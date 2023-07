Le 20 juin dernier, Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, rendait visite au parlement fédéral belge. Dans le quotidien De Standaard, un de ses anciens rédacteurs en chef rapporte que la présidente du Parlement, Eliane Tillieux, a tenté de l’accueillir en néerlandais, mais s’est tellement embrouillée que le roi l’a invitée à continuer en français. Et il s’indigne : “Le mépris est encore omniprésent”. L’explication qu’il suggère ainsi est datée, mais la réalité est indéniable et est destinée à persister.

En Flandre, 75 % des personnes affirment connaître l’autre langue, 20 % en Wallonie

Que savons-nous de la connaissance qu’ont les Belges des deux principales langues du pays ? À strictement parler, pas beaucoup. Le recensement national fournissait des renseignements précis sur les compétences linguistiques auto-évaluées, mais seulement jusqu’en 1947, son volet linguistique ayant été abruptement supprimé. L’image quantitative la plus fiable que nous puissions nous faire de la situation actuelle provient d’une décomposition régionale de données inédites d’un Eurobaromètre de 2012. Le pourcentage de personnes qui affirment connaître la langue de l’autre région à un niveau plus que rudimentaire était alors d’environ 75 % en Flandre, et d’environ 20 % en Wallonie. Quelques rencontres aléatoires de chaque côté de la frontière linguistique devraient vite vous convaincre que cet écart n’est pas exagéré. Comment expliquer un tel écart ?

Jusqu’aux années 1930, l’enseignement fonctionnait en français en Flandre

Tout d’abord, il y a l’ombre du passé. La plupart des établissements d’enseignement secondaire et supérieur fonctionnaient en français en Flandre jusqu’aux années 1930. Il n’est donc pas étonnant que le bilinguisme ait été à l’époque bien plus répandu chez les Flamands que chez les Wallons. Une fois qu’une telle asymétrie est en place, elle se perpétue : chaque fois que des Flamands rencontrent des Wallons au cours des décennies suivantes, il était hautement probable que le français des premiers était meilleur que le néerlandais des seconds et que le français était donc utilisé. En conséquence, le français des Flamands était continuellement rafraîchi et amélioré par la pratique, tandis que le néerlandais des Wallons était peu utilisé et restait à un niveau déplorable, avec peu d’incitation à l’améliorer.

La première destination de vacances à l’étranger des Flamands est la France

Par ailleurs, la géographie explique autant que l’histoire. Même s’il n’y avait pas eu de domination institutionnelle du français en Flandre pendant plus d’un siècle après l’indépendance de la Belgique, une asymétrie aurait émergé avec le développement des congés payés et du tourisme de masse. Sans surprise, la première destination de vacances à l’étranger des Flamands est la France, un grand pays voisin où le soleil brille plus généreusement qu’en Flandre, mais où presque personne ne connaît le néerlandais et où même l’anglais n’est guère répandu. Voilà de quoi motiver beaucoup de Flamands à apprendre le français et leur donner de belles occasions de le pratiquer. En revanche, les Pays-Bas ne figurent pas parmi les destinations de vacances favorites des Wallons. En outre, la langue des Néerlandais est si différente de celle des Flamands que de nombreux Wallons trouvent moins laborieux de communiquer avec eux en broken English.

Une asymétrie renforcée par le système éducatif

Une asymétrie créée par l’histoire et la géographie pourrait en principe être inversée par le système éducatif. À l’heure actuelle, cependant, elle s’en trouve renforcée. En Flandre, le français est obligatoire pour tous les élèves à partir de la cinquième année du primaire, tandis que l’anglais ne commence qu’en deuxième année du secondaire. En Wallonie, une deuxième langue est également enseignée à partir de la cinquième année du primaire, mais avec un choix entre le néerlandais et l’anglais. En 2021, le néerlandais a été choisi pour 32 % des élèves, contre 49 % en 2009. Une deuxième langue étrangère peut être ajoutée à un stade ultérieur, mais n’est pas obligatoire. En conséquence, une proportion importante et croissante d’élèves wallons n’est que très peu exposée au néerlandais, et beaucoup pas du tout.

En 2026, le néerlandais dans toutes les écoles primaires de Wallonie?

Cette situation est devenue suffisamment embarrassante pour que les dirigeants politiques francophones s’entendent sur la nécessité d’agir. En octobre 2022, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé qu’à partir de 2026, le néerlandais serait enseigné dès la troisième année dans presque toutes les écoles primaires de Wallonie. C’est une décision courageuse, soutenue par un large consensus politique, mais qui va à l’encontre de la préférence manifestée pour l’anglais par une majorité croissante de parents wallons. En verra-t-on jamais la réalisation ?

Mais on cherche désespérément des enseignants en néerlandais

Un obstacle potentiellement fatal a été évité. La FWB a refusé d’ajouter un test d’anglais à la prochaine enquête PISA, comme le propose désormais l’OCDE. Si elle avait accepté de l’inclure, le choix de donner la priorité au néerlandais se serait rapidement avéré politiquement intenable. Un second obstacle est bien plus difficile à éviter. Pour enseigner le néerlandais, il faut des enseignants, idéalement des locuteurs natifs. Facile, direz-vous, il y a la Flandre juste à côté. Mais la Flandre souffre d’une pénurie générale d’enseignants. Et les attirer en nombre suffisant dans des écoles wallonnes est rendu encore plus chimérique par une différence de salaire de 5 à 10 % et par la désynchronisation des calendriers scolaires francophone et néerlandophone.

Des profs locaux alors ? Mais le niveau général du néerlandais dans la population wallonne est si bas qu’il faudra des années pour recruter et former suffisamment d’enseignants capables de former celles et ceux qui auront à leur tour la tâche d’enseigner le néerlandais aux écoliers. La contribution du système éducatif à la diffusion des compétences en néerlandais au sein de la population wallonne ne pourra donc être que très lente. Le gouvernement a déjà décidé de reporter la mise en œuvre de la réforme de 2026 à 2027. Il est peu probable que ce soit la dernière fois.

Cette méconnaissance n’est plus une question de mépris

Néanmoins, à condition que la volonté politique ne s’évapore pas complètement, la connaissance du néerlandais des Wallons devrait s’améliorer dans les années à venir. Entre-temps, le français des Flamands devrait continuer à décliner. Mais cet outil chétif qu’est l’enseignement des langues à l’école n’a pas la moindre chance de compenser le lourd poids de l’histoire et de la géographie. Pour de multiples raisons, il n’est heureusement plus vrai que “le mépris est encore omniprésent”. Les Wallons n’en resteront pas moins toujours pires en néerlandais que les Flamands en français.

Cette tribune, diffusée dans The Brussels Times, est également publiée aujourd’hui dans le quotidien De Standaard.