Nous n’irons plus en Grèce, les lauriers sont brûlés. Me pardonnerez-vous d’avoir ainsi détourné cette comptine qui dans sa version originale enchanta notre enfance ? Craignons que sa version grinçante ne meuble les cauchemars de nos petits-enfants ! Combien d’évènements dantesques comme celui de Rhodes devrons-nous connaître avant de prendre vraiment conscience que notre planète va devenir inhabitable pour une grande partie de ses habitants ? L’ignorance n’est plus une excuse, il nous reste à assumer notre paresse et notre égoïsme. Chacun de nous sait pertinemment que son comportement doit changer, mais nul n’est prêt à être le premier, voire le seul, à en supporter les conséquences. Après vous, je vous en prie. Après moi, le déluge.

Nous sommes de mieux en mieux informés sur ces gestes individuels qui peuvent, comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique : réduire notre consommation d’énergie, privilégier le télétravail et le covoiturage, limiter notre apport en viande, etc., mais j’ai l’impression que nous n’osons guère toucher au domaine des loisirs. Un paradoxe, non ? S’attaquer à nos activités essentielles sans affecter nos activités accessoires, voire inutiles ! Car que diable allaient-ils faire sur cette galère caniculaire ces milliers de vacanciers évacués de Rhodes ? Comme tous les touristes dont je fais régulièrement partie, ils ont contribué sans vergogne à l’épuisement des réserves d’énergie fossile et au réchauffement de notre planète, avec en prime l’irréversible dégradation de l’équilibre écologique de cette île du Dodécanèse. Comment les historiens du futur pourront-ils expliquer dans quelques décennies les images d’archives montrant d’interminables files de voitures climatisées pétaradant à l’arrêt sur nos autoroutes estivales, ces halls d’aéroports bondés en fin de semaine et ces navires de croisières encapuchonnés de mazout mal raffiné ? La tête des archivistes lorsqu’ils découvriront les alléchantes promotions de libre évasion dans le delta du Mékong et les safaris-croisières en Afrique du Sud proposés par mon journal préféré !

Mais, me direz-vous, partir en vacances n’est pas accessoire et encore moins inutile, c’est un besoin et le satisfaire a de nombreuses répercussions positives sur le moral et la santé de celles et ceux qui peuvent se le permettre. On peut modérer cette vision positive en dressant le bilan du stress, des maladies exotiques et des accidents, mais on peut surtout contester cette notion de besoin créée par notre société de consommation. Sans doute sommes-nous nombreux à le vivre ainsi quand vient l’été, mais il faut se rappeler que des milliards d’humains ne savent pas de quoi il s’agit. Mes grands-parents fermiers ne connaissaient pas ce besoin et comme tant d’autres de leur génération n’ont jamais pris de vacances.

Et le chroniqueur ronchon qui nous fait la morale, ne part-il jamais en vacances ? En juin dernier, je le confesse, nous étions à Naples et il ne s’agissait pas d’un voyage d’affaires. Il y a peu de villes en Europe, je crois, qui mêlent aussi étroitement le tragique et le sublime avec d’un côté l’ombre menaçante du Vésuve et de l’autre l’incomparable lumière de sa baie qui, en fin de semaine, est irisée par les sillons des centaines de bateaux rapides et bruyants qui se précipitent vers Procida, Ischia et Capri. Près d’un million d’Italiens y dansent sur un volcan entre le Vésuve et les champs Phlégréens sans véritable plan d’évacuation : cruelle métaphore des huit milliards de terriens qui peuplent notre planète en surchauffe sans issue de secours, même si à l’évidence ils n’ont pas tous l’occasion de danser tous les jours. J’aime trop l’Italie pour envisager de ne plus m’y rendre, je vais donc sans délai graisser la chaîne de mon vélo et reprendre l’entraînement. Les vrais amoureux de Rhodes prendront des leçons de natation.