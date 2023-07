Revendiquer l’accès des femmes à la prêtrise et/ou au diaconat s’inscrit dans la tendance actuelle à ouvrir les postes de commandement à tous, indépendamment du genre. C’est vrai qu’on voit de plus en plus de femmes chefs d’entreprise – et de très grosses entreprises- directrices de banque, premier ministre et même chef d’orchestre. Les mœurs vont plus vite que la langue, car on n’écrit guère “ministresse” ni “cheffe d’orchestre”. On ne peut tout de même pas utiliser “cheftaine”, trop typé. Et quel mot féminin utiliser pour “curé” ? Les protestants ont résolu le problème avec “pasteur-pasteure”.

Cette bataille me semble à vrai dire dépassée. D’abord parce que la prêtrise, comme le mariage, n’est actuellement revendiquée que par ceux et celles qui en ont été exclus : les femmes pour l’ordination sacerdotale, et les homosexuels pour le mariage. Les autres, ceux qui y accèdent tout naturellement depuis des siècles, s’en désintéressent comme d’une coutume ancienne, peu attractive dans le contexte actuel. Et peut-être que le clergé catholique, tel qu’on l’a connu avant 1960, va doucement disparaître, parce qu’une fonction sacerdotale associée à un pouvoir divin, à une supériorité sacrée ne correspond plus ni à la pensée théologique actuelle, qui retourne aux sources évangéliques, ni aux modèles socio-politiques dominants (du moins dans les pays occidentaux). C’est toute l’Église qui est amenée à se décléricaliser, à l’appel du Pape François lui-même, et de cardinaux lucides, comme notre archevêque Joseph De Kesel en Belgique. Alors, si ce sont les laïcs qui prennent les communautés chrétiennes en charge, les femmes n’y trouveront-elles pas tout naturellement leur place ?

La question du sacré, de l’identification à Jésus-Christ, voire à Dieu lui-même, avec le pouvoir sacramentel qui s’y attache, fera place à une vocation de service, déjà abondamment pratiquée par les femmes, dans l’Église comme ailleurs.

C’était le cas dans les petites chrétientés des premiers siècles, on le voit bien dans les épîtres de Paul, qui confie de grandes responsablités à Phoebé, Junia, Prisca, Lydie et bien d’autres. Il les considère à égalité avec les hommes et les charge de conduire les premières Églises et d’enseigner les convertis.

Malheureusement, la société patriarcale de l’époque, que Jésus et Paul avaient audacieusement combattue, a repris le dessus, et n’a cessé de se renforcer depuis. Peut-être pouvons-nous espérer la voir progressivement faire place, dans tous les domaines, à une vraie égalité hommes-femmes ? On en est encore loin, mais ça avance !