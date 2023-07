Depuis plusieurs mois, l’établissement pénitentiaire de Huy est régulièrement en forte surpopulation. Cette situation est source de tensions et d’insécurité, tant pour les détenus que pour les agents pénitentiaires. Les droits fondamentaux des détenus sont en danger. C’est pourquoi la commission de surveillance tire la sonnette d’alarme.

La prison de Huy est une maison d’arrêt accueillant majoritairement des prévenus en attente de jugement. Ce petit établissement, situé en plein centre-ville, a une capacité théorique de 63 détenus, avec un seuil de tolérance maximal de 85 par arrêté du bourgmestre de la commune de Huy. Ce seuil de tolérance, fixé à 132 % de surpopulation, n’est plus respecté depuis de nombreux mois par les autorités judiciaires belges. En effet, depuis la mi-mars, la population avoisine les 90 détenus, ce qui représente un taux d’occupation de près de 150 %. Contrairement à ce qui se passe dans d’autres établissements, principalement à Bruxelles et en Flandre, cela ne signifie cependant pas que les détenus dorment sur des matelas posés à même le sol. Prévoyante, la direction de l’établissement a transformé les cellules “solo” en autant de cellules “duo” au moyen de lits superposés.

Mais la surpopulation a d’autres conséquences principalement en lien avec la sécurité, la salubrité, l’intimité et la santé des personnes détenues dans ces conditions et de l’ensemble du personnel pénitentiaire :

L’établissement ne compte que 6 douches dont une est hors service. Avec plus de 90 détenus, il n’est pas possible d’organiser plus de 3 douches par semaine et les détenus victimes de harcèlement n’ont plus la possibilité de prendre une douche seuls. Ils n’y ont donc plus accès.

Les cellules, très exiguës avec un WC à peine séparé par un petit muret, ne permettent aucune intimité. Ceci est source de tensions entre détenus.

En cas de tension, il n’est plus possible de changer les détenus de cellules de manière à mieux les apparier avec leur(s) codétenu(s), comme cela se faisait auparavant. L’atmosphère se dégrade, les tensions et la violence rendent le travail du personnel encore plus compliqué et pénible.

L’augmentation exponentielle du nombre d’entrants induit une surcharge de travail pour tous les services administratifs (greffe, comptabilité, service psycho-social (SPS), service d’aide au détenu (SAD) et le service médical. La cuisine et le service de la cantine sont aussi dépassés. Il y a moins de places pour les activités physiques, les formations, le travail et pour les visites, à table ou hors surveillance (VHS). Même la gestion du préau ou des activités devient compliquée car les tensions se multiplient.

Le service de dentisterie n’est plus à même de faire face aux demandes d’intervention.