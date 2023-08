Georges Lemaître, le scientifique belge qui aura conquis le monde après avoir dépassé les critiques et les moqueries

"Georges Lemaître m’a toujours fasciné"

”Depuis tout petit, mon rêve est d’explorer et de mieux comprendre notre univers intérieur, nos pensées, nos perceptions, nos émotions, c’est-à-dire notre conscience ou ce que certains appellent notre esprit. Je pense que c’est pour cela que Georges Lemaître, scientifique belge, père de la théorie du Big Bang m’a toujours fasciné : lui n’était pas tant tourné vers notre univers intérieur que vers notre univers extérieur ; ce qu’il pouvait dire de nous et de nos origines.”

Directeur de Recherches FNRS, neurologue et conférencier belge né en 1968 à Louvain, connu dans le monde entier pour ses travaux sur l’étude clinique de la conscience, prix Francqui 2017 (comme Georges Lemaître le fut en 1934), Steven Laureys n’a pas longtemps hésité à placer le physicien belge au sommet du panthéon scientifique national. “C’est un homme qui a eu une intuition extraordinaire : celle que l’expansion de l’univers observable a commencé par l’explosion d’une seule particule à un moment précis dans le temps. Malgré les critiques, les moqueries et les obstacles qu’il a rencontré tant cette intuition était novatrice, il l’a suivie tout au long de sa vie, a traversé le monde, rencontré les plus grands, bataillé pour s’imposer en tant que petit belge, pour enfin prouver et imposer sa théorie du Big Bang dont la précision, toujours admise aujourd’hui, est très impressionnante.”

Un génie mathématique

Né en 1894 à Charleroi et mort en 1966 à Louvain, c’est à l’âge de 33 ans que ce prêtre et scientifique belge avance l’hypothèse que l’univers est en expansion et que, s’il l’est, c’est qu’il a été originellement condensé en un point originel. À l’époque, cette intuition est révolutionnaire. Les plus grands – tel Einstein – postulent encore la stabilité de l’univers. Le monde académique ignore, puis critique et moque le jeune belge dont les travaux seront finalement prouvés en 1965 puis en 1998.

”C’est presque sur son lit de mort que Georges Lemaître apprendra que deux astronomes américains, qui avaient installé de grandes antennes en 1964 sur la colline de Crawford aux États-Unis, perçoivent un bruit étonnant et permanent. Ces deux chercheurs (Arno Penzias et Robert Wilson travaillant pour Bell Laboratories) ne comprennent pas de quoi il s’agit, avant de découvrir ce qu’ils appelleront le fond diffus cosmologique, la radiation cosmique issue du Big Bang. Cette découverte leur vaudra le prix Nobel de physique, mais elle confirmera surtout les hypothèses de Georges Lemaître, et finira par le légitimer aux yeux de tous.”

On peut dès lors considérer que Georges Lemaître “est de l’ordre de Darwin ou Galilée, résumait le physicien Jan Govaerts en octobre 2016 dans La Libre. Il est de ces scientifiques dont la vision du monde a changé notre propre vision du monde, celle du grand public. Comme Darwin a donné une histoire à la vie, Georges Lemaître a donné une histoire à l’Univers. C’est le premier à avoir osé faire cela !”

”Outre ses travaux sur le Big Bang, poursuit Steven Laureys, j’ai également réalisé très récemment que Georges Lemaître avait découvert de manière indépendante l’algorithme 'Fast fourier’que nous utilisons tous les jours avec l’équipe, et qui sert dans le traitement du signal numérique, notamment en neuroimagerie mais aussi dans l’audio. Cela prouve encore son génie mathématique.”

Les leçons du maître

”Georges Lemaître demeure un exemple du bon niveau scientifique belge, dont le prix Nobel 2013 de physique accordé à François Englert, ou l’excellence des recherches liégeoises avec Michael Gillon sur les exoplanètes sont d’autres gages. Nous pouvons être fiers de notre pays et, en même temps, nous devons avoir davantage d’ambitions, à l’exemple des Anglo-saxons et de leur méritocratie. C’est de cette ambition qu’a pu faire preuve Georges Lemaître. Il n’a pas hésité à penser hors des sentiers battus. Comme lui, les grands scientifiques sont en effet toujours des rebelles créatifs, curieux, courageux et ouverts. Et en cela, la machine ou l’intelligence artificielle ne pourra jamais surpasser l’Homme. Georges Lemaître croyait en la puissance des ordinateurs – c’est lui le premier qui en a acquis un pour la Belgique à l’université de Louvain – mais si ces machines peuvent calculer avec une puissance hors du commun, elles ne peuvent faire preuve d’intuition, ni de passion, ni d’une idée inédite ; tout ce qui habitait Georges Lemaître.”

Penser de manière adogmatique et creuser sans toujours savoir où l’on va, telle est une des leçons léguées par le physicien belge, insiste Steven Laureys. “D’autant plus à l’heure actuelle où, pour obtenir un financement scientifique, il est préférable d’annoncer ce sur quoi on va aboutir, et l’utilité des potentielles conclusions.”

Si le chanoine avait une dernière leçon à transmettre, souligne encore le neurologue, “c’est l’articulation – et non la confusion – qu’il a toujours soignée entre l’expérience subjective et la connaissance objective. Foi et raison étaient pour lui deux chemins complémentaires pour éclairer la vérité, mais il ne fallait surtout pas les confondre ni instrumentaliser l’un au service l’autre.” “J’ai trop de respect pour Dieu pour en faire une hypothèse scientifique”, disait Georges Lemaître qui mit personnellement en garde le pape Pie XII pour que la théorie du Big Bang ne soit pas considérée comme la preuve d’une création divine de l’univers.

