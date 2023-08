Comment les germanophones règlent-ils la question du genre dans leur langue ?

Apprendre une orthographe nouvelle, c’est plonger dans un monde inconnu. Ceux qui apprennent l’allemand découvrent ainsi de nouvelles lettres (ß), l’emploi d’une majuscule pour tous les substantifs et bien d’autres particularités. Une récente réforme de l’orthographe allemande est parvenue à simplifier bien des graphies. Toutefois, depuis 5 ans, un problème nouveau lié au genre s’est glissé dans l’orthographe allemande clivant ainsi les cent millions de locuteurs.

La réforme de l’orthographe

Les orthographes de la plupart des langues européennes transportent le poids du passé. Plusieurs états germanophones avaient chargé une commission d’élaborer une réforme afin de rendre les graphies prédictibles et cohérentes selon certains principes morphologiques ou phonétiques. La réforme proposée en 1998 fut toutefois rejetée par deux Länder. Fait étonnant : l’orthographe chez nos voisins allemands est du ressort des Länder et non une prérogative nationale. S’ensuivit une querelle publique qui fit les gros titres des journaux. En 2004 fut créé le Conseil de l’orthographe allemande pour définir une orthographe commune à l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Ces trois pays furent rapidement rejoints par d’autres où l’allemand est une langue officielle : le Tyrol italien, le Liechtenstein et la Communauté germanophone de Belgique.

L’Allemagne envoie dans ce Conseil 18 représentants, l’Autriche 9, la Suisse 9, le Tyrol italien 1, le Liechtenstein 1 et la Communauté germanophone 1 (votre serviteur depuis 2006). En 2006, le Conseil put proposer la “réforme de la réforme” qui fut approuvée par toutes les instances officielles compétentes dans les 6 pays. Pour l’utilisation officielle de la langue allemande dans ces 6 pays germanophones, il n’existe qu’un aspect de la langue qui soit réglementé : l’orthographe. Pas d’académie régulatrice, pas d’institution prescriptrice pour la langue en général, car il y a des grandes variétés lexicales dans les six pays et par régions. Un petit exemple : dans le Nord on utilisera plutôt “Apfelsine” et dans le Sud plutôt “Orange” pour désigner le même fruit. Beaucoup de termes se trouvent en distribution complémentaire sur le territoire, chacun connaît le terme de l’autre mais utilise le sien.

Le lecteur comprendra l’importance de ce Conseil de l’orthographe allemande : la langue écrite aura les mêmes règles d’orthographe dans les pays concernés et surtout : l’établissement des règles (Regelwerk) et des variantes d’écriture (Wörterverzeichnis) ne sont pas déterminés par un seul grand pays centralisateur.

Depuis 2006, le Conseil de l’orthographe a observé l’évolution de l’orthographe et procède aux changements des règles si nécessaire. On a ainsi pu constater que la règle réformée par le Conseil qui est claire et logique, est adoptée par 99 % des utilisateurs en 4 ans seulement.

Un “genre” nouveau

En 2018, le Conseil est saisi par un Land allemand et doit se prononcer sur un nouveau phénomène : l’utilisation systématique de signes nouveaux (astérisque, double point ou d’autres encore) dans l’orthographe par un certain nombre d’utilisateurs. Les instances officielles peuvent-elles accepter juridiquement des courriers utilisant ces signes ?

Voici de quoi il s’agit :

En allemand, il y a trois genres grammaticaux (Genus) : masculin, féminin, neutre. Exemples : Der Mond (la lune), die Sonne (le soleil), das All (l’univers)

Pour les noms désignant des personnes, surgit la question du genre (“ Gender”) :

- Der Bürger (masculin : le citoyen) Pluriel : die Bürger ;

- Die Bürgerin (féminin : la citoyenne) Pluriel : die Bürgerinnen ;

Un groupe d’utilisateurs emploie dorénavant un seul pluriel : die Bürger*innen

Par exemple dans la phrase : “Die Bürger*innen müssen nächstes Jahr wählen” (Les citoyens et citoyennes et tous les non binaires doivent aller aux élections l’année prochaine).

L’astérisque exprime que le locuteur respecte tous les genres (Gender) : les hommes, les femmes et les divers (selon la Constitution allemande, autrichienne… et belge sur base de distinctions non binaires). L’idée exprimée se veut inclusive : absolument tous les genres, y compris ceux qui ne trouvaient pas leur place dans l’état civil classique. L’astérisque se place au milieu du mot et est un signal fort, exigeant l’inclusion et le respect de tous les genres.

Le problème posé par le Land était donc : l’utilisation de cette nouveauté orthographique est-elle compatible avec la sécurité juridique des textes d’une administration ?

Dans les médias, le sujet est souvent débattu avec passion car, pour certains, il s’agit non plus de l’orthographe mais de “l’attititude que l’utilisateur affiche”. Cette question est inconnue dans le monde francophone et très différente des questions de l’écriture inclusive car celle-ci se cantonne à une application binaire.

Actuellement, une grande majorité des germanophones n’accepte pas cette introduction de signes particuliers dans l’orthographe, toutefois le sujet est devenu très polarisant.

Les quarante membres du Conseil ont accepté de faire étudier cette question par un groupe de travail et ils m’ont confié la présidence de ce groupe.

Celui-ci a présenté des textes de recommandation en 2018 et 2021. Le Conseil les a approuvés, ils sont sur le site officiel du “Rat für deutsche Rechtschreibung”. Ils sont jusqu’à présent la base de l’attitude des Autorités des 6 pays concernés plus le Luxembourg qui a un statut d’observateur. L’attitude du Conseil était de ne pas recommander l’utilisation de l’astérisque et des autres signes particuliers dans l’utilisation officielle de la langue. Le “Gender” est cependant tellement sensible en Allemagne, que certains parents font des procès aux écoles de leurs enfants…

Le 14 juillet dernier, le Conseil de l’orthographe s’est réuni à Eupen pour statuer une nouvelle fois sur cette question. Toute la presse germanophone était en attente d’un résultat.

Surprise ce jour-là : malgré les nombreuses réunions préparatoires, l’hésitation avait gagné le Conseil lui-même. Il fut décidé d’observer l’évolution progressive de ces signes nouveaux (* : _) pour évaluer leur pénétration dans les écrits allemands sous l’angle de la typographie. En cela, l’orthographe allemande est actuellement la seule à devoir tenir compte de changements sémiotiques interpellants et a pour originalité de donner la primauté à l’usage. Accepter ou rejeter l’astérisque : une question sociétale pour longtemps ?