J’ai lu avec beaucoup d’attention l’article du Père Jean-Marie Henneau, sj., publié sous la même rubrique dans La Libre du 9 août dernier, intitulé “Huissier de justice : un métier inhumain ?”, et décrivant la situation de cette mère confrontée à l’enlèvement de ses meubles par un huissier de justice alors que sa fille et elle venaient de subir une agression dans le métro.

En ma qualité de représentant de l’organe disciplinaire de la profession, j’invite le Père Henneau à m’adresser toutes les informations qu’il détiendrait à propos de cette affaire afin que je puisse vérifier que la procédure a bien été respectée. De fait, les délais qu’il renseigne sont ahurissants.

En ce qui concerne la procédure en matière de recouvrement de dettes en matière de santé, entre la facture impayée et l’enlèvement du mobilier, il s’écoule généralement plus d’un an. Si les frais médicaux engendrés par l’agression ont été importants et ont probablement fragilisé la situation financière de la mère, ils ne peuvent donc être à l’origine du chargement des meubles saisis.

Quant à la saisie – qui est le fait de dresser l’inventaire du mobilier saisissable – elle précède l’enlèvement d’au moins un mois.

Une procédure régulièrement ajustée

Notre profession est la profession libérale la plus réglementée. C’est le législateur qui fixe toutes les étapes de la procédure de recouvrement. En ce qui concerne l’ouverture de porte, celle-ci est strictement encadrée depuis le Code Louis (1667) et adaptée à travers le temps en fonction de l’évolution de la société. Elle est réalisée après plusieurs passages infructueux et toujours en présence des services de police. Leur rôle est notamment de contrôler l’action de l’huissier de justice dans les lieux.

Signalons que le législateur ajuste régulièrement la procédure. À titre d’exemple, la liste du mobilier insaisissable a encore été revue en juin dernier afin de correspondre aux nouveaux besoins des particuliers, notamment en termes de matériel informatique.

En ce qui concerne notre formation, je confirme bien volontiers que nous suivons régulièrement des formations, notamment en médiation, en gestion de l’agressivité et en communication non violente. J’aimerais d’ailleurs signaler la formation qui sera donnée le 21 septembre, coorganisée par l’Union Francophone des Huissiers de Justice et les centres de références wallons de médiation de dettes, dans le but de mieux informer les personnes en situation précaire sur les outils et aides mis à leur disposition.

De la honte ?

Selon les dires du Père Henneau, les femmes et les hommes exerçant notre métier devraient nécessairement ressentir un sentiment de honte. Ma mission est d’aller à la rencontre du justiciable, de lui traduire en des mots clairs ce que la justice humaine a décidé et de veiller à ce que ces décisions soient exécutées. Cette action matérialise un aspect du droit à l’accès au juge, prévu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, je cherche justement à rencontrer les personnes pour établir un contact, expliquer au destinataire ses droits et ses obligations et tenter de trouver avec lui une solution équilibrée et acceptable par toutes les parties. Et lorsque j’atteins ce but, ce ne sont pas des insultes que je reçois mais de la reconnaissance et j’éprouve alors le sentiment du devoir accompli.

Enfin, lorsque la règle sociale veut que les factures soient payées par tous, un système de recouvrement efficace doit être nécessairement mis en place. Ensuite viennent les exceptions au profit des personnes nécessitant une plus grande solidarité de la part de la société. Pour ceux-ci, le législateur a d’ailleurs mis en place des systèmes d’aide. Si une personne n’y a pas droit ou n’y fait pas appel, il n’appartient pas à l’huissier de justice d’y pallier. Cependant, dans la pratique, une collaboration entre les organismes sociaux et la profession permet souvent de trouver une solution satisfaisante des deux côtés.

