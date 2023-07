Sur la future loi transgenre, Thomas Meunier a jeté un pavé bien utile dans la mare : il faut un débat démocratique !

Récemment, le footballeur Thomas Meunier réagissait à des informations relatives à l’évolution de la loi transgenre qui permettra de changer plusieurs fois de sexe et de prénom. Son tweet : “Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse” lui attira des condamnations, notamment de la part du professeur de mathématiques et de physique de l’ULB Fabrizio Bucella et, vraisemblablement, de la part de représentants d’associations militantes. Ma qualité de psychologue riche d’une longue expérience de soins aux jeunes m’amène à réagir.

Des paroles pertinentes

La réponse ultérieure de Mr Meunier à Mr Bucella témoigne de la pertinence de sa réflexion : “Jeunes en quête d’identité qui trouvent dans la transexualité une pseudo-réponse à leur mal-être. C’est la porte ouverte à des abus inconscients qui ne feront que semer encore plus le trouble dans ce qui est censé être un choix de vie.”

Les spécialistes de la question ne changeraient qu’un mot à cette réponse en remplaçant “transexualité” par “transidentité”. Pour le reste, ils souligneraient combien le remaniement identitaire de l’adolescence est un moment de grande fragilité que Françoise Dolto a imagée en parlant du “complexe du homard”, crustacé particulièrement vulnérable quand, à un moment de son évolution, il perd sa carapace.

De nos jours, le désarroi des jeunes est amplifié par les diverses crises dans lesquelles ils doivent grandir et les réseaux (a) sociaux jouent aussi un rôle néfaste. Certains y sont très actifs pour, comme l’écrit Mr Meunier, “semer plus encore le trouble” dans certains esprits. Ils instrumentalisent le mal-être des plus fragiles pour les convaincre qu’ils seraient “nés dans le mauvais corps”. Nombre d’études démontrent qu’un certain nombre d’entre eux “trouvent une pseudo-réponse” dans une transidentification qui sera loin de résoudre leur mal-être.

Mr Bucella demandait en quoi cette loi gênait. Outre le trouble qu’elle accentue dans l’esprit des jeunes, cette loi gêne dans la mesure où l’abord actuel des questions de genre met à mal nombre de repères sociaux, dont les repères langagiers. Nous savons que la langue est un ciment de la vie en société et une fondation très précieuse pour la structuration psychique des jeunes enfants. Elle ne peut être pervertie.

Une perversion du langage est déjà à l’œuvre quand certains déconseillent d’accueillir des usagers en salle d’attente en faisant précéder leur nom de “Monsieur” ou “Madame”. Ce serait discriminatoire de certaines minorités. Cette perversion du langage est aussi effective dans le politiquement correct qui ne parle plus d’hommes ou de femmes. Il faudrait maintenant employer les périphrases “personnes porteuses d’un pénis” ou “personnes avec utérus”.

À cet égard, je rappelle que l’Histoire nous enseigne que la création et l’emploi d’une “novlangue” précèdent souvent le totalitarisme. C’est aussi un marqueur des mouvements sectaires qui clivent la société et désignent comme ennemis ceux qui refusent leur pensée unique.

Et donc, oui cela me gêne car il ne s’agit pas que d’une question individuelle. Cette loi dépasse largement l’individualisme sans limite qui gangrène notre société ; elle comporte une importante dimension sociétale.

Il ne me gêne pas que des personnes adultes vivent leur vie comme elles l’entendent. Chaque choix de vie est respectable. Par contre, le prosélytisme visant les mineurs et compliquant leur structuration psychique me gêne fortement. Le souhait d’influencer l’évolution de la société sans débat démocratique me gêne également et j’ose espérer que les politiques ne légiféreront pas sans une large consultation et une écoute des points de vue qui sollicitent audience.

Des paroles muselées

Mr Meunier n’a jamais fait qu’user de son droit d’expression. Sa réponse à la critique de Mr Bucella témoigne de la réflexion précédant son tweet. Ses idées partagées par nombre de professionnels “psys” et de citoyens informés gênent certains lobbys. La virulence des réactions au tweet de Mr Meunier, dont de tristes arguments ad hominem, ne m’étonne pas. Des associations ont coutume de jeter le discrédit sur ceux qui expriment des avis divergents de leur idéologie. Agissant en police de la pensée, elles tentent de museler tout contradicteur.

Les professionnels alertant sur certaines dérives sont taxés de “conservateurs-réactionnaires” voire assimilés à l’extrême droite. En France, l’association Outrans a même porté plainte contre les médecins signataires d’une tribune exposant un avis médical, sous prétexte qu’elle faisait l’apologie des thérapies de conversion.

Faire taire les contradicteurs amène même certains à user de violence. On ne compte plus les conférences perturbées ou empêchées. Lors de l’une d’elles, j’ai assisté à l’irruption d’une vingtaine d’énergumènes vociférants qui ne se sont retirés qu’après avoir tapissé le sol de la salle d’excréments d’animaux.

Des pressions et intimidations existent sur les intellectuels qui risquent le déclassement s’ils ne cèdent pas à la pensée unique. La chasse aux sorcières est telle que des éditeurs de revues scientifiques finissent par censurer certaines publications.

Même l’avis de parents responsables est mis à mal par le fallacieux concept d’auto-détermination de l’enfant. Tout jeune saurait mieux que ses parents ce qui est bon pour lui et certains voudraient que les parents ne puissent en aucun cas “faire obstacle au libre développement de l’identité d’un jeune”.

Discréditer tout avis divergent est au service d’une idéologie qui tente également de s’imposer par des influences occultes dissimulant ses buts. Suivant les conseils d’un cabinet international d’avocats, elles agissent “en catimini” et infiltrent les lieux de pouvoir (ONU et OMS, cercles politiques et médias).

Des évolutions législatives

Je me fais l’interprète de nombreux spécialistes pour inviter à réfléchir de futures législations. Une loi devrait encadrer la prescription de bloqueurs de puberté et d’hormones du sexe opposé avant 18 ans. Une telle décision ne peut être prise à la légère dans la mesure où elle comporte des risques médicaux et engage la vie future. Accessoirement, je signale que la prise à vie d’hormones enrichit les firmes pharmaceutiques et grève le budget de l’Inami.

Tenant compte des fragilités exposées ci-dessus, il y aurait aussi à reconnaître l’importance d’une évaluation diagnostique préliminaire à toute réponse à une demande de changement de genre formulée par un mineur. À cet égard, il ne peut être question qu‘une loi pénalisant les thérapies de conversion puisse être utilisée contre un professionnel qui aiderait un jeune à investiguer les raisons parfois inconscientes de son mal-être. Il n’y a aucun problème si une telle loi vise une conversion religieuse ou sectaire. Elle ne peut, comme certains le souhaitent, empêcher des professionnels d’exercer leurs responsabilités sous le fallacieux prétexte que chacun serait capable d’auto-diagnostic médical, avatar de l’auto-détermination.

Enfin, j’invite les autorités belges à une réflexion qui intègre l’expérience des pays qui se voulaient “progressistes” et ont été précurseurs pour favoriser les changements de genre de mineurs. Certains pays découvrent maintenant de véritables scandales sanitaires. Au Royaume-Uni, le service “transgenre” de la Clinique Tavistock est en voie de fermeture. Outre ce pays, la Suède, la Finlande et la Norvège effectuent maintenant un véritable rétropédalage.

Les “progressistes” ne sont pas toujours ceux qui s’autoproclament tels. Faut-il rappeler que l’écrivain G. Matzneff a, dans les années 70, été encensé dans les médias pour ses écrits pédophiles autobiographiques ?

Mr Meunier a jeté un pavé bien utile dans la mare. Il a attiré l’attention sur la nécessité d’un débat démocratique. À défaut, la société se polarisera encore davantage, comme ce fut le cas en Écosse où une polémique contribua à la démission de Mme Sturgeon, Première Ministre. À défaut, je crains même que la discrimination des personnes transgenres s’amplifie. Le politique prendra-t-il ces risques ou initiera-t-il un dialogue nécessaire à l’apaisement ?

Titre de la rédaction. Titre original : “Le genre : parole de sportifs”