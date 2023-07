La situation géopolitique actuelle a créé une concurrence croissante entre les puissances centrales pour gagner de l’influence dans différentes régions du monde, y compris en Amérique latine (AL). Les États-Unis ont historiquement été le partenaire privilégié de l’AL, tandis que la Chine y a considérablement accru son influence au cours de la dernière décennie. Le rôle de l’Union européenne (UE) dans la région reste flou. Cependant, le partenariat birégional AL-UE a une longue histoire et se caractérise par le partage de valeurs communes.

Les relations bilatérales entre les pays européens et latino-américains existent depuis plus de deux siècles. Elles ont connu des périodes favorables et difficiles, mais sont restées solides au fil du temps. L’AL a toujours considéré l’UE comme un partenaire promouvant la coopération multilatérale pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux. À partir des années 90, l’UE a utilisé principalement des instruments économiques et politiques (son “soft power”) pour maintenir son influence et faire passer son message. Dans ce contexte, les sommets UE-AL ont joué un rôle central dans la promotion du dialogue politique et la coopération entre ces deux régions.

Création de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC)

Dans les années 1990, l’UE a cherché à établir une relation plus structurée avec l’Amérique latine. Le premier sommet entre les chefs d’État et de gouvernement de l’UE et de l’Amérique latine a eu lieu à Rio de Janeiro en 1999. Cet événement a conduit à la création du partenariat stratégique entre l’UE et l’Amérique latine, qui visait à établir un canal de communication permanent entre ces régions et à promouvoir une série de programmes d’action en collaboration afin de renforcer leurs relations. Depuis lors, huit sommets birégionaux ont été organisés, et la diplomatie des sommets est devenue une composante essentielle des relations interrégionales.

Initialement, l’absence d’une organisation régionale représentant l’Amérique latine a constitué un défi pour les relations interrégionales. Les intérêts divergents des pays rendaient difficile l’obtention d’un consensus avant les sommets birégionaux. Cependant, en 2010, la création de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), qui réunit tous les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, a marqué le début d’une nouvelle phase dans les relations birégionales. La CELAC a été reconnue comme l’interlocuteur officiel de l’Amérique latine et des Caraïbes, facilitant ainsi les interactions avec d’autres acteurs tels que l’UE. Néanmoins, l’obtention d’une position et d’une compréhension communes au sein de la région reste un objectif difficile à atteindre, car la CELAC n’est pas une organisation régionale, mais un forum régional, avec différents niveaux d’engagement et de participation de la part des États membres.

Pas de subordination stratégique aux États-Unis

Les sommets des chefs d’État UE-ALC (-CELAC) se sont tenus périodiquement jusqu’en 2015. Aujourd’hui, après huit ans, les relations birégionales seront relancées par le prochain sommet UE-CELAC, qui se tiendra ces 17 et 18 juillet 2023 à Bruxelles. La concurrence géopolitique accrue entre les États-Unis et la Chine, la pandémie et les effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie placent l’UE dans une position délicate vis-à-vis de certains pays de la CELAC. Il est vivement encouragé à l’UE de ne pas s’enfermer dans une position de subordination stratégique aux États-Unis, mais de promouvoir son message de multilatéralisme tout en améliorant les relations birégionales et en construisant des alliances bilatérales solides avec certains pays de l’AL.

La guerre en Ukraine a renforcé l’importance de l’AL pour les pays européens. Sur le plan politique, la plupart des pays de l’ALC ont suivi la tradition normative de la région en ne soutenant pas les sanctions des alliés occidentaux, mais en adoptant une approche multilatérale et en votant en faveur d’une résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie lors de l’Assemblée générale des Nations unies.

Disposer de fournisseurs diversifiés

Sur le plan économique, l’Amérique latine présente une valeur stratégique indéniable pour l’UE et peut jouer un rôle majeur en répondant au besoin immédiat de l’Europe de disposer de fournisseurs diversifiés. Le renforcement des liens entre l’UE et les pays d’Amérique latine, en tant que partenaires partageant les mêmes idées, fournirait à l’Europe un cadre fiable. Pour les pays d’Amérique latine, une collaboration plus étroite avec l’UE peut contribuer à diversifier leurs options avec des alternatives extrarégionales, leur permettant ainsi d’améliorer leur positionnement par rapport à la Chine et aux États-Unis, tout en poursuivant une plus grande autonomie en tant qu’objectif stratégique.

Dans la préparation du sommet UE-CELAC, Josep Borrell a exprimé son idée de transformer la coopération de l’UE avec la CELAC d’un partenariat naturel en un partenariat préférentiel “qui dialogue et se consulte sur la base d’intérêts partagés”. En d’autres termes, il s’agit de faire un saut qualitatif dans la relation UE-CELAC. L’objectif est d’établir une collaboration autour de trois axes fondamentaux qui façonnent l’avenir du monde : le changement climatique, la révolution technologique et la justice sociale. De plus, il souligne qu’aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de promouvoir conjointement la paix, la démocratie et les droits de l’homme par le biais d’un ordre multilatéral plus juste et plus inclusif. Il considère l’Amérique latine comme un défenseur du multilatéralisme, soutenant et exigeant le respect des principes du droit international, tels que le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des États. Ces éléments se trouvent également dans la nouvelle stratégie de l’UE pour l’ALC publiée le 7 juin, qui appelle à un engagement politique renouvelé entre les deux régions, avec les différents pays de la région et dans les enceintes multilatérales.

Multilatéralisme et coopération birégionale

Le récent tour de Madame von der Leyen en Amérique latine6 vise à consolider ces alliances stratégiques. Bien qu’il soit prudent pour l’UE de donner la priorité à quelques partenaires afin de favoriser des partenariats stratégiques substantiels, les déclarations faites lors des réunions UE-CELAC peuvent donner un aperçu de l’évolution historique des thèmes abordés. Les déclarations officielles résultant des réunions des chefs d’État et des ministres des Affaires étrangères montrent l’importance de thèmes (1) tels que le développement, la soutenabilité, l’économie, les migrations et la société. Les questions environnementales et d’investissement ont également occupé une place importante lors des différents sommets. De plus, les termes multilatéralisme et coopération birégionale apparaissent régulièrement dans ces déclarations. Enfin, les concepts liés à la sécurité ont également reçu une attention croissante lors des dernières réunions ministérielles (2016, 2018 et 2022).

Renouveler le dialogue politique après 8 ans

Il reste à voir si l’UE parviendra à mettre en valeur sa stratégie lors du prochain sommet UE-CELAC en termes de partenariat politique renouvelé, de renforcement de l’agenda commercial commun, de déploiement de la stratégie d’investissement (via le Global Gateway), de promotion de la paix, de la sécurité et de la démocratie, et de construction d’un partenariat dynamique entre les peuples.

La recherche d’alliés peut être complexe, et il est important de renouveler le dialogue politique au plus haut niveau après huit années d’intermède. Le risque existe toujours d’arriver à la réunion avec les mains vides face à une région qui attend le saut qualitatif avec des éléments concrets pour être traitée comme un partenaire préférentiel, ou d’arriver avec les mains trop pleines face à un groupe de pays qui ont souvent des positions divergentes au-delà des valeurs communes et d’une vision multilatéraliste globale.

Jongler entre la coopération birégionale, le multilatéralisme et un bilatéralisme stratégique privilégié avec certains pays n’est pas une tâche simple. Même le diplomate le plus chevronné peut être déstabilisé. Affaire à suivre !

(1) V. Vyklický, F. Ruiz and E. Snoeijers (2023), “Changing topics of EU Public Diplomacy in relation to CELAC “, Working Paper.