Michela Murgia est décédée le 10 août dernier d’un cancer du rein. Peut-être ce nom ne vous dit-il pas grand-chose ? Trop peu connue, sans doute, hors de la botte, Michela Murgia était pourtant l’une des plumes les plus influentes de la littérature italienne contemporaine, une intellectuelle sui generis, catholique et féministe, parmi celles et ceux les plus engagé(e)s dans la sphère publique. Sa disparition à l’âge de 51 ans est une perte inestimable dans le contexte politique et idéologique italien actuel.

Il faisait très chaud à Rome le 12 août dernier, jour de l’enterrement de Michela Murgia en la basilique de Santa Maria in Montesanto, aussi nommée la Chiesa degli artisti, sur la piazza del Popolo. À la sortie du cercueil, la foule, présente en grand nombre, célébrait sous le cagnard son indéfectible antifascisme en chantant Bella Ciao. À titre strictement personnel, j’aurais opté plutôt pour Viva l’Italia de Francesco De Gregori, en guise de clin d’œil à sa rubrique L’Antitaliana dans l’hebdomadaire L’Espresso. Comme Francesco De Gregori dans le Viva l’Italia, Michela Murgia portait un regard critique, vif et non dénué d’humour, sur l’Italie contemporaine et ses multiples contradictions.

Autrice prolifique (cinq romans, une dizaine d’essais et de nombreux articles de presse) et intellectuelle engagée, luttant bec et ongles contre la résurgence du fascisme et pour les droits des femmes et des minorités, Michela Murgia laisse en héritage une production écrite porteuse d’une pensée lumineuse, voire joyeuse.

Sa critique des institutions de la famille et du mariage – critique peu aisée en Italie, et plus encore depuis la montée au pouvoir d’une droite conservatrice avec Giorgia Meloni dont la devise Dio, Patria e famiglia vient sceller une nouvelle fois l’intouchabilité de la famille traditionnelle italienne (avec un père, une mère, un ou plusieurs enfant-s et des nonni (“grands-parents”)) – constitue, à mon sens, la pierre angulaire de cette pensée qui prend appui sur sa propre existence. Ainsi, femme hétérosexuelle sans enfant biologique – mais ayant quatre figli d’anima (“ enfants d’âme”) –, divorcée et vivant en union libre, Michela Murgia a défendu, avec ténacité et conviction, un autre modèle de famille qui se fonde non plus nécessairement et exclusivement sur les liens du sang mais aussi et effectivement sur des liens d’amour ou d’affinité, remplaçant ainsi le modèle de la famille dite “traditionnelle”, qui se fonde nécessairement et exclusivement sur l’union par le mariage d’un homme et d’une femme, par le modèle de la famille dite “queer”, qui ne se fonde plus nécessairement et exclusivement sur cette union par le mariage d’un homme et d’une femme mais qui s’ouvre, a contrario, aux diverses situations vécues réellement par les individus, avec pour corollaire une révision profonde des notions d’union, de parenté, de parentalité et de filiation.

Peu de temps avant son décès, elle épousait civilement son compagnon Lorenzo Terenzi a controvoglia, à contre-cœur, déclarait-elle dans l’un de ses derniers messages sur les réseaux sociaux, considérant le mariage comme uno strumento patriarcale e limitato (“ un instrument partriarcal et limité) mais devant faire face aux lacunes de la législation italienne en matière d’unions de fait et souhaitant les dénoncer par la même occasion.

La fécondité et la nécessité du modèle de la famille queer défendu par Michela Murgia m’apparaissent flagrantes à l’heure où, dans tout le pays, les noms de plusieurs dizaines de mères non biologiques sont supprimés des actes de naissance d’enfants nés d’une PMA à l’étranger parce qu’elles sont lesbiennes et que le modèle de famille qu’elles créent n’est pas conforme à celui promu par idéologie national-conservatrice du gouvernement Meloni. Dans un tel contexte, le décès de Michela Murgia est une perte inestimable pour un pays qui peine encore et toujours à réformer en profondeur ses institutions politiques, sociales et culturelles.

