aussi une forme de foi en la nature humaine.”

Je présume que mes réflexions trouveront un écho dans le “pacte d’excellence” où on explicitera comment enseigner aux enseignant(e) s… comment mieux enseigner.

Rappelons simplement que “l’innovation ne se décrète pas !” (2) “Elle se construit sur le terrain par l’ensemble des acteurs de l’enseignement et pas par des ‘penseurs en chambre’qui veulent tout régenter et normaliser, par des ministres qui veulent absolument laisser leurs marques et leurs noms. Les seuls qui laissent leurs noms, ce sont soit les grands pédagogues, soit les professeurs dans la mémoire de leurs élèves, qu’ils ont marquée de leur enthousiasme et de leur amour de leur métier. ”

On est bien d’accord pour dire que l’excellence doit toujours être de mise dès lors qu’on doit “élever” quelqu’un. Mais il est surtout bon de se rappeler cette superbe maxime : “Il faut tout un village pour élever un enfant. ”

Nous ne vivons plus tous dans des villages, mais les enfants qui ont ce bonheur savent ce que cette expression peut signifier, sentent que leur existence est reliée à d’autres, prêts à les surveiller, les guider, les réprimander, les féliciter, les taquiner, selon les cas.

Oui il faut beaucoup de monde, de courage, d’énergie, de dévouement et de patience pour “élever” un(e) élève.

C’est comme un pacte tacite qui impacte tous nos rapports humains, présents et à venir.

(1) j’ai huit petits-enfants, âgés de 4 à 20 ans…

(2) Revue “Eduquer”, une publication de la Ligue de l’Enseignement et de l’Education permanente, éd, n° 124 d’octobre 2016