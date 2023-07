Une proposition de résolution du député Open VLD Jasper Pillen déposée le 26 avril 2023 a été retirée le 26 juin de l’agenda de la commission défense nationale au motif de sensibilités politiques divergentes au sein de la coalition Vivaldi. Le sujet de la polémique : l’armement des 4 drones MQ-9B SkyGuardian (1) achetés aux Américains (2) par la Belgique et qui doivent arriver à Florennes en 2024. Divergences gauche-droite avec les partis écologistes au-devant de la scène.

Tout le problème est que l’argumentaire repose souvent sur une vision idéologique du système d’arme en y intégrant quelques raccourcis ou erreurs d’interprétation. Ce fut déjà le cas avec le débat sur les sous-munitions, certains plaçant “dans le même panier” sous-munitions de saturation de zone non guidées et sous-munitions unitaires guidées antichars !

Mais que n’a-t-on dit sur les drones ? Des milliers de pages sur les aspects technologiques, doctrinaux, juridiques et politiques ont déjà été écrites. Il faut néanmoins déterminer la part d’idéologie dans le message quand bien même toute cette littérature permet d’accroître les connaissances et d’ouvrir le débat. Que peut-on en dire ? Quelles sont les évidences bonnes à dire, à redire.

Clarifions dès avant la notion de robotique. Le drone (armé) n’est pas un robot. Il reste un engin piloté à distance. Là est déjà toute la différence et elle est majeure. Premier constat, l’homme a toujours souhaité laisser la plus grande distance possible entre lui et son adversaire et ce, depuis le propulseur javelot du néolithique. Aujourd’hui, un missile intercontinental a une portée autour de 9,000 km ! Frapper sans être inquiété en retour reste l’objectif, d’autant plus si la valeur de l’homme prend le dessus sur les risques. Les armées occidentales sont dans le “moindre mort” et les outils militaires actuels sont censés aboutir à des frappes sélectives, très réactives et précises, le GPS le favorisant grandement.

Comme pour les aéronefs, les dommages collatéraux existent. À cela répond leur intérêt en termes d’autonomie, d’endurance, de forte réactivité, de moindre coût (3) et de réduction des contraintes pour le politique. Parmi ces avantages, la question de l’autonomie est la plus importante car les drones armés peuvent fonctionner “en équipe de 4” : en vol, en remplacement, en retour, en maintenance. Aussi le pilote à distance peut observer longtemps les cibles avant de décider de la frappe ou non, à la différence des avions de combat. L’actualité du drone de différentes tailles dans le conflit russo-ukrainien nous le rappelle régulièrement.

Le drone est bien la résultante de trois processus : la technologisation croissante de la guerre, la fulgurance des systèmes et le pouvoir de l’ingénieur, le différentiel dans la prise de risque et la répugnance du corps à corps et enfin la coexistence guerres de haute intensité et guerres asymétriques.

Des dommages collatéraux moins élevés

Il ne peut donc pas y avoir de vision romantique et chevaleresque de la guerre dès l’instant où l’homme a cherché à se préserver, 14-18 étant bien loin des doctrines actuelles. L’usage de la guerre est autorisé en droit international humanitaire à la condition qu’il joue de la proportionnalité, qu’il distingue civil et militaire et qu’il n’inflige pas des maux superflus. Contrairement à la thèse de Chamayou qui devait être le livre de chevet idéologique de certains politiques, les drones ont réalisé beaucoup moins de frappes que les avions de chasse (cf. Serbie, Irak) et les dommages collatéraux sont moins élevés que pour une bombe classique non guidée ou un missile de croisière. En outre l’argumentaire sur la dépendance de l’humain à travers les capteurs de la machine (Christophe Lacroix, PS, novembre 2021) ne tient pas dès lors que tous les outils aériens, maritimes et terrestres contemporains en sont dotés pour des raisons de survie et de ciblage à distance ! Et un drone non armé devra donner le renseignement à d’autres systèmes d’armes qui seront alors engagés en frappe air-sol. Timing allongé.

L’humain reste aux commandes

En outre, le drone ne disqualifie pas l’humain face à la machine car son pilotage de surveillance s’organise sur plusieurs heures (zoom, senseurs, écoute) et donc il ne s’agit pas, malgré la légende des commentateurs, d’une frénésie Xbox de jeux vidéo.

Ce n’est donc pas la distance entre le pilote de drone et la cible qui déresponsabilise puisqu’il voit son sujet ; à la différence d’ailleurs d’un servant de missile de croisière, d’un artilleur longue distance ou d’un pilote de bombardier tirant à distance de sécurité. En outre, il est faux de considérer que les drones favorisent l’autonomisation accrue du pouvoir militaire car le pilote dépend des autorités politiques pour l’ordre de tir sur certaines cibles définies. Le drone a “repolitisé davantage” la guerre (4).

Accepté en France et aux Pays-Bas

La Belgique devrait se trouver devant le même cas de figure que la France qui dans un premier temps refusa d’armer ses Reaper. Il s’avéra rapidement que l’armement des avions Rafale et des hélicoptères Tigre (missile AGM-114 Hellfire et bombes GBU-12 et 49) était les mêmes prévus pour les drones. Précisons que les Pays-Bas ont décidé d’armer les leurs, avec les mêmes munitions que pour leurs F-35. En outre, si la Belgique acquiert un jour le SCAF, à savoir l’avion de combat européen de 6e génération, celui-ci est prévu pour opérer en symbiose avec des drones, armés ou non !

Aussi le refus de certains partis politiques à l’armement du drone ne peut être que temporaire si la rigueur analytique et le principe de réalité dépassent les réflexions idéologiques et partiales.

(1) La version modernisée du drone Reaper Américain. Le SkyGuardian a une autonomie de 40 heures de vol, altitude 13.000 m, coût total d’environ 600 millions en incluant le coût de l’armement non budgété actuellement. Coût infrastructures nouvelles Florennes : 23 millions euros. Collaboration et interopérabilité fixée avec UK.

(2) Firme General Atomics Aeronautical Systems Inc.

(3) 40 millions de dollars pour un drone Predator contre 160 millions de dollars pour un avion de combat piloté comme le F-35.

(4) Un peu comme les missiles air-sol SCALP français perforants dont l’usage dépend le plus souvent d’une décision de l’Élysée.