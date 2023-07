À l’instar de la Flandre qui a établi une liste de références qui forgent la culture flamande, la Belgique doit-elle instaurer son propre “canon”?

Après avoir interrogé dans nos pages la légitimité et l’utilité d’une telle initiative, “La Libre” a souhaité demander à cinq personnalités, issues de cinq secteurs différents, d’évoquer une personnalité et/ou un évènement connu ou méconnu, en rapport avec leur secteur d’activité, qu’elles aimeraient voir mis à l’honneur si, demain, il devait y avoir un “canon” belge.

Ce jeudi, pour le domaine de la littérature, c’est l’écrivaine Caroline Lamarche qui a accepté de s’essayer à l’exercice.

Le canon belge selon Caroline Lamarche

L’Esprit planait sur les eaux

Par Caroline Lamarche, écrivaine

Caroline Lamarche, plus jeune, dans ce “labyrinthe” belge de branches, cadrée “en fenêtre”. Une photo collector signée Nathalie Gassel.

Presque tout le monde s’accorde à dire que le “canon de Flandre” en ses soixante “fenêtres” est tolérant et inclusif. Je suis prête à le croire quand je constate que la première fenêtre est intitulée “un endroit dans le monde” et la dernière “le monde en Flandre”, et qu’on y trouve même l’homme de Néandertal de la vallée de la Meuse. Tout ça chez nous, je veux dire chez eux, bref tout près d’ici.

Mais moi, ce qui me chiffonne, c’est le choix du mot “canon”. Un mot au relent clérical, hérité de l’académisme du XIXe siècle. “Canoniser”, c’est sanctifier. Du côté francophone je pense qu’on dirait plutôt “balises” ou “connaissances” ou “repères”. Ce serait plus moderne et plus modeste, comme sur le site “Connaître la Wallonie” (riche en ressources, mais qui mériterait d’être réactualisé). “Connaître” quelqu’un, c’est le fréquenter longuement. C’est moins simple et moins prescripteur qu’une liste de soixante fenêtres, lesquelles me font penser à ces cadres vides que certaines municipalités plantent devant leur plus beau paysage comme pour en détacher un fragment et signifier aux touristes : c’est là qu’il faut prendre la photo.

Stationner au pied du paysage, voire les pieds dedans, sans savoir par où le capturer, comme je le vis depuis que j’ai découvert la Belgique en arrivant avec un bagage scolaire français, ce n’est pas évident : on a l’impression que ce qu’on voit est un chaos absolu. Tenter d’en comprendre les lignes de force exige de la curiosité et de la patience et débouche sur d’intéressantes rencontres. En ce qui me concerne, je les dois avant tout à mes livres, c’est-à-dire à l’accueil des lecteurs francophones, mais aussi de certains lecteurs flamands, comme à mes traducteurs et traductrices et aux quelques médias qui ne craignent pas d’aller voir de l’autre côté de notre frontière intérieure.

Des créateurs annexés

Il y a progrès, c’est évident. Autrefois il fallait être à l’étranger pour prendre la mesure de l’absurdité de certains “canons” qui ne s’appelaient pas comme ça alors, c’était plutôt des “choix” opérés par des commissaires d’exposition ou des attachés culturels.

Je me souviens d’une exposition sur l’art flamand à Berlin il y a quelques années. Dans la partie consacrée à l’Art nouveau, j’avais été surprise de trouver, à côté de Horta (né à Gand et qui a œuvré à Bruxelles), Wolfers, Hankar et Serrurier-Bovy. Pour moi – alors politiquement naïve –, la Flandre ce n’était pas l’axe Frameries-Bruxelles, comme pour Hankar, l’axe Bruxelles-Bruxelles comme pour Wolfers, et encore moins l’axe Liège-Liège comme pour Serrurier-Bovy, si du moins on s’en tient à la logique territoriale qui semble s’appliquer même aux artistes et qui se base sur leurs lieux de naissance et, éventuellement, de mort. Voir ces créateurs annexés, réduits à une identité clivante dans une capitale européenne qui avait réussi à faire tomber le mur qui la coupait en deux, m’avait plongée dans l’indignation. Toute annexion est une humiliation pour celles et ceux auxquels on retire la joie de s’identifier aux artistes qu’on aime et qu’on se sent fier de saluer en compatriotes dans les musées internationaux (au Musée d’Orsay, par exemple, pour les créateurs que je viens de citer). Ces gens qui ont vécu dans un temps qui n’était pas le nôtre, qu’en diraient-ils s’ils revenaient ?

Moi je ne veux pas qu’on m’annexe, une fois morte, comme on a tenté de le faire dans les années 1990 en m’inscrivant à mon insu sur une liste d’“écrivains wallons”. Certes mes ancêtres sont liégeois, mais j’ai vécu dans les Asturies, à Paris, puis en Flandre et je n’ai vraiment retrouvé que fort tard ma ville natale. Si je m’y sens bien, si j’y reconnais mes racines, ce n’est pas pour qu’on balaie la moitié de ma vie et les appartenances diverses qui me constituent.

Ceci dit, c’est un privilège de pouvoir se sentir enfin de quelque part après s’être sentie comme apatride à force d‘errer dans le “labyrinthe belge”. L’ancrage local ouvre sur l’universel, les œuvres d’art le prouvent, mais pas seulement : il y a un lieu de l’humain qui dépasse de très loin les conflits identitaires et par là induit une solidarité parfois stupéfiante. Je pense en particulier aux inondations de juillet 2021, où Wallons et Flamands se sont intimement reconnus à travers le courage et l’entraide qui ont pallié la faiblesse des réactions politiques et institutionnelles. Ce terrible drame climatique devrait rentrer d’urgence dans un “canon” à la fois francophone et néerlandophone, voire européen, voire mondial si nous ne voulons pas manquer le coche de la lancinante actualité planétaire.

André Baillon, son écriture, un idéal

André Baillon, écrivain belge de langue française ou auteur flamand qui écrit en français ?

Puisque l’on me prie de choisir une personnalité littéraire pour un hypothétique “canon belge”, je propose André Baillon, l’auteur d’Un homme si simple. Cela ne vous dit pas grand-chose ? C’est que nul n’est prophète dans son pays, surtout quand les notices biographiques entretiennent la confusion. Jugez plutôt : “André Baillon (né le 27 avril 1875 à Anvers, décédé le 10 avril 1932 à Saint-Germain-en-Laye) est un écrivain belge de langue française.” Pardon. “André Baillon (Antwerpen, 27 april 1875- Saint-Germain-en-Laye, 10 april 1932) was een Vlaamse maar in het Frans schrijvende auteur.” Quel est l’André Baillon que vous choisiriez, de l’écrivain belge de langue française ou de l’auteur flamand qui écrit en français ? Le seul point commun aux deux notices, remarquez, est que Baillon est de langue française/in het Frans schrij-vende.

Pour ma propre santé mentale, passablement dérangée depuis que j’ai réintégré ce territoire confus qu’est la Belgique, j’ai adopté la croyance, familière aux écrivains du monde entier, que leur pays c’est leur langue. Toute langue est une manière de respirer, de reprendre souffle, de marcher, bref de trouver son chemin, ses chemins plutôt, dans un vaste paysage. Qu’en aurait-il pensé, lui, Baillon ? Il n’était pas, comme les créateurs d’aujourd’hui, sommé de se définir au miroir de leur lieu de naissance, de résidence et de mort. On lui fichait la paix avec toutes ces questions. Il avait déjà bien assez à faire avec sa terrible enfance anversoise, ses amours bruxelloises et le mirage parisien, jusqu’à cette maison de Marly où il prétendait se concentrer pour écrire et où il a fini par se suicider.

Dans sa manière de faire des drames de son existence le terreau de son œuvre, Baillon laisse loin derrière lui les thuriféraires des canons de la littérature. Écrivain méconnu, territorialement irrécupérable (ceci expliquant peut-être cela), voire suranné ? Pour moi il n’a pas pris une ride. Cela s’explique par la vivacité de son écriture, sa simplicité apparente – en réalité une prose ciselée – et une ironie très contemporaine qui n’appartient qu’à ceux dont l’identité est flottante. Ces gens-là ne devraient pas se voir assignés à un seul lieu. Ontologiquement et par leur histoire même, ils n’en ont pas, de lieu. Sinon dans l’art. Dans l’écriture. Celle de Baillon est pour moi une sorte d’idéal. Sa drôlerie est indescriptible. Sa mélancolie abyssale. Il a su marier les deux comme on ne le fait qu’ici, dans notre pays schizophrène, notre maison de mal mariés. Chez lui le malheur même est traité avec fantaisie et en toute fidélité à l’originalité de ses origines, si on me permet l’expression. Oublié des francophones au lendemain de sa mort, redécouvert par un auteur néerlandophone, republié par l’un ou l’autre éditeur français, passé en édition “belge” sous le label patrimonial Espace Nord, sa postérité est à l’image de sa vie : une course d’obstacles qui défie toute logique.

Sans doute son paysage est-il irréductible aux cadres ? Je forme des vœux pour qu’il en soit de même pour les générations de créateurs qui auront le temps d’émerger avant l’apocalypse planétaire. Car si cela continue, notre seul “canon” sera celui de la Genèse : “La terre était informe et vide et l’Esprit planait sur les eaux.”

