Il était une fois nulle part avec des gens venus d’ailleurs. Quelques baraques en bois, le toit en feuille de palmier, parfois en tôle ondulée. Des bars pleins à ras bord, à ral’bol, deux endroits où on mange et qui s’appellent restaurants. Un des tenanciers est “Teniente Gobernador” c’est-à-dire shérif car il a su manger à tous les râteliers, changeant de carte de parti politique après chaque élection. C’est chez lui aussi que tous sont obligés de se diriger pour acheter les produits désirés : un kilo de sucre y pèse 700 grammes, un kilo de bananes de la région est plus cher qu’à Lima ou qu’à Bruxelles, les légumes sont introuvables, la bière abonde. Parfois, les flonflons de la fête flottent dans l’air jusqu’à minuit. Tant pis pour ceux qui veulent dormir. Demain on se réveillera de toute façon à cinq ou six heures.

Il était une fois Macuya. À part Chinchay le shérif et quelques égarés ici par hasard jusqu’au prochain départ, il y a aussi la famille Velasquez. Leur père était guide pour l’armée quand celle-ci s’enfonçait au plus profond de la forêt à la frontière brésilienne au milieu des terres indiennes. Il connaissait le secret des plantes secrètes, l’arbre pour la pirogue, l’aube dans le bois, la vipère qui vibre, les dieux d’avant le Dieu, et tant et tout. Il emmenait avec lui ses enfants.

Aujourd’hui ceux-ci sont ici ceux qui savent : les trois frères sont sorcier, guérisseur, guide, passeur de gué, un peu trafiquant. Mais tous les trois, droits dans leurs bottes. C’est rare par ici car en général on est grand trafiquant ou voleur : faut bien faire presque n’importe quoi pour pouvoir s’en sortir. La terre ignore votre misère et après deux ans de maigre récolte, est déjà fatiguée. Comme les gens. Le ciel déluge ou le soleil sécheresse. Ça se noie ou ça durcit comme ciment. Des fruits cueillis en forêt, une perdrix surprise, un gibier déniché, et voilà le petit tour alimentaire est joué. Joue creuse, ventre rond, mais qu’importe ! Les plus forts poursuivent cette putain de vie, entre chien et loup, entre femme et amante. Les deux engendrent des mignonnets et mignonnettes, plus ou moins abandonnés, plus ou moins éduqués, plus ou moins nourris (je parle du ventre, pas trop de l’esprit). Ces petits apprendront le vol de l’oiseau, le cri dont on se méfie, l’herbe euphorisante, l’écorce cicatrisante, et quelques cours donnés à l’école distante de douze kilomètres. On y apprendra l’espagnol, une vieille histoire des Andes, à calculer (ça c’est excellent), à se bagarrer, à chanter l’hymne national chaque jour.

Ils s’en vont, ils s’en viennent. Certains restent. Les arbres surtout. Ceux qui sont loin des tronçonneuses, outils indispensables pour ravir quelques maigres billes et billets de banque et pour laisser la forêt en déchets. Construire un peu pour survivre et détruire tant derrière soi : qui parle de développement ? Si l’argent des projets ne coule plus, si la coca ne pousse pas, plus personne ne transitera sur la route et on ira voir ailleurs. Les lianes renoueront le sort, le crayon vert de la nature redessinera le destin, quelques êtres épars se rassembleront peut-être pour redécouvrir la civilisation comme il faut la vivre en équilibre en Amazonie. Le cheval de la civilisation occidentale ira piétiner d’autres “sauvages” pour leur apprendre Dieu sait quoi ? Coupeur de tête contre coupeur de bois, qui gagnera ?

Titre de la rédaction. Titre original : “Macuya”