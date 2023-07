Tête rasée, visage recouvert d’une couleur verte, bras et mains bandés, ecchymoses partout. Les images du corps violenté d’Elena Vilachina, journaliste pour Novaïa Gazeta – l’un des rares journaux indépendants russes – sont choquantes. Elles ont fait le tour du monde en quelques heures, rappelant à celles et ceux qui ne le sauraient pas ou l’auraient oublié que le journalisme est un métier non dénué de risques et de menaces, y compris dans les pays où il n’y a pas de conflit armé. (1) L’Italie en est un bon exemple avec le cas de Roberto Saviano, notamment.

Sous protection policière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

Depuis la publication de son roman reportage Gomorra en 2006, Roberto Saviano vit sous la menace constante d’une exécution par la Camorra, l’organisation criminelle basée à Naples. Vivant sous protection policière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le journaliste a choisi de quitter un pays qu’il estime gangrené par les associazioni criminali di stampo mafioso, selon la formule consacrée par le code pénal italien (art. 416 bis). L’ONG Reporters sans frontières confirme cette année encore que les réseaux mafieux demeurent la menace principale pour les journalistes d’investigation italiens, contraignant une vingtaine d’entre eux à vivre sous escorte. Ces réseaux mènent des campagnes d’intimidation très agressives, pouvant aller jusqu’à la mise à mort, contre les journalistes qui révèlent leurs méfaits et leurs collusions avec le monde de l’entreprise et celui de la politique.

Menacé d’être privé d’escorte

Or, depuis les cinq dernières années, sa tête est mise à prix non plus seulement par la mafia napolitaine mais aussi par la droite dure italienne. En effet, en 2018, sa critique de la politique anti-migrants de Matteo Salvini, alors ministre de l’Intérieur, lui avait valu la menace d’être privé d’escorte… Menace à laquelle il avait répondu en qualifiant Matteo Salvini de buffone et en dénonçant son élection en tant que sénateur en Calabre comme étant une preuve des liens entre La Lega, parti souverainiste basé au nord de l’Italie, et la ‘Ndrangheta, coupole mafieuse basée au sud de la botte.

Procès pour “diffamation” intenté par Giorgia Meloni

Alors que la rodomontade de Matteo Salvini est restée sans suite, Roberto Saviano fait face aujourd’hui à un procès pour “diffamation” intenté par Giorgia Meloni, leadeuse de Fratelli d’Italia et cheffe du gouvernement de droite dure depuis le 25 septembre 2022. En effet, la “diffamation” n’étant toujours pas dépénalisée en Italie, le journaliste risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour avoir traité Giorgia Meloni et Matteo Salvini, ténors des mesures anti-migratoires italiennes, de bastardi dans une émission télévisée en décembre 2020, fortement écœuré par leurs prises de parole, jugées indignes et hypocrites, à la suite du naufrage d’un bateau de migrants à quelques kilomètres des côtes italiennes. L’issue du procès de Roberto Saviano sera déterminante non seulement pour lui, à titre personnel, mais pour l’ensemble de la presse italienne.

Une menace pour la liberté de la presse

Car si jusqu’ici la non-dépénalisation de l’acte de diffamation demeurait problématique sur le plan de l’actualisation de la législation qui encadre le libre exercice de la profession journalistique en Italie, elle devient urgente et impérieuse avec l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. En effet, cette dernière semble avoir en ligne de mire non seulement l’un ou l’autre journalistes jugés dérangeants, comme l’illustre le cas de Roberto Saviano, mais des rédactions entières, comme notamment le quotidien Domani, contre lequel la première ministre a porté plainte également pour diffamation fin 2021. De quoi démontrer que l’arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni et de la droite dure constitue une menace à prendre au sérieux pour la liberté de la presse et la sécurité des journalistes en Italie.

(1) Voir le Rapport de la Directrice générale sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité de 2020.

