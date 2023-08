Chaque jour, la guerre en Ukraine nous apporte son lot d’images choquantes. Quand donc ce massacre va-t-il s’arrêter ? Toute perspective de paix semble s’éloigner et les moyens de destruction ne cessent d’augmenter : chars, drones, et maintenant bombes à sous-munitions, et bientôt des F16 qui impliqueront encore davantage l’Europe. À chaque fois, bien sûr, la Russie prépare la réplique, qui annule les espoirs de victoire de l’Ukraine. N’est-il pas de plus en plus clair que cette superpuissance nucléaire n’acceptera jamais une défaite totale qui constituerait aux yeux de sa population l’humiliation suprême ?

Les Russes ne reculent devant rien

Pendant des mois, on a nourri l’espoir d’une contre-offensive ukrainienne victorieuse, mais elle n’aboutit malheureusement qu’à des gains mineurs qui ne compensent pas les victimes humaines de cette guerre (proches de 100 000 du côté ukrainien !) et les destructions dans les villes bombardées. Les Russes ne reculent devant rien, la destruction du barrage de Kherson en est un exemple parmi beaucoup d’autres. Ils sont aidés en sous-main par la Chine et ils entrevoient un élargissement de la mobilisation (de 27 à 30 ans) qui leur fournirait un million et demi de nouvelles recrues ! Les dégâts et les souffrances dans cette guerre dépassent l’imagination humaine : on est capable de se représenter la mort violente de dix, voire de cent personnes, mais il s’agit ici de dizaines de milliers de victimes, des deux côtés.

Récupérer l’entièreté du territoire ukrainien ?

Le président Zelensky, dont on ne peut qu’admirer le courage, déclare régulièrement vouloir récupérer l’entièreté du territoire, donc aussi tout le Donbass et la Crimée. On peut très bien comprendre cet espoir, mais aujourd’hui n’est-il pas temps de se demander s’il est vraiment réaliste ? Quand ces contrées en 2014 et 2015 se sont détachées de Kiev et tournées vers la Russie, les pays occidentaux ont laissé faire… d’autant plus que la majorité de ces habitants étaient très montés contre le pouvoir à Kiev qui méprisait leur langue russe.

Bien sûr, l’Ukraine subit une agression absolument injuste, scandaleuse, lâche. Mais les dirigeants occidentaux ne devraient-ils pas, à côté de l’engagement militaire (qui doit être clair et déterminé !), s’occuper plus activement de rechercher les chemins qui pourraient conduire un jour aux compromis indispensables pour obtenir la fin de l’actuelle escalade dont nul ne peut prévoir jusqu’où elle pourrait mener le monde entier ? Car cette guerre est devenue de plus en plus une guerre entre l’Occident et la Russie.

Conséquences dans les pays africains

Tient-on compte suffisamment des conséquences mondiales de cette guerre, notamment sur les pays africains : aggravation des famines et tendances des populations (notamment du Sahel) à se retourner contre l’Occident et vers la Russie ? Et, alors que la crise climatique exigerait, plus que tout, l’entente de tous les pays du monde, toute l’attention des gouvernements se porte sur l’urgence de fabriquer plus d’armes et d’en inventer de plus meurtrières, pendant que “le grenier à blé” mondial de l’Ukraine devient un grand champ de mines et de bombes non éclatées. Certains ne cherchent-ils pas davantage à affaiblir la Russie qu’à rechercher des chemins vers la paix ?

Réfléchissons avec le résistant Edgar Morin

Le philosophe et sociologue Edgar Morin a posé des questions tout à fait essentielles dans son livre “De guerre en guerre”. Résistant durant la guerre 40-45, ayant combattu les armes à la main le nazisme, on ne le suspectera pas d’être un “pacifiste”. Par contre, il a beaucoup réfléchi à partir de cette expérience, sur les “radicalisations qui ont déclenché le pire des atrocités de guerre et se sont terminées par les issues les plus tragiques en ex-Yougoslavie, en Palestine, en Algérie, en Irak…” “En Ukraine, les mêmes processus sont à l’œuvre”, estime-t-il.

En conclusion, il déplore que “si peu de voix s’élèvent dans les nations les plus exposées, en premier lieu européennes, en faveur de la paix… Parler de cessez-le-feu, de négociations, est dénoncé comme une ignominieuse capitulation par les belliqueux… “. Ils oublient que “cette guerre provoque une crise considérable qui aggrave et aggravera toutes les autres énormes crises du siècle”. (1) Certes, nous ne pouvons en aucun cas accepter la décision de Poutine d’envahir presque un cinquième de l’Ukraine et notamment les provinces de Zaporijia et de Kherson. Mais les Nations Unies ne devraient-ils pas intervenir et tenter de convaincre les pays du tiers-monde de sortir de leur neutralité et de faire pression sur la Russie ?

Arrêter les cercles vicieux planétaires

Car, “plus la guerre s’aggrave, plus la paix est difficile, plus elle est urgente”… pour les Ukrainiens, pour les Africains, pour le monde entier finalement. Car, si nous pouvons espérer – quoique sans certitude – qu’on n’en reviendra pas un jour à l’usage de bombes atomiques, il est certain, par contre, que cette guerre détourne les grandes puissances des décisions drastiques qui s’imposeraient contre le dérèglement climatique. Jusqu’au jour où il deviendra impossible d’arrêter les cercles vicieux planétaires (feux de forêts, inondations, famines, guerres, émigrations massives…).

(1) “De guerre en guerre, de 1940 à l’Ukraine”, éd.de l’Aube, passim, p.78-85.