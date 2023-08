Une jeune femme, mère célibataire d’une fillette de quatre ans (le père a perdu au tribunal tout droit de garde sur l’enfant) rentre chez elle de son travail. Elle constate avec surprise que sa porte est ouverte. N’importe qui pourrait y pénétrer. Elle entre : presque tous ses meubles ont disparu : étagère, TV, frigo, machine à lessiver, etc. L’appartement est quasiment vide.

Agression, blessures, soins médicaux, dette…

Elle avait reçu quelques jours auparavant une “mise en demeure” des huissiers de justice. La saisie a eu lieu en son absence, au matin du jour de l’échéance, où, en principe, elle aurait encore eu le temps de régler sa dette.

Celle-ci est principalement d’ordre médical. Quelques semaines auparavant, la maman et sa petite fille ont été agressées dans le métro. Elles ont été entourées par une bande de jeunes exigeant le sac de la maman. Devant le refus de celle-ci, ils ont recouru à la violence : la mère a reçu plusieurs coups à la tête, la fillette a été projetée dans l’escalator, le sac a disparu, contenant de l’argent, les deux cartes d’identité et d’autres documents. La police, alertée par quelques voyageurs, a dû appeler une ambulance pour les deux victimes. À l’hôpital, on a constaté une fracture de la cheville de la petite. Celle-ci a dû être hospitalisée une quinzaine de jours et subir une opération consistant à la pose d’une plaque en métal dans la cheville. Après cela, une période de revalidation s’imposait. Pendant tout ce temps, la maman a dû abandonner son travail pour être auprès de sa petite fille.

Tout cela coûte : ambulance, hospitalisation, opération, arrêt de travail (même si la mutuelle remboursera une partie).

Une violence et une humiliation insupportables

Mais revenons à la saisie elle-même. Les huissiers ont le droit de venir avec la police et un serrurier pour forcer l’entrée du débiteur en son absence.

Cette loi est injuste. Elle légitime une violation de domicile, portant ainsi atteinte à la dignité des personnes.

Les personnes “visitées” par les huissiers sont en général des personnes en situation précaire. Elles auraient droit de ce fait à une attention et à un respect particuliers. Dans une société par nature inégalitaire, les seuls “privilégiés” devraient être les plus vulnérables. Or, alors qu’elles sont déjà en difficulté (parfois dramatique), la société, par la loi et les huissiers qui en sont les instruments, leur inflige en plus une violence et une humiliation insupportables.

Nous pensons donc que la loi réglant le travail des huissiers devrait être revue de toute urgence.

Disproportion entre le délit (la dette non payée) et la “sanction” infligée

Admettons que le principe de la saisie et de la vente des biens d’autrui (qui équivaut dans certains cas à une mise à la rue) soit admissible, ce qui est loin d’être évident. En tout cas, les saisies en l’absence de l’habitant devraient être interdites. Nous l’avons dit : c’est un viol de la dignité des personnes. La comparaison avec les perquisitions légales du domicile de personnes ayant mis ou mettant la société en danger ne tient pas debout. De plus, l’expérience montre que les saisies ont souvent lieu pour des dettes minimes (300 ou 350 euros par exemple). Il y a une disproportion flagrante entre le délit (la dette non payée) et la “sanction” infligée.

Y a-t-il un minimum d’humanité ?

On comprend que les huissiers, honteux (rendons-leur cette justice) de ce qu’ils doivent faire, préfèrent agir en l’absence des victimes, dont le regard et les pleurs, accusant l’inhumanité de leurs œuvres, leur seraient insupportables. Mais justement, c’est l’absence totale de parole et de dialogue, au moment de la saisie, qui rend celle-ci particulièrement inhumaine.

Bien sûr, une parole de compréhension et de compassion n’arrangerait pas tout. Mais, en toutes choses, un minimum d’humanité est requis.

Existe-t-il une formation psychologique des huissiers ? Les habilite-t-on à la rencontre de personnes en détresse ?

Il arrive que des huissiers disent aux personnes dont ils vident l’habitation : “Excusez-nous ; nous faisons notre métier”. C’est déjà quelque chose. Mais ce “métier”, si tant est qu’il soit nécessaire ( ?), devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie. Cette réflexion est d’autant plus urgente que les conditions actuelles, économiques et sanitaires, sont en train de multiplier les situations de pauvreté et de misère.

Frais de réparation de la porte à charge de l’indigente

Terminons par une dernière remarque. Une incongruité de la loi actuelle est que, lorsqu’un serrurier accompagnant les huissiers a endommagé, pour la forcer, la porte d’une personne en dette (cela est fréquent), les frais de réparation de la porte sont à charge de cette personne, alors que le serrurier a travaillé au service des créanciers et des représentants de la société. Ces derniers ne devraient-ils pas normalement supporter ces frais, puisqu’ils sont les commanditaires, directs ou indirects, de cette action ?

Ce “détail” est souvent pour les personnes qui en sont les victimes la goutte qui fait déborder le vase. Il est symptomatique des duretés de notre société : car enfin, les pauvres doivent-ils payer les frais d’une injustice dont ils sont les victimes ?