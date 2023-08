À la fin du sixième mois d’une année qui en compte douze, nous aurions dû considérer logiquement que nous avions franchi la ligne médiane de notre parcours annuel.

Or, le 30 juin n’était que le 181e jour d’une année qui en compte 365 (le 182e en cas d’année bissextile).

Le calendrier grégorien renferme quelques chausse-trapes qui le rendent décidément compliqué.

”Bon pour la planète”

À l’époque de la Fièvre verte (cf. le dossier du journal Franc-Tireur), en plein cœur du Siècle vert (cf. le livre éponyme de Régis Debray, dans la collection Tracts des éditions Gallimard), où la nouvelle divinité à glorifier, à servir, à vénérer est Dame Nature, tandis qu’il n’est plus possible de poser un acte ordinaire sans qu’il ne puisse être réputé “bon pour la planète” ; à l’heure où le tout-bio s’étend au sein des boutiques d’alimentation (pour celles et ceux qui en ont les moyens, bien entendu…), ne serait-il pas temps de songer à un nouveau calendrier qui refléterait les préoccupations quotidiennes en rapprochant le citoyen du rythme des saisons et de la marche du Temps ?

Proposition : on établirait 12 mois de chacun 30 jours dont l’appellation serait en lien avec ce que la Terre, si précieuse, fournirait à l’Homme. Ainsi par exemple, on appellerait :

Vendémiaire le mois des vendanges ;

Brumaire le mois des brumes et du brouillard ;

Frimaire le mois du froid ;

Nivôse le mois de la neige ;

Pluviôse le mois de la pluie ;

Ventôse le mois du vent ;

Germinal le mois de la germination ;

Floréal le mois de l’épanouissement des fleurs ;

Prairial le mois de la récolte des prairies ;

Messidor le mois des moissons ;

Thermidor le mois de la chaleur ;

Fructidor le mois des fruits.

Puis une grande Fête de la Nature pendant 5 jours

En fin de parcours, pour se coordonner au trajet que la Terre accomplit autour du soleil, on consacrerait cinq jours à une grande Fête de la Nature (six jours une fois tous les quatre ans), chaque pays, chaque région, chaque commune rivalisant d’imagination en célébrant notre planète si précieuse par des créations artistiques de toutes disciplines.

Un mouvement voire un parti écologiste pourrait-il inscrire cette pareille proposition à son programme ?

Aucune offense ici au pape Grégoire XIII. Après tout, il remplaça le calendrier julien en 1582 sans pour autant révolutionner le monde. À propos, le trajet de 365,25 jours accompli par la Terre pour faire le tour du Soleil se dit “Révolution”…