Les vacances d’été sont un temps où les enfants ne vont plus à l’école, où les parents doivent trouver les moyens de les occuper, du matin au soir. Certains vont quelques semaines en stage, participent à des camps organisés par les groupements de jeunesse (scouts, patros, etc.), partent en vacances avec leurs parents. En dehors de ces quelques semaines, ils restent chez eux. Et quand nous, les adultes, nous promenons en ville, à la campagne, dans les bois et les parcs, nous ne rencontrons guère d’enfants, à part ceux accompagnés de leurs parents ou grands-parents. Pendant les congés, les enfants passent presque tous leurs loisirs dans la maison.

Cela n’a pas toujours été ainsi. Posez la question à ceux qui sont maintenant âgés de soixante ans ou plus : que faisiez-vous après l’école ou pendant les congés ? Je ne sais pas vous, mais moi – un garçon – je jouais avec d’autres dans la rue, sur les places, dans les bois. Mais qu’est-ce qui a bien pu faire rentrer les enfants à la maison ?

Il y a une centaine d’années, lorsque l’instruction devient obligatoire, les dates des congés d’été sont décidées en fonction de nécessités économiques. Les travailleurs des champs sont nombreux. De juillet à septembre, c’est la période des moissons, des récoltes. On a besoin de tous les bras, y compris ceux des enfants. Ce qui n’empêche pas les contacts avec l’école. À l’époque, on estime que les enfants perdent ce qu’ils ont appris à l’école pendant les deux mois de vacances. D’où les devoirs de vacances donnés régulièrement aux enfants et corrigés chaque semaine par un instituteur (Hé oui…).

Peu à peu, le monde agricole change, notamment avec l’apparition des machines agricoles, d’abord tractées par des chevaux, puis, dans les années 1950, par les tracteurs. La fermeture quasi simultanée de l’industrie lourde conduit à une transition vers d’autres secteurs d’activité. Les vacances scolaires ne sont plus liées directement aux moissons, mais l’habitude persiste. Dans les années 1960, les colonies organisées à la mer ou la montagne se développent pour beaucoup d’enfants, mais pas pour la majorité d’entre eux. Et cela ne dure qu’une ou deux semaines. La plupart des temps de vacances, on retrouve les enfants jouer entre eux, dans les campagnes, dans les parcs, dans les bois. C’est normal. Cela fait partie de l’apprentissage de la vie.

Pour les enfants, les choses changent dans les années 1960.

C’est d’abord le développement de l’automobile. Pour les adultes, comme le dit le slogan : “ma voiture, c’est ma liberté”. Même les travailleurs modestes peuvent se payer une petite voiture (Volkswagen Coccinelle, Citroën 2 CV, etc.). On asphalte les routes, jusque dans les coins reculés. Il n’y a pas encore de limitations de vitesse. Sur les routes nationales, asphaltées, bombées et sans accotement sécurisé, nombreux sont ceux qui dépassent les 100 km/h, malgré des engins bien moins sûrs que les véhicules actuels. La mortalité routière est importante. Les rues, les routes sont de moins en moins sûres pour les enfants. C’est l’époque où on commence à conduire et reprendre les enfants à l’école en voiture. À partir des années 1970-1980, les enfants restent de plus en plus souvent à la maison.

En même temps que la voiture, la télévision entre dans les familles. C’est en noir et blanc et, jusqu’aux années 1980, il n’y a que quelques chaînes disponibles (deux Belges : francophone et flamande ; pour les Wallons pas trop éloignés de la France, trois chaînes supplémentaires). Les émissions pour enfants apparaissent. Les enfants passent plus de temps devant le petit écran.

Il faut quand même bien se dégourdir les jambes. À cette époque, on voit encore des enfants jouer ensemble dans les parcs ou les campagnes. Et vient 1996, avec l’affaire Dutroux. C’est un traumatisme général. Jamais avant lui, un prédateur n’a eu une influence aussi néfaste sur la société. Avant Dutroux, on fait confiance (relative) aux autres. Après l’arrestation de Dutroux, du jour au lendemain, toutes les personnes que vous ne connaissez pas sont considérées comme pédophiles potentiels. On ne laisse plus jouer les enfants sans surveillance. Ils ne sortent plus qu’accompagnés par un adulte de confiance.

Puis, dans les années 2000, c’est l’apparition des tablettes et smartphones. On y trouve tout ce que l’on veut (en bien et en mal). Avec les réseaux sociaux, on peut échanger avec des “amis”, sans se voir et même sans se connaître. On peut jouer en ligne avec des copains. Pourquoi encore sortir les enfants, sauf pour se dégourdir les jambes ? N’ont-ils pas tout à la maison (confort, jeux électroniques, “amis”) ?

Et c’est ainsi que les enfants sont rentrés à la maison.

Les enfants d’aujourd’hui vont (très) bientôt être confrontés à la transition vers un monde nouveau, bien réel, très différent du monde virtuel dans lequel ils sont plongés. Est-ce en les enfermant qu’on les y prépare ?

La mécanisation, l’automobile, la télévision, les tablettes et smartphones : autant d’inventions conçues par des adultes, pour le bien-être des adultes. Mais avant de les mettre sur le marché, qui a pensé aux enfants ?

On le sait, le futur sera marqué par les conséquences de décisions prises, en toute bonne foi, dans les dernières décennies. Le changement climatique, la baisse de la biodiversité, la transition énergétique et sociale, la sobriété seront les maîtres mots des décennies à venir. Des décisions importantes vont devoir être prises. Dans celles-ci, n’oublions plus les enfants.