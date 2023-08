Les autodafés sont-ils licites et acceptables?

Le 13 septembre 2007, lors d’une manifestation contre l’Espagne, deux manifestants ont mis le feu à un portrait grandeur nature, mis tête en bas, du roi d’Espagne et de sa femme. Cela s’est passé à Girone, ville espagnole. Ces deux manifestants ont été condamnés en 2008 à des peines de prison commutées en amendes de 2700 €. Le jugement a été prononcé suivant des lois espagnoles.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), devant laquelle un recours avait été introduit par les condamnés, a condamné l’Espagne car, dit la Cour, brûler un portrait fait partie de la liberté d’expression, protégée par la Convention européenne de droits de l’homme, tant que ce fait ne s’accompagne pas d’incitation à la violence ou au crime.

Voilà les faits qui me font réagir. Car ils s’accompagnent d’images. On voit dans une de ces images un groupe de manifestants dont certains applaudissent et d’autres portent des drapeaux ou des pancartes, entourant deux personnes, l’une portant cagoule et l’autre un foulard cachant leurs visages, en train de brûler une photo d’un couple tête en bas.

L’autre photo, en blanc et noir cette fois, prise le 11 mai 1933 à Berlin, montre un groupe de manifestants dont certains lèvent le bras et d’autres portent des drapeaux, entourant des personnes qui brûlent non pas des photos, mais des livres. Les deux photos sont prises la nuit.

Je ne vois personnellement aucune différence entre ces deux photos, ni sur les visages des personnes, ni sur l’esthétique des images, ni sur les faits que ces images donnent à voir. La deuxième photo illustre un article de Wikipédia sur le mot Autodafé. La première photo est extraite d’un éditorial du journal espagnol El Pais du 14 mars 2018, qui fait l’éloge de la décision du tribunal de Strasbourg.

Ce que dit la Cour européenne des droits de l’homme sur les flammes qui brûlent des images, liberté d’expression, s’applique aussi à l’autodafé berlinois ? Il n’y a pas eu encore, à l’époque, d’appel à de la violence à l’égard d’êtres humains. Seulement à l’égard de leurs œuvres.

Comment la CEDH peut-elle être à ce point aveugle et atteinte d’amnésie historique ? Comment déconnecter la violence symbolique des flammes de celle que ces flammes auront allumée mais qui brûleront des hommes ? Comment ignorer à ce point que là même où on a brûlé le portrait de ce couple, démonisé (c’est le sens de placer la photo mise tête en bas), on a brûlé et anéanti toute une population qui habitait un quartier (el barrio judío, le quartier juif) de cette même ville de Girone, quartier qu’aujourd’hui la ville montre fièrement aux touristes une fois sa population naguère exterminée ?

Les juges de la CEDH viennent de faire preuve de naïveté, d’ignorance de l’histoire, d’ignorance du sens de la violence, de mépris des victimes passées, présentes et futures, victimes de ceux qui ont annoncé les violences à venir car ils ont usé de leur liberté de s’exprimer.

Appeler un tutsi cafard’mais sans demander qu’on l’écrase ne serait selon la CEDH qu’une manifestation légitime de la liberté d’expression ? Est-ce que la Cour cautionne ainsi la Radio Mille collines rwandaise de triste mémoire qui a préparé le génocide à venir ?

La CEDH vient de donner sa permission à l’expression publique d’une violence qu’elle qualifie de symbolique. Le passage du symbolique au réel ne semble pas concerner les juges. Ce passage, il est vrai, n’est pas obligatoire, il n’est pas certain. La violence symbolique pourrait bien rester dans le domaine du symbole, sans jamais déboucher sur de la violence réelle. Seulement, la probabilité que la première débouche effectivement sur la seconde s’est vérifiée non pas une, mais plusieurs fois dans des époques récentes, que les juges de Strasbourg ne peuvent feindre de méconnaître ou d’ignorer. Et pourtant, les juges minimisent les actes posés lors de cette manifestation, comme s’il s’agissait de blagues de potaches : “Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour remarque que l’acte reproché aux requérants s’inscrivait dans le cadre de l’une de ces mises en scène provocatrices qui sont de plus en plus utilisées pour attirer l’attention des médias et qui, à ses yeux, ne vont pas au-delà d’un recours à une certaine dose de provocation permise pour la transmission d’un message critique sous l’angle de la liberté d’expression”. Exactement la même attitude devrait s’appliquer aux actes illustrés dans la photo de droite. Car il ne s’agit pas d’idées, mais d’actes.

Quelle est la différence entre des idées et des actes ? S’agit-il du même type d’expression dont la liberté est garantie par les traités ? Actes et idées, sont-ils de la même nature ? J’ignore ce que dit la loi, mais le sens commun répond par la négative. L’expression des idées, aussi violentes et haineuses soient-elles nécessite la construction d’une formulation, d’une syntaxe, d’un phrasé qui fait nécessairement intervenir, ne fut-ce que partiellement, la raison. Alors que les actes évoquent moins la raison, beaucoup plus l’émotion et les réactions instinctives. Le jugement de la Cour les rend équivalents.

On peut aller un pas plus loin dans l’analyse. Les manifestants auraient pu choisir d’exprimer leur refus d’Espagne tout aussi bien en brûlant un objet symbolique, par exemple un drapeau espagnol. Ils auraient attiré l’attention des médias avec une provocation, comme le dit la Cour, leur permettant la transmission d’un message critique sous l’angle de la liberté d’expression. Mais ils ont choisi de brûler le roi et sa femme en effigie. Le sens de ce choix ne peut se bien comprendre que dans son contexte. Il s’agit d’une ville espagnole, d’une région espagnole, où brûler des hommes a fait partie de l’histoire jusqu’il y a peu en termes de mémoire populaire. Ou mettre un portrait tête en bas signifie que le portraituré est démonisé, qu’il évoque Satan. Ce qu’a bien compris la cour espagnole qui avait condamné les deux manifestants en se référant à une cérémonie de “sabbat”, (aquelarre), à un “jugement inquisitorial”. La CEDH a omis de tenir compte de ce contexte espagnol, de la persistance dans l’imaginaire populaire de la longue histoire de la Sainte Inquisition. Ce faisant, elle a raté une occasion de faire œuvre pédagogique. Elle a oblitéré l’histoire, et elle a oublié l’advertance du poète Heinrich Heine : “Ceci n’était qu’un prélude, là où l’on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes”.

Titre de la rédaction. Titre original : “Autodafé”