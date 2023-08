Dé-ci-dé-ment. Quelle stupeur en lisant l’interview du ministre Vincent Van Quickenborne dans De Morgen dans laquelle il postule que les femmes qui décident de rester à la maison pour s’occuper de “leurs enfants” le font aux dépens de la société.

En 2020, à la veille d’un blocage mondial qui allait obliger la plupart des gens à rester chez eux, Oxfam a calculé exactement combien le travail invisible des femmes vaudrait sur le marché. Résultat : les femmes et les jeunes filles consacrent 12,5 milliards d’heures par jour à des tâches non rémunérées. Il s’agit de tâches quotidiennes telles que la cuisine, le nettoyage et les soins aux enfants, aux personnes âgées et aux malades. Ce travail non rémunéré est un véritable “moteur caché” de l’économie mondiale. 65 % de la totalité des heures travaillées par les femmes dans le monde ne sont pas payées, ignorées par des indices comme le PIB. Il permet aux familles et aux sociétés de fonctionner et représente une contribution invisible à l’économie mondiale d’au moins 10 800 milliards de dollars par an. C’est plus que les bénéfices des 50 plus grandes entreprises réunies.

En raison du temps qu’elles consacrent aux soins, les femmes ont moins le temps de s’instruire, de travailler ou de participer à la vie politique. Dans le monde, 42 % des femmes ne peuvent pas trouver d’emploi parce qu’elles sont chargées des soins, contre seulement 6 % des hommes. Cela les empêche de devenir économiquement indépendantes.

En outre, les femmes issues de milieux différents ou ayant un niveau d’éducation différent sont plus vulnérables sur le marché du travail. Vous les pointez d’ailleurs du doigt, en faisant un parallèle avec la situation des femmes belges dans les années 1950 – autrement dit, les familles racisées seraient en retard. Ces femmes font face à un double désavantage : elles sont femmes, et elles sont racisées – un constat reconnu par le Conseil supérieur de l’emploi. Oui, elles peuvent se heurter à des attentes injustifiées fondées sur des rôles genrés, y compris au sein de leurs familles. Mais elles sont loin d’être les seules : rappelons-nous que dans toute la Belgique en 2020, plus de 75 % des congés parentaux corona ont été pris par des femmes. Et que le législateur belge ne juge pas important d’accorder plus de 20 jours de congé de naissance au second parent lors de la venue au monde d’un enfant. Des femmes choisissent de s’occuper de leurs proches à plein temps : elles doivent être soutenues dans leur choix qui bénéficie également à la société, et non moquées.

Mais n’ignorons pas que de nombreuses femmes se retrouvent également à assumer des tâches de soin car l’Etat n’apporte pas de solution. 67 % des parents belges ont des difficultés à faire garder leurs enfants, selon la Ligue des Familles. Il manque 20 000 infirmiers et infirmières dans notre pays. Ces métiers demeurent peu valorisés – par vous également, puisqu’à vous lire, pour travailler dans une crèche, il suffit apparemment d’être mère. Le rôle naturel de la femme, certainement ? Et cela ignore également le fait que ces métiers mal rémunérés sont aujourd’hui déjà occupés quasi-exclusivement par des femmes (plus de 90 % du personnel du secteur de la petite enfance), notamment racisées.

Pourtant, il y a urgence : d’ici 2030, l’Organisation Internationale du Travail estime que 2.3 milliards de personnes dans le monde auront besoin de soins. Une taxe supplémentaire de 0,5 % sur la richesse des 1 % les plus riches de ce monde au cours des dix prochaines années permettrait de dégager suffisamment de budget pour créer 117 millions d’emplois dans les secteurs de l’éducation et des soins de santé. En Belgique, une étude de la KU Leuven a montré qu’une taxation progressive sur la richesse pourrait dégager 20 milliards d’euro, soit près de 2 fois le déficit de la sécurité sociale attendu pour 2024. De cette manière, les femmes pourraient être libérées des tâches non rémunérées qu’elles effectuent pour pallier le manque de l’État.

Dommage que les négociations sur la réforme fiscale ne fassent que tomber à plat. Dommage que la Belgique n’investisse pas dans des modèles économiques qui valorisent ce travail de soin, qu’il soit rémunéré ou non, pour ce qu’il est : une contribution sociale fondamentale. Au lieu de juger les femmes racisées qui abattent une partie considérable de ce travail dans notre pays, investissons dans les services publics.