Les jeunes Chinois n’auront plus accès à internet la nuit. L'Europe est-elle trop naïve face au danger des écrans?

Ces règles proposées par l’Administration chinoise du cyberespace (que les parents pourront cependant désactiver s’ils le souhaitent) se présentent comme les plus strictes au monde. Et elles ne sont pas les premières prises par le pays : en Chine, la pratique des jeux vidéo est déjà limitée à 3 heures par semaine. Dans le pays en effet, 98 % des jeunes Chinois âgés de 9 à 19 ans ont un portable. Et ils sont près de 24 millions à être considérés comme médicalement dépendants, alors que des milliers d’entre eux fréquentent des camps de désintoxication spécialisés, rappelait ce jeudi France Inter.

La Chine aurait-elle raison de s’inquiéter si fortement de l’addiction aux écrans ? L’Europe, qui veille cependant à davantage respecter la liberté de ses concitoyens, devrait-elle davantage s’emparer de la question : les écrans sont-ils un enjeu de santé publique sous-estimé ?

Le risque des explications réductrices

Psychologue et psychothérapeute, professeur à l’Ihecs (l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales) et chercheur au Centre de référence en santé mentale (Crésam) sur les usages du numérique, Pascal Minotte répond prudemment. “Globalement, les méta-analyses solides notent que les médias sociaux et les écrans ont une influence plutôt négative sur la santé et la santé mentale des jeunes et des adolescents. Pour autant, l’ampleur de cette influence semble plutôt limitée et ne se présente pas comme un levier prioritaire si on veut améliorer la santé mentale de la jeunesse. Les relations globales avec les pairs, la famille, le monde scolaire sont bien plus prépondérantes, et – si ce n’est dans le cas du harcèlement – il est difficile de qualifier le lien de cause à effet entre l’usage des écrans et ces relations sociales. ”

De même, souligne-t-il en s’appuyant sur un de ses articles rédigés pour le Crésam (1), “le lien statistique entre le temps de sommeil et l’usage des écrans ne nous dit pas grand-chose des relations causales entre ces phénomènes. La tendance contemporaine est d’attribuer aux jeux vidéo et aux médias sociaux la responsabilité des phénomènes négatifs que nous pouvons observer chez nos adolescents. Lorsqu’un jeune arrive fatigué sur les bancs de l’école, l’hypothèse évoquée spontanément est qu’il a trop chatté ou joué. Pourtant, il est probable que beaucoup d’adolescents aient des problèmes d’endormissement qui ne sont pas liés aux écrans, mais bien aux stress de la vie en général. Par exemple, l’apparition des règles est associée à un risque d’insomnie accru de 2,75 fois chez les filles. Ou encore, en Belgique, plus d’un quart des élèves du secondaire (27,9 %) ressentent un état de nervosité plus d’une fois par semaine, voire quotidiennement. Ces mêmes adolescents vont souvent utiliser les écrans en soirée pour échapper aux pensées négatives et à l’ennui, ce qui parfois les aidera à penser à autre chose et à s’endormir ou parfois compliquera encore plus l’endormissement. Dans tous les cas, il est important de souligner la complexité du lien entre écran et manque de sommeil pour ne pas passer à côté des véritables enjeux au profit d’explications réductrices. ”

La nécessité du dialogue

Le psychologue reste cependant vigilant. “La fin de l’enfance et le début de l’adolescence seraient parmi les périodes les plus sensibles, particulièrement pour les filles. Les pressions sociales concernant la réputation et les attentes physiques pèsent plus largement sur les jeunes femmes que sur les jeunes hommes. Il serait donc judicieux de rester attentif à ce point. ”

À l’instar de nombreuses autres publications disponibles sur internet, Yapaka, le programme de prévention de la maltraitance de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a lancé la campagne “3-6-9-12 » pour aider les familles à maîtriser la vie avec les écrans. Le principe est simple (et les détails sont disponibles sur cette page https://www.yapaka.be/ecrans) : pas d’écran avec 3 ans, pas de jeux vidéo avant 6 ans, pas d’Internet seul avant 9 ans, pas de smartphone ni de réseaux sociaux avant 12 ans. Le tout, prolongé par du dialogue et des règles (pas de téléphone dans la chambre la nuit par exemple) durant l’adolescence.

“La difficulté avec de telles balises est qu’il faut les prendre avec souplesses et sens de la réalité, note Pascal Minotte. 90 % des parents que je rencontre ont déjà mis un enfant de moins de trois ans devant un écran. Je rejoins cependant ces mises en garde et cet appel au dialogue entre parents et enfants. Un enfant de moins de 12 ans n’a pas les capacités cognitives suffisamment développées pour pouvoir gérer seul les réseaux sociaux. Et si un tel enfant va sur Internet, il est important que les parents soient toujours à portée de voix pour discuter de ce qu’il rencontre. Plutôt que d’interdire (ce qui serait chimérique aujourd’hui), il faut gérer ensemble nos relations aux écrans. ”

(1) “Adolescence, médias sociaux&santé mentale”, Note n° 4 de l’Observatoire “Vies Numériques” du Crésam, Pascal Minotte, juin 2020.