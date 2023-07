Déclinons la santé en trois dimensions distinctes, qu’on peut caractériser par les pronoms personnels : la santé-je, la santé-tu et la santé-il. La santé-je, c’est la santé vécue en première personne, dans le sentiment immédiat que l’on a de soi-même, bien-portant ou souffrant, santé antérieure à tout savoir médical. La santé-tu, santé à la deuxième personne, c’est la santé thématisée, celle dont on s’entretient avec son médecin par exemple ; c’est la santé-je mise dans un rapport d’interlocution, offerte ou livrée à autrui dans un rapport de confiance, où la parole joue un rôle essentiel. Enfin, la santé-il, santé en troisième personne, c’est celle des laboratoires scientifiques ou des politiques publiques, qui travaillent avec un concept objectif et opératoire de santé, comme objet expérimental de connaissance où comme objet de calcul économique.

Gardons cette tripartition à l’esprit, pour montrer que chacune de ces trois dimensions constitutives de la santé se trouve profondément affectée par le mouvement général de numérisation de la médecine.

La santé-je

Ce serait une grande erreur de penser que, parce qu’elle est essentiellement subjective, la santé-je serait la moins affectée par l’intrusion du numérique. Mon corps tel que je l’éprouve, aussi intime que soit cette relation, n’en est pas moins traversé par tout un réseau de significations qui ne m’appartiennent pas. Pensons par exemple à l’explosion de tous les phénomènes de dysmorphophobie (le sentiment intime d’avoir un corps disgracieux) liés à l’influence des réseaux sociaux.

Or, à l’ère du numérique, la représentation du corps est essentiellement objectiviste et constructiviste. Les montres connectées, mais aussi les smartphones qui ont récemment intégré une fonction “santé”, nous habituent à l’idée d’une mesurabilité intégrale de nos données corporelles, le nombre de pas, la nutrition, l’audition, le cœur, la respiration, le cycle menstruel… Le corps apparaît alors à chacun comme un agrégat de données mesurables, une somme d’informations.

Ces dispositifs affectent en profondeur l’expérience de soi-même, donc la santé-je. Ce constructivisme du corps pousse à une vision managériale de sa santé, faite de données et d’objectifs : elle engendre une gestion performancielle de soi, de son alimentation, de son hygiène, de ses activités sportives, intellectuelles ou sexuelles ; on se surveille, on se contrôle, on se connecte, renforçant du même coup l’emprise qu’ont sur nous nos modes de vie algorithmés.

La santé-tu

L’influence du numérique sur la santé-tu s’est faite jour dès que les patients ont commencé, au début de ce siècle, à venir au cabinet avec leur diagnostic en mains, trouvé sur un moteur de recherche. Du coup, ils faisaient du médecin plus un vérificateur que le dépositaire d’un savoir auquel ils s’en remettraient en confiance. Ils le plaçaient sous une constante présomption d’incompétence, internet étant implicitement considéré comme prescripteur de vérité. Mais ce n’était là que la préhistoire de la numérisation de la médecine. Aujourd’hui, aux États-Unis, la téléconsultation est déjà largement rentrée dans les recommandations de soins primaires, une tendance au téléconseil médical qui se développe également en Europe. Le Covid a évidemment fortement accéléré ce mouvement, sous la pression des circonstances.

Certains voient d’ailleurs dans cette évolution qu’ils jugent irrésistible une chance schumpéterienne (“ la destruction créatrice”) pour les médecins traditionnels de devenir plus compétents, plus rapides, plus efficaces. Ils se méprennent fondamentalement. Médecins et pharmaciens ne doivent pas s’y tromper : ce qui est visé à terme, c’est leur ubérisation. Déjà maintenant, leur temps professionnel est cadré par des protocoles à suivre, des process à accomplir ; cornaqués par le numérique, ils n’auront bientôt plus d’autre choix que de s’y conformer. Leur savoir leur sert de moins en moins. Ils n’en ont plus besoin puisque la machine sait à leur place.

Conséquence pour le patient : on ne l’écoute plus, on le mesure. En même temps que le savoir du médecin est démonétisé, la parole du patient est négligée. À l’accueil à l’hôpital, il n’y a pas écoute de la plainte, mais prise en charge technique d’un symptôme : impossible de parler avant d’avoir subi toute une batterie d’examens, préalable exigé par l’assurance maladie, acteur essentiel, au demeurant, de la numérisation intégrale de la médecine. D’une manière générale, le corps mesuré est fragmenté, parcellisé, séparé en fonctions, dont chacune pourrait être traitée, améliorée, augmentée – c’est à cette vision analytique du corps que s’alimente d’ailleurs le délire posthumaniste.

La santé-il

Côté santé-il, les chercheurs exhibent des corrélations inédites, décryptent des masses de données, formulent de nouvelles hypothèses, comme hypnotisés par les possibilités infinies de la quantification. Les big data accomplissent sous les yeux des chercheurs fascinés le rêve américain de l’Evidence Based Medicine, une médecine basée sur les évidences statistiques, les corrélations factuelles, les items mesurables. Médecine purement positiviste, quantitativiste, pratiquant l’Evangile des big data. Son régime de vérité, c’est la production d’évidences chiffrées sur la base de calculs paramétrés – l’idéal d’une médecine gouvernée par les nombres.

Conjointes, toutes ces évolutions pointent dans la même direction, qu’on constate identiquement dans la vie sociale : la dépendance accrue au numérique, et la substitution progressive de relation techniques aux relations naturelles qui va de pair avec la disparition des savoirs. L’irruption des données massives renouvelle complètement l’épistémologie du savoir médical, donc son enseignement, mais aussi son appropriation et sa transmission dans le colloque singulier de la relation patient-malade ; elle modifie radicalement le rôle du médecin, le rapport du patient au médecin et à lui-même, puisque son auto-perception est désormais médiée par ce manteau de données qui recouvrent son corps.

Ce qui se dessine là, c’est une médecine posthumaine, au service non plus de la personne mais d’une santé chiffrée, objectivée, n’ayant plus besoin de la parole vivante pour se dire. Voulons-nous vraiment cette médecine ubérisée ?