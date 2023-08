Hadja Lahbib aura-t-elle le courage d’aider les habitants du Haut-Karabakh ?

Fin juillet, suite au blocage par l’Azerbaïdjan du corridor de Latchine qui est le seul axe routier reliant le Haut-Karabakh et l’Arménie, le Président Arayik Haroutiounian de la République autonome d’Artsakh (du Haut-Karabakh) avait eu cette déclaration très forte : “Le problème n’est plus que la nourriture contient trop peu de valeurs nutritionnelles, mais plutôt qu’il n’y a plus du tout de nourriture”. Depuis, rien n’a malheureusement changé, et les deux premières victimes mortelles de malnutrition ont été signalées, dont une femme enceinte. Le nombre de naissances prématurées augmente également à cause du manque de nourriture adaptée.

Suite à cette situation, les autorités de l’Artsakh ont organisé cette semaine une nouvelle conférence de presse, la précédente n’ayant eu aucun effet, mis à part quelques déclarations éphémères de l’une ou l’autre chancellerie. Cette fois, l’ancien procureur de la Cour pénale internationale, le juriste argentin Luis Moreno-Ocampo, s’est joint aux débats. Il n'a pas mâché ses mots et a évoqué un nouveau génocide.

Les plus de cent mille habitants demeurant dans le Haut-Karabakh sont pris comme des souris dans un piège depuis plusieurs mois… mais à part Monsieur Moreno-Ocampo, personne ne semble réellement s’en soucier (notons que le Conseil de sécurité de l’Onu s’est penché mercredi après-midi à New York sur cette situation NdlR). Dans la capitale de l’enclave, située sur le territoire de l’Azerbaïdjan, mais habitée exclusivement par des Arméniens, toute circulation privée est interdite. Le gouvernement autonome de l’Artsakh réserve les dernières gouttes de carburant pour les éventuelles ambulances qui devraient transférer des patients vers un hôpital d’Erevan, la capitale arménienne. Mais cela n’est pas possible pour le moment, car depuis le 15 juillet, même la Croix-Rouge Internationale n’est plus autorisée par les troupes azerbaïdjanaises à circuler par le corridor de Latchine.

Suite à cela, le Président du Conseil européen Charles Michel avait suggéré mi-juillet d’accepter l’offre de l’Azerbaïdjan d’apporter des fournitures de secours à l’Artsakh via Ağdam, situé à l’est de l’enclave et donc sous contrôle azéri. Cet acquiescement, légitimant l’état de fait provoqué par l’Azerbaïdjan, nous semble pourtant révoltant, alors que le cessez-le-feu du 9 novembre 2020 (tout comme l’arrêt du 22 février de la Cour internationale des Droits de l’Homme) prévoyait explicitement que le corridor de Latchine reste ouvert au trafic.

Il est également choquant de voir à quel point les dirigeants européens caressent le dictateur azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans le sens du poil depuis qu’Ursula von der Leyen a pu conclure un important accord gazier avec lui l’été dernier.

La mission de l'UE

Le Président artsakhi Haroutiounian a raison : seule la communauté internationale – Nations unies et/ou Union européenne – peut encore soulager la souffrance des habitants de Stepanakert et de ses environs. Le Conseil de sécurité de l’ONU, par exemple, pourrait mettre en place un pont aérien. Mais pourquoi le groupe d’observateurs de l’UE, qui a été transféré de Géorgie en Arménie à la fin de l’année dernière, ne pourrait-il pas s’installer au corridor de Latchine et forcer les Azéris et les Russes à les laisser passer – conformément au droit international et à la jurisprudence internationale ? Notre ministre des Affaires étrangères, qui se rendra en Géorgie, en Arménie et en Azerbaïdjan du 21 au 25 août, pourrait par exemple prendre l’initiative – en concertation avec la France et l’Espagne – de transformer la mission européenne en une véritable mission de maintien de la paix, et de garantir aux cent mille Arméniens restants en Artsakh un avenir sur leurs terres ancestrales.