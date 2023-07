Le Titanic, qu’une réplique miniature vient de rejoindre dramatiquement dans le néant, est décidément plus qu’une catastrophe maritime. C’est un trou noir dans l’histoire contemporaine, un monstre du loch Ness qui nous hante encore avec ses cinquante mille tonnes d’acier, méga tombe dont les morts ne possèdent plus que leurs chaussures en cuir, mais incrustées dans nos mémoires via une symbolique puissante, en “prélude” avant les tranchées qui adviendront deux ans plus tard. Il tétanisa une population à l’instar des automobilistes d’aujourd’hui qui provoquent des bouchons sur leur voie d’autoroute pourtant dégagée, mais pétrifiés et à la vue d’un accident en sens inverse. Attraction morbide du badaud ? Certes, mais pas seulement, car l’effet de sidération nous tétanise : ainsi, cela peut arriver partout ? Oui, comme tout drame, et ce naufrage vieux de 121 ans nous hante encore, car il est emblématique.

À sa sortie du chantier en 1911, les architectes de la White star se congratulaient : le Titanic était in-sub-mer-sible. Qui penserait que Dieu puisse couler ? Le 14 avril 1912 c’était chose faite. Mais le déni reste et le navire coule encore, par paliers de mémoire, comme si l’on pouvait remonter le temps. Dès lors, pour conjurer le sort, on rêva de le remettre à flot. Dans un Patriote Illustré d’avril 1962 (ma grand-mère les reliait par années !) s’attardant sur les 50 ans du naufrage, l’ancêtre du supplément hebdomadaire de la Libre expliquait – cela me fascina – qu’en utilisant d’immenses sas en caoutchouc gonflables la chose serait possible. Mais on ignorait encore son emplacement ; qu’il était éparpillé façon puzzle dans un lieu alors introuvable. Retrouvés par Robert Ballard en 1985, “le calme d’un paysage alpin” souffla-t-il, ces débris devinrent un Machu Picchu inversé, renforçant le mythe déjà gonflé de romans, maquettes, gadgets, cinq films et cinq cents chansons avant la déferlante créée par James Cameron en 1997. Sur une réplique de la proue, à Las Vegas, les demandes en mariage, présumés insubmersibles eux aussi, fusent depuis lors à coup de “I am flying Jack”. Pour ma part, je songe avec dépit au Rubaiyat d’Omar Khayyâm, sublime édition de poèmes persans ornée de rubis gisant au fond de l’épave, en relisant le livre d’Ami Maalouf (Samarcande) consacré à l’auteur de ce manuscrit iconique paru au XIe siècle, égaré lors des invasions mongoles, retrouvé des siècles plus tard et… bêtement coulé ! On pouvait y lire : “Nous sommes chacun une goutte d’eau qui tombe et se perd dans la mer ; un grain de poussière au fond de la terre, alors que signifie notre passage en ce monde ?” Sic ! La Perse devint l’Iran en 1935. N’est-ce pas bien regrettable ?

Joseph Conrad disait du Titanic qu’il était “le Ritz des mers”. On pourrait aussi le nommer amiral de l’Angleterre impériale, alors première puissance maritime dominant le monde, ultra colonialiste et peu versée dans l’humanisme sociétal. Les milliardaires occupaient les cabines, les émigrants irlandais et polonais hantaient les cales, les ouvriers sous-payés et les syndicats abhorrés. Le Titanic était le triomphe de l’arrogance d’un progrès univoque, axé sur la puissance, la vitesse, la richesse, le bling-bling. Cependant c’est ce pays qui créa et imposa l’Habeas corpus (1679) et le Bill of rights (1689), ces piliers de la démocratie. L’Histoire est un tissu de paradoxes dont le plus déconcertant est cet arc qui se déploie par-dessus les siècles entre la mythologie et ses turgescences contemporaines. Dans la Grèce antique, les Titans se croyaient invincibles. Zeus les foudroya, puis les précipita dans le Tartare. Et nous voici dans la panade, avec le retour des guerres absurdes du XXe siècle. Notre XXIe, déjà fourbu à l’aube de son premier quart, censé incarner le renouveau démocratique contre les totalitarismes, paraît déjà ployer sous le poids de cette folle espérance. Fera-t-il donc naufrage, lui aussi ?