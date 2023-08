Il ne se passe plus un jour sans que la presse ne s’indigne des contrats d’emploi des pilotes Ryanair, des conditions de travail des hôtesses, des tarifs négociés par cette compagnie avec les aéroports, des prix des billets dissimulés, du coût des boissons à bord, du comportement d’un de ses stewards, de l’absence de climatisation dans tel avion, du retard de tel autre et de toutes sortes d’autres incidents inacceptables : un peu comme si ces problèmes étaient le fait d’une seule compagnie, la scandaleuse, l’odieuse Ryanair !

Et pourtant, en tant qu’utilisateur régulier de Ryanair, j’ai envie de dire que cela suffit.

Comme les 180 millions de passagers qui voyageront cette année vers 36 destinations, je trouve que l’on commence à pousser le bouchon un peu trop loin.

Evidemment, les équipes de télévision qui cherchent à l’embarquement un client mécontent d’une attente un peu longue et inconfortable, finissent bien par en trouver un, après avoir essuyé les refus de tous les autres, bien conscients qu’avec le prix qu’ils ont payé ils seraient particulièrement malvenus de se plaindre.

Sur le plan du confort

Il est vrai que Ryanair, avec ses tarifs réduits, offre une expérience qui peut sembler minimaliste. Certains voyageurs se sont plaints de l'espace restreint et des coûts supplémentaires. Mais n'est-ce pas le cas pour de nombreuses compagnies, y compris celles considérées comme haut de gamme ? En septembre dernier, j'ai pris un vol avec la Lufthansa pour Buenos Aires. Coincé dans un espace tout aussi exigu que dans un avion Ryanair, la seule différence notable était le prix du billet : près de 1000 euros pour un aller-retour.

Sur le plan écologique

La critique environnementale de l'aviation, et plus particulièrement de Ryanair, est un sujet récurrent. Pourtant, avant de pointer du doigt une seule compagnie, prenons du recul : les avions Ryanair volent toujours à pleine capacité, optimisant ainsi l'empreinte carbone par passager. Et pendant que certains détracteurs se concentrent sur ces vols abordables, jetons un coup d’œil sur les avions des grandes compagnies, rarement complètement remplis, dont l'impact écologique, par passager, est bien plus conséquent.

Il est incontestable que Ryanair, avec son modèle économique axé sur les tarifs réduits, a changé la donne pour le plus grand profit des Européens.

Je ne parviens pas à comprendre pourquoi aucune critique n’adopte le prisme du voyageur.

Le voyage, un droit pour tous

Autrefois, traverser l'Europe était un luxe réservé à une élite. Des grandes villes aux panoramas naturels, ces trésors semblaient hors de portée pour la majorité. Mais Ryanair est intervenue, brisant ces barrières invisibles et mettant le continent à la portée de tous, quelle que soit la taille de leur bourse.

Aujourd'hui, ce qui était autrefois une ambition lointaine pour beaucoup est devenu une réalité tangible. Le simple citoyen peut désormais parcourir le continent, sans épuiser son portefeuille. Et cela a été rendu possible grâce à une vision audacieuse et à des tarifs qui, en effet, semblent défier toute logique économique conventionnelle.

Ryanair n'a pas seulement facilité le voyage, elle a redéfini ce que signifie voyager pour des dizaines de millions de personnes. En transformant l'inaccessible en accessible, elle a démocratisé l'expérience européenne, affirmant que la beauté de notre continent appartient à tous, indépendamment de la taille de leurs économies.

L'Europe à portée de main

Lorsque l'on parle d'Europe, on évoque souvent ses institutions, ses politiques ou ses traités. Mais ce qui fait véritablement l'essence de l'Europe, ce sont ses peuples, ses cultures et ses histoires entremêlées. Ryanair, qui ne vole pratiquement pas en dehors du continent, joue un rôle majeur dans cette connexion intra-européenne.

La compagnie aérienne, grâce à ses tarifs abordables, a mis en relation des villes et régions parfois méconnues du grand public avec les grandes métropoles du continent.

De nombreux étudiants en échange ou simples voyageurs, ont eu la chance d'atterrir dans des destinations qu'ils n'auraient jamais envisagées auparavant.

Cette démocratisation du voyage a encouragé les rencontres, les échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre les citoyens de différents pays.

Ce n'est pas simplement un vol entre A et B ; c'est une connexion directe entre les cultures, les cuisines, les langues et les modes de vie européens.

Chaque passager de Ryanair participe, sans même le savoir, à la grande mosaïque européenne. En explorant de nouveaux horizons, ils renforcent le sentiment d'unité européenne, réalisant qu'au-delà de nos singularités, nous sommes liés par des valeurs partagées.

La vérité est que voyager en avion nécessite des compromis. Certains préfèrent payer davantage pour plus de services ou de confort. D'autres, conscients des contraintes, choisissent Ryanair pour la possibilité qu'elle offre : découvrir l'Europe à un prix défiant toute concurrence.

Finalement, n'est-ce pas ce qui compte le plus : ouvrir le monde au plus grand nombre ?

Alors, contrairement aux nombreuses critiques visant Ryanair, je pense, au contraire, que cette compagnie, plus que toute autre, a contribué de façon importante à la construction européenne.

Dans un monde en constante évolution, où chaque opportunité crée de nouvelles perspectives, Ryanair se présente comme une véritable pionnière, offrant des ailes à ceux qui n'auraient jamais osé rêver de voler.