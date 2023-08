Connaissez-vous le Belge Adolphe Quetelet, ce père de la statistique moderne qui nous aide à penser l'avenir?

À lire aussi

Ce jeudi, c’est l’économiste Etienne de Callataÿ qui a accepté de s’essayer à l’exercice (etienne.decallatay@orcadia.eu)

Quelle est la place réelle et celle qui serait souhaitable de la science et des intellectuels dans l’espace collectif ? Dans le cadre d’une réflexion à large spectre sur l’identité nationale qu’elle mène, suite à l’émergence d’un “canon flamand”, La Libre a eu l’intéressante idée de soumettre à ses lecteurs une liste de 20 noms de candidats au titre de “Grand Belge”. Sont proposés des noms de femmes et d’hommes qui sont ou ont été actifs dans les univers des arts, du sport, de l’humanitaire, de la résistance, de l’activisme et de la politique, mais ne s’y trouve aucun intellectuel, ni aucun scientifique. Et, autre trait frappant, il y a une sur-représentation des personnalités de l’après-guerre, là où une des – rares ? – vertus d’un canon est de rappeler l’importance de l’histoire sur un temps long.

Convié à évoquer un Belge qui, pour mon domaine, celui de l’économie, ferait partie de ce “Panthéon” national que d’aucuns appelleraient de leurs vœux, j’aurais pu sortir de ma musette le nom de Robert Triffin, inconnu du grand public mais connu des économistes pour son dilemme, et quoi de plus stimulant pour l’esprit qu’un dilemme ! Néanmoins, j’ai opté pour un non-économiste en la personne d’Adolphe Quetelet (1796-1874). Ce père, en bonne compagnie, de la statistique moderne est presque aussi inconnu. Tout juste sait-on peut-être qu’il y a une Place Quetelet sur la petite ceinture, à Bruxelles, et il est possible que les étudiants en économie du temps d’avant Internet se souviennent du Fonds Quetelet, le centre de documentation des Affaires économiques. Pour Jean-Jacques Droesbeke (ULB), son biographe (Académie royale de Belgique, 2021), ce “passeur d’idées” n’en est pas moins qu’un des scientifiques les plus marquants de son époque.

guillement Ce père, en bonne compagnie, de la statistique moderne est presque aussi inconnu. Tout juste sait-on peut-être qu’il y a une Place Quetelet sur la petite ceinture, à Bruxelles...

Reçu docteur en mathématique en 1819 à Gand avec une thèse sur les sections coniques, Adolphe Quetelet s’intéresse à la fois à l’astronomie et aux statistiques. Il est à la base de la création en 1832 de l‘Observatoire royal d’Astronomie, qui sera transféré à Uccle à la fin du XIXe siècle. Promoteur d’une coopération internationale en matière de statistique, il préside le premier congrès international de statistique qui se tient à Bruxelles en 1853. Et c’est loin de n’être que théorique. Il est ainsi de la première conférence maritime internationale, également à Bruxelles, qui vise à favoriser les échanges de données météorologiques, une coopération qui débouchera sur la création de l’Organisation météorologique internationale en 1873, qui deviendra en 1950 l’Organisation météorologique mondiale.

Une clé de première importance

Le nationalisme se nourrit de narratifs, forcément simplificateurs, et souvent trompeurs. On le voit dans les détournements historiques auxquels se livre Poutine pour justifier l’injustifiable, mais il ne faut pas aller jusqu’à Moscou pour en saisir les dangers. Ne souffrons-nous pas nous aussi d’un grave réductionnisme quand sont mises en avant les instructions données en français par leurs supérieurs aux soldats flamands de l’Yser ou quand la terrible sous-performance de l’économie wallonne est attribuée à un État fédéral qui a privilégié les infrastructures de transport situées en Flandre ?

Une manière, partielle, de lutter contre de tels biais dans le décryptage des maux d’hier et d’aujourd’hui, est de recourir à une analyse quantitative, basée sur des données chiffrées. Quetelet a donc, comme statisticien, une légitimité additionnelle pour apparaître dans la présente série. À l’heure de “Big Data” et de l’intelligence artificielle, on perçoit que les données sont une clef de première importance pour l’économie, et, au-delà, pour la société de demain, mais les données sont aussi nécessaires pour comprendre les évolutions d’hier. C’est dire si la statistique mérite toute notre attention.

R0, R effectif, taux d’incidence, taux de positivité, les médias du temps de la Covid ont illustré, de triste manière, que la statistique n’est pas qu’affaire du monde de l’économie dans une vision étroite de celui-ci. Les multiples centres d’intérêt de Quetelet sont à cet égard éclairants. Même si on ne parlait pas encore de l’obésité comme un problème majeur de santé publique, c’est à Quetelet que nous devons l’indicateur-clef en la matière, à savoir l’indice de masse corporelle, qui “ajuste” le poids pour la taille. Quetelet s’est intéressé à la démographie, il a examiné le comportement en matière de criminalité et il a aussi étudié la répartition des caractères individuels au sein d’une population comme résultant de la distribution statistique d’une série de facteurs explicatifs.

“Il y a trois sortes de mensonges…”

Bien sûr, il faut prendre garde aux apparences d’affirmation incontestable des chiffres, et des indicateurs retenus pour les présenter. Dans une chronique récente, nous avons ainsi rappelé que l’on ne peut mesurer le niveau de discipline budgétaire sur la base du seul indicateur du taux d’endettement brut des pouvoirs publics, contrairement à ce qu’un Guy Verhofstadt se permet éhontément de faire. Le mot de Mark Twain n’a pas pris une ride : “il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques”. Et le dicton néerlandais “Meten is weten” (“mesurer, c’est savoir”) aurait été plus juste avec une double négation : ne pas mesurer c’est ne pas savoir.

La statistique est, elle aussi, porteuse de simplification. Ainsi, en matière de politique socio-économique, à la suite de l’explosion du chômage dans les années 70, l’attention s’est focalisée sur le taux de chômage, qu’il fallait absolument faire baisser. Et en effet, il est difficile de penser qu’une société se porte bien avec un taux de chômage élevé. Toutefois, ce faisant, on a été amené à penser que tout ce qui fait baisser le taux de chômage était bon à prendre et qu’une société à bas taux de chômage est une société plus “cohésive”. Or, ceci ignore des questions telles que les inégalités de revenus ou la qualité de l’emploi. Pour sa part, Quetelet a été un grand adepte de la courbe dite “normale”, un terme abusif car il minimise les phénomènes qui connaissent une autre distribution, et notamment le cas des “fat tails”, où les phénomènes extrêmes ne peuvent pas être ignorés. D’une certaine manière, la grande crise financière qui a éclaté en 2008 est la résultante de modèles de risque basés sur des distributions normales, ayant passé sous silence les cas où “tout tournerait mal”.

Est-ce à dire que Quetelet n’aurait dès lors pas sa place dans un canon ? Que du contraire ! La science, c’est avoir temporairement raison sur certaines choses !

Pour vous, qui sont les grands belges ?

Tout cet été sur La Libre lance un grand sondage : quels Belges, ou quelles Belges, placeriez-vous en haut du podium ? Quels sont ceux ou celles qui, par leurs talents, leur audace, leur travail, leur dévouement ont marqué l’histoire du pays et l’ont fait briller à l’international ?

LaLibre.be vous propose une liste subjective et limitée à vingt noms. Ci-dessous, vous êtes invités à sélectionner jusqu’à trois noms que vous aimeriez voir en haut de la liste, et à noter, en quelques lignes, le pourquoi de votre choix. Les résultats du sondage seront publiés dans La Libre à la fin de l’été.