Ce 31 juillet, il y a 30 ans, les valises de Luc Herinckx étaient faites. L’ancien rédacteur en chef de La Libre et patron des rédactions de RTL venait d’accéder à la pension. Le lendemain aux aurores, son épouse et lui partaient en vacances. En pleine nuit, le téléphone sonna et le journaliste de garde annonça : “Luc, le Roi est mort”. C’était une blague coutumière entre collègues… Le fraîchement pensionné, trouva moyennement drôle qu’on le réveilla avec ce genre de plaisanterie. Mais, au bout du fil, on ne riait pas. Luc comprit vite et demanda à son épouse de défaire les valises. Les vacances attendraient. Retour à la rédaction, où ce briscard de l’info envoya immédiatement un caméraman devant le palais royal. C’est ainsi que seront captées les premières images de passants qui, penauds et choqués, venaient déposer un bouquet devant les grilles du château. Bientôt, ce sera un océan de fleurs. La Belgique entrait en deuil.

Ce même matin, je participais à la dernière journée d’un camp de guides, que j’accompagnais en qualité d’aumônier. Le soleil venait de se lever sur les tentes endormies. J’en profitai pour écouter la radio dans ma voiture. C’est ainsi que j’appris la nouvelle. Comme tant d’autres, je me sentis orphelin. Me revint alors le souvenir d’une marche de jeunes chrétiens vers Beauraing, six ans plus tôt, que j’encadrais en qualité de séminariste. Mon frère cadet faisait partie de la dizaine d’adolescents dont j’étais responsable. En bon Samaritain, il avait recueilli Walter dans notre équipe. Walter souffrait d’un handicap, tant mental que physique. Il était tout heureux d’avoir des compagnons, mais nous retardait. Vers la fin de la journée, notre équipe était bonne dernière. C’est alors que je vis que les groupes qui nous précédaient, s’étaient arrêtés. Je courus en avant pour voir ce qui se passait. Juché sur un talus, j’observai la scène à distance. Le roi Baudouin et la reine Fabiola étaient sortis de leur voiture et se trouvaient au centre de quelque deux cent marcheurs assemblés. Au loin, je vis mon équipe s’approcher – avec Walter tout en sueur à la traîne. Ce dernier ne comprit qu’une chose : on faisait halte et il pourrait se reposer. Il s’assit donc – bien à l’écart. Baudouin souriait, échangeait des paroles et serrait des mains. Soudain, il fendit la foule en direction de mon gaillard. Comme le Roi se baissa pour lui parler, je ne vis plus rien. Quelques instants plus tard, les souverains étaient repartis et les jeunes avaient repris leur marche. Je retrouvai Walter – le regard transformé. Il souriait et jubilait, comme dans un rêve : “J’étais assis. Et quelqu’un m’a pris la main. J’ai regardé et j’ai crié : Mais… vous êtes le Roi ! Vous êtes le Roi ! ” Walter était caché par une haie de jeunes. Pourtant, le Roi l’a vu. Ainsi, le regard spirituel. Le regard de Celui qui – au cœur d’une foule – se pose et dit : “Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. ” (Luc 19, 5)

De nos jours, il est de bon ton de présenter Baudouin comme un souverain pieux, que sa religion aurait coupé de son peuple. Rien n’est plus faux. Maurice Béjart – point suspect de bigoterie – exprima ces jours-là le sentiment commun : “Dans le milieu des dirigeants et des personnes haut placées, je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui a gardé tant de fraîcheur, d’humanité et de profondeur. C’est un être très rare. ” Le roi Baudouin sera-t-il un jour canonisé ? L’avenir reste à écrire, mais dans l’ambiance actuelle, des voix s’élèveraient pour accuser – à tort – l’Église de récupération. Le faire maintenant, flétrirait donc l’héritage d’un Roi, qui rassembla par-delà les différences. Lors de ses funérailles, le cardinal Danneels formula pourtant ce que tous, catholiques ou non, croyants ou pas, ressentaient : “Il y a des rois qui sont plus que des rois. Ils sont les bergers de leur peuple”.