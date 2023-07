Nous sommes à moins d’un an des élections. Les partis se mettent en position de bataille ou tentent de se rétablir après des chutes drastiques lors de sondages.

Un constat frappant risque de se faire : la tentative de rétablir une confiance avec les mêmes vieilles recettes. La jeunesse du parti libéral flamand le dénonçait dernièrement suite à la démission de leur président Egbert Lachaert. En effet, plusieurs membres de l’Open VLD ainsi que sa jeunesse ont dénoncé les vieux chefs du parti qui auraient arbitrairement choisi leur prochain président de parti. Cette récente affaire qui a vu Els Ampe monter au créneau, ne concerne pas uniquement l’Open VLD mais nous concerne tous.

YouthWashing ?

En tant que jeune politicien, nous ne pouvons que constater qu’ils ont raison. Il y a un manque criant de renouvellement en politique. La démocratie est ainsi volée au nom de la particratie. La représentation est mise à la poubelle au profit d’intérêts particuliers ou de clan au sein des directions de parti. Rien de proche du citoyen… voilà qui est certain !

Comme une forme de “YouthWashing”, de nombreux présidents de parti font l’éloge de la jeunesse en politique ou appellent les jeunes à s’engager mais, concrètement, ne les voient que comme un vivier énergique de mobilisation ou de communication. Rien de plus. La confection des listes en 2024 permettra de vérifier quels partis (et quels chefs surtout) sont véritablement favorables au renouvellement. Mettre un quota de jeunes en place non visible sur une liste, par exemple, tient plus de la communication qu’à un réel investissement en sa jeunesse.

Supprimons l’effet dévolutif de la case de tête dans toutes les listes !

Notre démocratie représentative qui est vouée à évoluer doit rompre avec les barrières de la particratie qui choisit, déjà lors de la confection de ses têtes listes, qui siégera pour sûr dans l’assemblée.

L’intérêt initial de l’effet dévolutif ainsi que la suppléance était de justement aider certains profils à entrer ou à rester dans la vie politique alors que leur notoriété est insuffisamment établie. Dans la réalité, cet outil est insuffisamment utilisé par les partis qui remettent plusieurs élus sortant au devant comme une sorte de “récompense”. Ils trustent généralement les meilleures places.

Les bienfaits de la suppression de l’effet dévolutif de la case de tête sont connus. D’abord, cela traduit le plébiscite réel, marqué par les voix de préférence. Ensuite, cela procure une certaine liberté aux futurs candidats qui n’auront pas à répondre à des intérêts de parti avant ceux du bien commun parce que leur prochaine élection ne dépendra pas d’une bonne place sur la liste. Enfin, cela induit un renouvellement naturel, régi par la loi de la proximité avec le citoyen. Parce que l’écart se creuse entre le monde politique et la société civile, il faut inciter les élus à s’imprégner davantage des échanges avec les personnes, c’est-à-dire l’ensemble des Belges dans toute leur diversité, qu’ils sont appelés à représenter.

Nouvelle génération, nouvelles idées

En conclusion, pour répondre à la crise de représentativité, il appartient aujourd’hui aux différents partis politiques de réduire l’écart avec la population. Un groupe politique ne doit pas être l’entreprise de quelques-uns mais bien le lieu de représentation de tous ceux qui partagent des idées similaires et travaillent dans le but de ce qu’ils croient être le mieux pour notre pays. Cela doit comprendre donc des jeunes, des femmes, des personnes issues de la société civile et de la diversité à l’image de notre pays. Avec de nouvelles générations de représentants viendront de nouvelles idées pour la refonte de notre système comme la limitation du nombre de mandats et plus d’éthique. La politique ne doit plus être le lieu d’un entre-soi !