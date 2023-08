On y est le plus souvent amené par curiosité. Malsaine ? Peu importe. On se rend chez le libraire, direction “littérature américaine”, on cherche des yeux la lettre R. Ro. Roth. Philip Roth. Comment choisir ? Vingt-six romans quand même. Une vingtaine de chefs-d’œuvre paraît-il. Allons pour Un Homme (Everyman), au hasard.

Un client, à la caisse, venu chercher son livre de développement personnel, vous jette un regard univoque. Vous lisez Roth : écrivain scandaleux, un peu trop porté sur le cul. Cochon !

À l’abri des regards, vous vous calez votre Folio sous le bras ou dans une poche arrière, en lieu sûr. Vous détenez visiblement une mise à l’index. Au regard des circonstances, l’envie de lire est à son comble. Vous accélérez le pas. Bientôt chez vous. Double tour à la serrure. Lecture.

Les minutes passent, ces minutes deviennent des heures et, en dépit de la fatigue, l’admiration ne faiblit pas. Une admiration que suscite une écriture limpide, intelligible, mais s’attaquant aux sujets les plus graves : la maladie, la folie, la mort.

Résolu à poursuivre jusqu’à épuisement, vous vous dévorez votre premier Roth. Et l’idée ne vous quitte pas : c’est intelligent, mais pas intello. Profond, mais sans sophistication. Sérieux – des sujets très sérieux même – mais pas prétentieux. Or la fin est déjà là. Sans recours à aucun suspense, il vous a tenu en haleine. Un Homme s’achève mais une question subsiste : qu’a-t-il donc de si peu fréquentable ?

De l’addiction

Vous retournez chez votre libraire : il vous attend. Car quiconque a lu Roth connaît l’addiction. Votre libraire – disons votre dealer – a anticipé la suite : Pastorale américaine et Le Théâtre de Sabbath. Pourquoi ces deux volumes en particulier lui demandez-vous ? Parce que le premier était le plus aimé des lecteurs, le second le plus aimé de Roth vous répond-il. Entendu. Vous embarquez la marchandise et vous retournez consommer.

Les jours défilent, ces jours deviennent des mois, et cela fait maintenant un an que Roth vous accompagne. Sans logique apparente, vous avez butiné d’un roman l’autre, et sans aucune déception. Cet écrivain juif américain – qui avait horreur qu’on l’enferme dans la catégorie “écrivain juif américain” – vous a fait voir l’Amérique de l’avant-guerre aux années 1980, surtout le New Jersey, et particulièrement Newark, sa ville natale. Peu charitable envers son pays, il dénonce les dérives de la société américaine. Il s’intéresse à l’héritage, ce qu’on en fait, et surtout ce qu’on n’en fait pas : la disparition des traditions, la culture juive en particulier.

Vous poursuivez encore la lecture de celui qui passe pour un pornographe. Vous vous attaquez à Portnoy et son complexe, ses premiers débuts : un livre truculent, sans commune mesure. Ce n’est pas drôle, c’est hilarant. Vous retrouvez au fil des pages son humour qui traverse toute son œuvre mais qui se déploie ici plus que nulle part ailleurs. C’est très branché cul, sans doute. Mais le sexe ici n’a rien de vulgaire. La jubilation du corps est un vrai sujet, a fortiori sous la plume d’un écrivain de la chair qui en a si bien cerné les limites, le périssable, la décrépitude. Vous détenez une littérature tantôt métaphysique tantôt comique. Vous n’êtes pas prêt de le lâcher.

Roth disait vrai, il avait vu juste

Vous vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, des joies, des ennuis, vous avancez dans la vie comme on dit – quoique Roth y voyait du recul – et votre lecture continue. Vous le lisez encore, vous le relisez aussi. Vous ne gardez finalement jamais loin de vous ce que vous avez pris l’habitude d’appeler “un bon p’tit Roth”. Vous y retournez avec plus d’appétence encore car la vie et ses vicissitudes vous ont fait voir que Roth disait vrai. Qu’il avait vu juste pour ce qui est de l’incontrôlabilité de nos vies ; de l’homme pris au piège de l’imprévisible ; de la place au fond bien dérisoire de nos ambitions.

Vos enfants ont des enfants. Ils connaissent à leur tour joies et ennuis – bref, le script de la vie – et l’œuvre de Roth, espérons, est toujours là. On ne sait pas ce qu’on lira alors, on ne sait même pas si on lira encore, mais vous, gâteux, chiant, old school, vous n’en démordez pas. Vous bassinez les générations futures avec Roth, votre marotte. À chaque Noël c’est la même, vous glissez Roth sous le sapin (un juif sous le sapin, voilà qui est typiquement Roth), c’est touchant – vous êtes touchant – mais tellement has-been.

Or il se trouve qu’un jour vos efforts payent. Votre enfant – qui n’est plus tout à fait enfant – se tourne vers sa bibliothèque et esquisse un sourire en voyant les trois exemplaires d’Un Homme (Everyman) que vous lui avez offert en vingt ans. Il prend le plus corné, le plus jauni, en tourne la première de couverture et y lit ceci :

Voici un putain de livre mon grand.

Pour contexte, Philip Roth est né en 1933 à Newark dans le New Jersey et disparaît en 2018 à New York. Entre ces deux extrémités, il a surtout écrit. Beaucoup de romans, un art qu’il a merveilleusement maîtrisé.

Je laisse aux académiciens le soin des analyses savantes. Ton père, qui n’est personne d’autre que ton père, ne peut que te mettre en garde contre toutes les accusations auxquelles Roth a dû faire face. Accusations qui, par ailleurs, résistent assez mal à une lecture attentive de son œuvre.

On lui a cherché tous les poux possibles. On lui a refusé le Nobel. Sous quel prétexte ? Aucune idée. Voici l’œuvre d’un misogyne, d’un misanthrope, d’un obsédé sexuel, d’un antisémite, d’un je-ne-sais-quoi d’autre.

Fais-toi plaisir.

Titre de la rédaction. Titre original : “Transmettons-nous Roth les uns les autres”