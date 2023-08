Mais où sont donc passés les campings d’antan ? Ceux de l’après-guerre, esquissés dès les premiers congés payés, et qui inspirèrent Gérard Blitz, le fondateur belge en 1950 du Club Med ? Le concept reposait sur un constat connu de tous les enfants : avec peu de choses on peut faire beaucoup, et il n’y a pas de petite joie. La convivialité primait sur le confort et l’azur retrouvé éclipsa peu à peu les années noires. Puis ce furent les trente glorieuses, malgré les “crises”, mot creux devenu cliché. Désormais des chalets remplacent les tentes d’antan avec un confort inégalé, terrasses incluses. Il faut réserver des mois à l’avance, les prix grimpent et se rapprochent des locations en brique. Ma préférence se porta, voici trente ans, vers les campings municipaux modestes mais à la surface considérable ; déjà en soi un privilège. L’unique piscine jouxtait le village de Pontenx les Forges dans les Landes, près de Mimizan et sa superbe plage parsemée de lacs chauds et peu profonds, dans une forêt alors sans incendies ravageurs. Les vagues de l’Atlantique sont rudes mais la vigilance des sauveteurs s’ajoutait à la nôtre. Nous imposâmes à nos enfants de 6 et 8 ans des consignes gestuelles impérieuses, qu’ils respectèrent : la discipline est si facile, quand on y acquiesce ! Le soir les routes s’encombraient vite de moutons… de Panurge rentrant au bercail pour passer à table. Retenez ceci les enfants : respectez les lois, mais aucune ne vous obligera à vivre confinés dans une étable ! Nous restions alors sur place, déballant -sans rien laisser- nos provisions en contemplant les sublimes couchers de soleil depuis le sommet de la dune du Pilat, ce Mont Blanc local encore peu fréquenté, et repartions ravis.

Au camping, tous les enfants se fondaient dans une amitié instantanée, jouant sans restriction, sauf celle de ne pas quitter la clairière, immense salle de jeu. Libres donc mais à portée de vue. Les parents se regroupaient par affinités spontanées, dédaigneux des codes rigides. Quoique peu connu l’endroit attirait des allochtones, des habitués. Ainsi ces Écossais descendant dans leur spacieuse ambulance recyclée qui filaient soudain à Saint Emilion “to get some more” et revenaient chargés mais pas en eau minérale. Avec aussi des Allemands privés d’accès à la mer mais pas au houblon. Les soirées étaient très conviviales autour du barbecue devenu feu de joie.

Parfois la pluie s’invitait mais avec une sorte de délicatesse car il n’y a pas de plus belle mélodie que des gouttes toquant sur un plafond de toile. Nous apprécions alors cette insouciance qui veut que nul ne soit crispé par les divers sons évocateurs d’un romantisme soudain débridé ou même de brèves mélodies suspectes franchissant des murs du son trop fins que pour les étouffer car il est des lieux ludiques où pourchasser le naturel n’est pas vraiment un impératif.

À Mimizan-plage, il y a un monument honorant les aviateurs Assollant, Lefèvre et Lotti. J’expliquai aux enfants qu’ils furent les premiers, en juin 29, à franchir l’Atlantique en partant d’Amérique et échouèrent ici sans avoir pu rallier Paris vu le poids excessif de l’avion. Car un passager clandestin s’était glissé à bord ! Ils auraient pu le balancer -suggestion spontanée pour un mineur d’âge- mais ce geste n’aurait pas été de l’étoffe des héros que furent ces explorateurs. Futés, ils lui firent signer un contrat en plein vol exigeant que le produit de sa gloire fraudée soit monnayé à leur profit. Belle leçon d’éthique mais je perçus que mes enfants pensaient en aparté : “Soit, laissons papa tartiner, on sait qu’il adore cela”. Mais je sais surtout qu’à l’âge où ils ont celui que j’avais alors ils n’ont rien oublié de ces doux moments. Sitôt rentrés, nous apprîmes le décès du Roi Baudouin. Ma première pensée se tourna vers sa peine, non exprimée mais si cruelle, de n’avoir pas eu d’enfant. L’écrivain Bernard Chambaz, qui en perdit un ce même été 93, a écrit dans “Martin cet été” (Pocket) : “Je suis né pour être père comme d’autres sont nés pour être rois. ” J’adore cette phrase. Car on ne saura jamais mieux dire.

