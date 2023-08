Du 22 au 24 août, les cinq puissances émergentes qui forment les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se réunissent à Johannesburg pour un sommet des chefs d’État et de gouvernement (sans la présence de Poutine, toutefois, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale). Ces pays représentant près d’un quart du PIB mondial défendent, on le sait, une alternative au modèle économique libéral du monde occidental. Mais leurs ambitions se sont reconfigurées du fait des récents bouleversements internationaux, et en particulier de la guerre en Ukraine.

Une “obsession” de la part de l’Occident

Ces puissances non occidentales ont en effet souhaité et tenté – avec plus ou moins de cohérence et d’efficacité – de convertir leur poids économique nouvellement acquis en un pouvoir politique accru dans les affaires internationales. Cette montée en puissance sur la scène politique internationale a déclenché en retour une “obsession” de la part de l’Occident, qui a observé ces États à la lumière de l’émergence du “Sud global”, avec des sentiments d’appréhension.

Non seulement ces pays sont considérés comme “émergents” par les indicateurs et les perceptions occidentaux, mais ils sont aussi ce que le politologue Zaki Laïdi appelle des “enfants de l’économie globalisée” et donc des partisans du commerce mondial (cf. Les nouvelles routes de la soie de la Chine). Toutefois, ces États partagent aussi une forme de frustration d’avoir été maintenus à la “périphérie” de la politique mondiale par les puissances occidentales établies, qui ont eu tendance à transformer la politique internationale en un “club oligarchique” exclusif d’États puissants et privilégiés. Du coup, ils sont perçus comme voulant renverser la table du banquet où ne se retrouvaient que les grands pays occidentaux (États-Unis, les “grands” au sein de l’UE, le Japon et la Corée, et quelques autres).

Initiatives économiques fortes

Il n’est pas clair, cependant, que leur quête de reconnaissance et de redistribution s’exprime de préférence et uniformément par la contestation de l’ordre mondial actuel. Il ne faut pas oublier que ces puissances émergentes se déploient dans des économies très imbriquées (comme la pandémie du covid-19 l’a démontré). Mais cette contestation s’est quand même exprimée sur le plan économique par la création d’une banque (New Development Bank) bien dotée et destinée à devenir une alternative à la Banque mondiale. Et un dirigeant comme Lula plaide pour trouver une devise commune aux Brics qui serait une alternative au dollar, ainsi qu’un système bancaire concurrent du SWIFT.

L’Inde, partenaire d’équilibre

En réalité, les Brics sont loin d’être un groupe uni et homogène. Si la Chine s’est imposée comme le premier partenaire des Brics, l’inverse n’est pas vrai. L’Inde, le Brésil ou la République Sud-Africaine ne sont que des partenaires économiques marginaux pour la Chine. Le PIB de la Chine est supérieur au PIB combiné des quatre autres États. Mais les différences ne sont pas seulement de nature économique. Chacun y défend un peu ses propres intérêts. Ainsi l’Inde est le partenaire des États-Unis et de l’Australie dans l’Indo-Pacifique. Et, l’Inde, qui préside cette année le G20, est rétive à tout élargissement des Brics, car cela saperait son influence (et pourtant les puissances moyennes émergentes, – Arabie saoudite, Nigéria, Égypte, Vietnam et une quinzaine d’autres – se pressent à la porte des Brics). L’Inde a, comme on le sait, des relations difficiles avec son voisin chinois et, tout comme le Brésil et l’Afrique du Sud, revendique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Mais, comme le dit joliment l’ancien haut fonctionnaire indien à l’ONU, Shashi Tharoor, l’Inde apporte aux Brics la voyelle d’équilibre (le I de Inde) sans laquelle cet acronyme serait imprononçable.

La Chine, leader d’un nouvel ordre mondial

Si le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud ne vont pas jusqu’à développer un projet contre-hégémonique frontal, la Chine et la Russie semblent suivre une autre voie. En février 2022, quelques jours avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, la Chine et la Russie ont adopté une déclaration commune qui équivaut à une remise en question globale de l’approche occidentale de l’ordre mondial.

En 2023, Xi Jiping a exposé une nouvelle doctrine de politique étrangère rompant avec la stratégie précédente de la Chine, résumée par la phrase “Oser combattre”. Cette nouvelle doctrine illustre la nouvelle stratégie de présence de la Chine sur la scène internationale et contraste avec le ton prudent adopté habituellement. Le dirigeant chinois a également annoncé début 2023 l'” Initiative pour la civilisation mondiale” (ICM), que le Financial Times décrit comme “une politique encore vague qui semble viser à remettre en question le concept occidental de valeurs universelles”.

La Russie combat “l''Occident en décadence”

Si la Russie ne possède pas les mêmes capacités de puissance que la Chine et ne peut projeter sa puissance simultanément dans de multiples sphères des affaires internationales, le pays se considère néanmoins comme une puissance globale dont le devoir est de défier l’ordre occidental (”l’Occident collectif” dans la phraséologie du Kremlin), et voit la Chine comme son principal allié pour y parvenir. Poutine a signé un décret sur le “Concept de politique humanitaire de la Fédération de Russie à l’étranger”, développant ainsi une doctrine de politique étrangère basée sur le concept de Russkiy Mir (”Monde russe”). Ce document dénonce “l’occidentalisation en cours du monde” et affirme la suprématie morale, linguistique et culturelle de la Russie dans le bloc post-soviétique. Au moins deux États des Brics sont donc convaincus que l’Occident est en décadence et que c’est un moment d’opportunité à exploiter.

Désinhibés face à l’hégémonie des États-Unis

Le sommet des Brics va se dérouler dans une conjoncture très particulière. Désormais désinhibées, pour reprendre une expression du diplomate Michel Duclos, les puissances émergentes des Brics et leurs partenaires du Sud global entendent infléchir les rapports de force en menant une politique étrangère au service de leurs seuls intérêts. Le monde occidental n’est plus l’acteur majeur dans ce monde multipolaire que veulent ériger les Brics. Par exemple, lors de l’invasion de la Crimée par la Russie en 2014, les Brics se sont abstenus de soutenir publiquement les résolutions de l’ONU, appelant plutôt à une résolution pacifique sans sanctions. Les membres des Brics dénoncent souvent l’utilisation des sanctions économiques comme outil de coercition et l’application inégale des principes de souveraineté des États, qu’ils accusent de pencher en faveur des intérêts du Nord. Aucun État des Brics n’applique de sanction contre la Russie. Les Brics se sont également montrés très critiques à l’égard du refus des pays occidentaux à intervenir dans certaines situations et de leur empressement à intervenir dans d’autres. Par exemple, l’Afrique du Sud a vivement critiqué l’intervention militaire de l’Otan en Libye en 2011. Le refus des Brics d’isoler un État membre (la Russie) a montré qu’en soutenant la souveraineté des États, au lieu d’accepter ce qu’ils qualifient d’“hégémonie du Nord global dirigé par les États-Unis”, ils ne sont plus disposés à soutenir les intérêts stratégiques américains (dont ils sont proches, par certains aspects, comme le Brésil et l’Inde). C’est sans doute l’explication du pouvoir d’attraction des Brics auprès des pays émergents du Sud.

Une formidable coalition diplomatique

D’aucuns diront que les Brics forment une coalition beaucoup trop hétéroclite pour vraiment signifier une alternative au monde occidental. Mais indépendamment de leur avenir incertain, sur le plan économique, les Brics se sont mués en une formidable coalition diplomatique. Porteurs d’une vision du monde opposée aux valeurs occidentales (ou différente, en tout cas), ils continueront à défendre avec vigueur leurs priorités d’États souverains et œuvreront à la désoccidentalisation de l’architecture de la sécurité du monde. Il convient de développer à leur égard une diplomatie ferme sur les principes mais consciente du poids géopolitique que ces puissances font peser sur l’ordre du monde.