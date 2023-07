Je me souviens de l’époque où une vie politique était longue. Un élu membre des partis traditionnels n’abandonnait pas son mandat avant l’âge de la retraite qui égala celle d’un évêque. Ce n’est plus le cas, heureusement. La politique ne doit pas être le haut lieu de la stabilité de l’emploi.

C’est l’inverse qui semble se produire. Chez nous comme dans nos pays voisins, des politiques relativement jeunes et dynamiques, tout de même à première vue, jettent l’éponge. Ainsi, en Flandre, la N-VA a perdu ou perdra Lorin Parys (47 ans) et Valerie Van Peel (43 ans). Groen est encore davantage frappé par le départ de Kristof Calvo (36 ans), Elisabeth Meuleman (47 ans) ou encore Björn Rzoska (50 ans). Aux Pays-Bas, l’exode dans le sillage du premier ministre Mark Rutte est impressionnant, avec entre autres le départ après cinq ans de vie politique de Sigrid Kaag (D66, vice-première ministre, 61 ans).

Savoir avaler des critiques dures, haineuses, injustes

Pourquoi ces départs précoces ? La vie politique est-elle moins attractive ou plus dure que par le passé ?

Pour survivre en politique, il faut savoir avaler les critiques dures, haineuses et parfois injustes. Elles viendront des amis comme des ennemis et ce sont surtout ces derniers qui resteront fidèles. Est-ce grave ? Cela fait partie du métier et se voit compensé par les multiples contacts humains enrichissant toute carrière politique. Il ne faut pas s’y mettre si on n’aime pas les gens.

Certes, la cruauté des médias sociaux est impitoyable. Mais faut-il les prendre tellement au sérieux ? Je n’ai jamais compris les politiques qui se sentent vite insultés et bloquent sur Twitter leurs adversaires les moins nuancés. Il vaut mieux n’accorder l’honneur du blocage à personne.

Un terrain de jeu pour jeunes avant de se lancer dans la vraie vie

En résumé, je pense que l’exode politique ne s’explique pas uniquement par la critique. Il y a un autre élément qui joue. Il s’agit d’un métier très exigeant qui n’est pas limité à 40 heures de travail par semaine. Il faut être disponible à chaque moment. Est-ce compatible avec une vie privée épanouie ? À une époque où l’équilibre entre le travail et le temps libre est perçu comme plus important que jamais, les femmes et hommes politiques n’y parviennent pas. Le congé de paternité d’un ministre est un beau symbole reflétant le désir de cet équilibre, mais la réalité est autre. Le ministre doit rester vigilant à tout moment, s’il veut maintenir sa position.

Je me souviens d’une discussion que j’ai eue il y a quelques années avec un jeune politique ambitieux. Il croyait son moment venu, car il disposait de beaucoup d’énergie et n’avait pas de relation stable prenant trop de temps. Il voyait la politique comme un terrain de jeu pour jeunes personnes avant de se lancer dans la vraie vie. Cette évolution se voit stimulée dans une société comme la nôtre, favorable au jeunisme. Chez nous, Joe Biden ou Donald Trump seraient à la retraite depuis longtemps.

Sigrid Kaag, victime du sexisme ?

L’idée de la politique comme un pas dans une carrière qui s’ouvrira à d’autres fonctions plus tard, est bien établie aux Pays-Bas. Le mandat politique y a toujours été plus temporaire qu’en Belgique. L’ambiance houleuse actuelle accélère cette tendance. À côté des insultes, il y a les menaces. Le climat de haine a notamment inspiré Sigrid Kaag, libérale de gauche (D66) à quitter la politique. Aussi bien elle-même que des journaux comme NRC et De Volkskrant qui soutiennent plutôt sa ligne politique, sont d’avis que le sexisme a contribué à son départ. Des attaques politiques visant les femmes les incitent à ne plus s’engager ou à devenir plus prudentes dans les médias sociaux.

Mais est-ce vrai ? Ne s’agit-il pas plutôt des idées des personnes concernées ? Certes, Sigrid Kaag, issue d’une culture urbaine loin des idées des régions rurales, se voit beaucoup critiquée, mais cela vaut encore davantage pour le socialiste Frans Timmermans, du sexe masculin, vice-président de la Commission européenne et avocat intransigeant des mesures climatiques. Quant à Marine Le Pen, il demeure difficile d’attribuer toute critique à sa personne à un sexisme indéracinable.

Un climat de haine général

D’ailleurs, comment évincer ce “climat de haine” de la politique, pour que les femmes s’y sentent à l’aise ? La seule solution, sans doute, serait des règles plus strictes dans la presse et les médias sociaux. La censure donc, qui est incompatible avec l’état de droit démocratique. L’argument de Sigrid Kaag est un argument dangereux. Elle n’est pas victime de sexisme, mais d’un climat politique dur et plus cruel qu’il y a quelques années à cause de la polarisation croissante qui frappe la plupart des pays européens. Être femme aujourd’hui, c’est être Sigrid Kaag, mais aussi être Giorgia Meloni, deux femmes louées et méprisées à la fois, mais pas par les mêmes personnes.

Est-ce le sexisme qui caractérise notre vie politique contemporaine ? Défavorise-t-elle les femmes ? Elle est surtout favorable aux jeunes, qui sont audacieux, n’ont pas grand-chose à perdre et qui, après une brève carrière politique, choisiront un métier honorable. Pour donner leur place à des plus jeunes, encore.

