Je suis automobiliste depuis bien longtemps, et je constate que la pratique du vélo s’étend de plus en plus en ville. On ne peut que s’en réjouir. On n’a pas lésiné sur l’argent ni sur la place pour lui tracer des voies et faciliter sa circulation : pistes cyclables de plus en plus larges, possibilité d’emprunter la plupart des sens interdits, permission de brûler les feux rouges pour tourner à droite etc. Et c’est fort bien ainsi. Mais il y a un problème, me semble-t-il : les cyclistes ont une tendance massive à être plus férus de leurs droits que conscients des devoirs que ces droits impliquent. On a le sentiment qu’ils commettent allègrement des “abus de position dominée” forts d’une impunité de facto qui laisse le champ libre à bien des fantaisies : emprunts des trottoirs, slaloms entre les voitures, traversée des carrefours non prioritaires ou par feu rouge, circulation nocturne sans phare avant ni arrière, et j’en passe ! Et toute remarque saluée d’un doigt d’honneur ! Sans doute, sauf sur les trottoirs qu’ils parcourent parfois à des vitesses où ils sont la terreur des piétons, risquent-ils davantage leur santé que les automobilistes. Que dire alors des trottinettes électriques ! Envahissement des trottoirs, trajets à plusieurs sur le même engin (pourtant interdits), totale anarchie de comportement, comme si leurs usagers étaient seuls au monde ! On les voit droits et fiers sur leur destrier, mieux, leur Pegase en métal, pourfendre l’espace, détachés des contingences terrestres. Il serait intéressant de connaître le nombre de verbalisés parmi tous ceux dont je viens de parler ! Je sais bien qu’il est difficile pour la police de se mettre en chasse de contrevenants aussi volatiles. Alors que faire ? Tout le monde s’en plaint mais on a l’impression que le pouvoir est allergique à toute décision tant soit peu courageuse, mais qui servirait surtout la protection de ceux-là mêmes qui sont en fait les premières victimes potentielles de son inaction. Naguère, tout usager d’une bicyclette devait afficher une plaque minéralogique (payante !). Aujourd’hui, cette mesure pourrait être gratuite, mais obligatoire. Ce qui empêcherait les cyclistes et les autres d’être “civiquement inexistants”. Ce n’est sans doute pas une solution-miracle, mais déjà un début de conscientisation salutaire.