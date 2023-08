Nous sommes en Grèce, au Ve siècle avant notre ère, au moment où éclate la Guerre du Péloponnèse, une sanglante guerre civile qui a vu s’affronter les deux plus importantes cités grecques de l’époque : Athènes et Sparte. Les valeurs traditionnelles de la culture grecque sont en difficulté, attaquées par le relativisme des sophistes, et le déclin de la démocratie athénienne est manifeste. C’est dans ce contexte que le jeune philosophe Platon imagine une rencontre entre Socrate et les sophistes portant sur ce qui fait l’excellence d’une vie. Cela donne lieu à un dialogue animé, le Protagoras, dans lequel le sophiste Protagoras répond aux questions de Socrate en proposant le mythe de Prométhée et Épiméthée.

Ce récit met en scène deux frères-titans chargés par les dieux d’attribuer aux espèces mortelles - humains et animaux - les qualités et les facultés nécessaires à leur prospérité. Épiméthée se charge de la tâche mais, après avoir distribué toutes les qualités aux espèces animales, il n’a plus rien à offrir aux humains qui se retrouvent ainsi nus et dépourvus du nécessaire pour assurer leur survie. Pour réparer son erreur, Prométhée décide alors de dérober le savoir-faire et le feu à Héphaïstos (dieu du feu et des techniques) ainsi que la science à Athéna (déesse de la sagesse), et d’en faire cadeau aux humains qui obtiennent ainsi de quoi pallier leur vulnérabilité. Mais le récit va plus loin, et met en garde contre le risque lié à ces dons. Empêché de compléter son geste, Prométhée manque en effet d’offrir aux humains l’“ art politique”, dont le sens de la justice, le respect d’autrui et la protection des biens communs sont les composantes. Et cela fait que, même en possédant la science et les techniques, les humains ne parviennent pas à survivre, étant incapables de s’organiser en société. À chaque fois qu’ils se rassemblaient – précise le mythe – ils se comportaient de manière injuste les uns envers les autres et se divisaient en se faisant la guerre. Seule l’obtention de l’ “art politique” leur permit de surmonter cette difficulté, lorsque les dieux eux-mêmes leur en firent cadeau.

Le progrès et la vertu

Revenir sur ce mythe aujourd’hui peut faire sourire, tant son récit semble naïf. Et pourtant, à bien y regarder, l’imaginaire qu’il véhicule semble ne pas avoir pris une ride. Si on l’actualise, on y voit assez bien illustrée une situation qui nous concerne encore aujourd’hui. En effet, ce récit témoigne à la fois de la grandeur de l’esprit humain dans sa capacité à se doter de nouveaux outils pour améliorer sa condition de vie, grâce à son intelligence et à sa créativité, et du risque de croire que l’intelligence, l’inventivité et les techniques puissent répondre à nos besoins sans être épaulées par une visée du bien et du juste. En cela, ce mythe invite à réfléchir sur ce qui fait la beauté du “progrès”. Celui-ci n’est certes pas à craindre, car l’intelligence et l’inventivité qui le forgent sont un don précieux qui doit être valorisé. Le surprenant développement de l’humanité au cours de l’histoire, les inventions, la création du patrimoine culturel, scientifique, technique, artistique, religieux sont là pour en témoigner. Mais la véritable force du “progrès” réside dans sa capacité à être gouverné et à gouverner au moyen de l’ “art politique”, c’est-à-dire à être associé à une action empreinte du sens de la justice et du bien, du respect d’autrui, du dialogue et de la collaboration entre tous, ainsi que d’une gestion équitable des ressources communes, car ce sont ces qualités à rendre possible le vivre ensemble et une organisation sociétale durable et pacifique.

En d’autres termes, ce mythe enseigne que le “progrès” ne sera fécond qu’en portant en lui-même la “vertu”, c’est-à-dire une visée qui intègre dans l’agir la vision du bien commun : la capacité à dialoguer et à collaborer avec tous dans le respect de la justice et de la dignité de chacun, la protection de tout être vivant ainsi que la gestion durable et équitable des ressources communes.