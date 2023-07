Nous trouvons en vous un allié pour le concept de “Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée” (TZCLD). En France, des dizaines de projets-pilotes ont déjà été créées dans des zones économiquement défavorisées sur la base de ce concept. Il repose sur trois principes simples : 1°) toute personne qui le souhaite peut apporter une contribution utile à la société par le travail ; 2°) il y a suffisamment de travail, il y a d’innombrables besoins non satisfaits ; 3°) nos économies européennes sont suffisamment riches pour financer ces emplois. Le critère ultime n’est pas tant la valeur marchande que la valeur ajoutée sociale de ces emplois.

Concrètement, un TZCLD a l’ambition d’offrir à toute personne durablement privée d’emploi – quelle qu’en soit la cause (chômage, handicap, situation familiale…) et sur une base volontaire – un contrat à durée indéterminée assorti d’une protection sociale complète et de possibilités de formation, adaptées à l’individu. L’expérience montre qu’un emploi décent assorti d’une protection sociale complète est le meilleur tremplin pour permettre aux groupes les plus défavorisés de reconstruire leur avenir. Naturellement, cela nécessite la mobilisation de tous les acteurs locaux ainsi que de l’Etat. Ce dernier y gagne beaucoup à long terme du point de vue des finances publiques : ceci explique d’ailleurs les efforts soutenus pour porter le taux d’emploi à 80 %.

Problème institutionnel en Belgique

En Belgique, le concept des TZCLD a été bien accueilli, mais sa mise en œuvre se heurte aux murs institutionnels entre les niveaux fédéral et régional : après tout, ce sont les régions (et la Communauté germanophone) qui financent les mesures en faveur de l’emploi, tandis que le gouvernement fédéral bénéficie des retombées budgétaires. Le paradoxe est que le ministre fédéral de l’emploi n’a pas le pouvoir constitutionnel d’apporter une aide financière, même s’il le souhaiterait pour des raisons sociales et budgétaires.

Votre proposition astucieuse

Vous proposez une solution juridique astucieuse : dans les “zones de soutien aux chômeurs de longue durée” les chômeurs ou bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) accordé par les CPAS pourraient conserver leur allocation et la cumuler avec une indemnité pour le travail qu’ils fourniraient. Il ne s’agirait pas d’une subvention à l’emploi car il n’est pas question d’emplois formels.

Loin d’une TZCLD dans la pratique

Même si elle est bien intentionnée, cette mesure va à l’encontre des principes des TZCLD pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle ne peut s’appliquer qu’aux chômeurs de longue durée indemnisés ou bénéficiaires du RIS. Dans la pratique, une grande partie des chômeurs de longue durée n’ont plus droit aux allocations en raison de diverses mesures de suspension et d’exclusion. D’autre part, les TZCLD veulent permettre l’accès à l’emploi salarié à toutes les personnes qui sont durablement privées d’emploi, y compris les personnes handicapées, les bénéficiaires d’allocations d’invalidité, les parents qui travaillent à domicile, etc. Votre proposition passe donc à côté d’une partie importante du groupe cible. Pire encore, il s’agit de véritables emplois bidon. Les personnes concernées ne recevraient pas de contrat de travail ; elles ne ressortiraient pas d’une CCT ; elles ne maintiendraient pas seulement leurs allocations mais aussi leur statut de chômeurs. Elles resteraient obligées de chercher un (autre) emploi ou de répondre aux mesures d’activation imposées par les services régionaux de l’emploi (y compris le service communautaire en Flandre !), et resteraient passibles de sanctions. Leur couverture sociale serait nettement plus faible que celle des travailleurs sur toute la ligne. Bref, cette proposition bien intentionnée aurait une série d’effets secondaires douloureux. Peut-être est-ce préférable que les promoteurs des TZCLD continuent à bricoler avec d’autres types de subventions ? Mais toutes ses mesures sont déjà épuisées….

Cet avant-projet risque à notre avis de créer l’illusion que la Belgique introduit une sorte de TZCLD, alors qu’elle s’en éloignerait dans la pratique.

