Le 30 août prochain, le grand bal de la Mostra de Venise sera ouvert par un film devenu un livre – et non l'inverse – intitulé "Il Comandante"(*), pensé par le réalisateur Edoardo De Angelis, plusieurs fois récompensé par les Oscars italiens – David de Donatello – et l'écrivain italien Sandro Veronesi, lui-même couronné à deux reprises par le Prix Strega – l’équivalent du Goncourt en Italie.

Dans ces deux œuvres, inspirées de faits réels, l'authenticité de l'histoire n'en ressort que plus forte, sensible et honnête et finit par s'imposer comme une véritable invitation à réfléchir sur des valeurs qui, plus que jamais, devraient interpeller notre quotidien dans un monde qui se déchire, où l'immédiat twitterisé conditionne nos existences, nous éloigne de toute prise de recul, clouant au pilori l'analyse et la réflexion, et nous propulse vers la destruction.

Immensité de l'océan : un jeune commandant de sous-marin de l’Italie Mussolinienne commande de couler un cargo belge – la Belgique n'est alors qu'à quelques jours de son entrée en guerre contre l'Allemagne nazie – soupçonné de transporter – à raison – de l'armement britannique parce qu'escorté par des navettes anglaises.

La lecture nous plonge au milieu de cet océan atlantique gris plomb, ponctué d'éclairs par l'échange d'explosions d'obus, aussi assourdissantes que brillantes dans l'obscurité. Le cargo sombre. Les navettes anglaises s'éloignent, abandonnant de possibles rescapés à leur sort, le sous-marin et ses mourants contemplent leur victoire. Au loin, ces rescapés, qui deviennent très vite pour le jeune commandant des naufragés, se battent pour ne pas sombrer avec leur navire dans les profondeurs océaniques; la question ne semble même pas se poser pour le commandant. Le code de la mer s'impose, plus que l'ordre militaire et la guerre en cours. Le sauvetage, non sans difficulté est organisé, et décision est prise de ramener les survivants en lieu sûr au risque de recroiser des navires ennemis.

L'équipage italien, dans l’espace confiné de leur sous-marin n'accueille au début que très froidement la décision d'un commandant pourtant respecté par ses hommes. Ces dizaines d'hommes, en provenance de régions très différentes avec chacune leur dialecte, se retrouvent en vis à vis de marins belges, eux aussi séparés par une barrière linguistique.

L'Italie et la Belgique sont encore de jeunes nations du XIXème siècle. Les traductions s'imposent et serviront résolument la prise de conscience de ce que le jeune commandant avait ordonné, de part et d'autre.

L'ironie des langues se retrouve aussi servie par l'ironie du palais. Si aux premières pages nous assistons à une énumération de mets de toutes les régions italiennes - non sans rappeler Rabelais et son Pantagruel - la rencontre italo-belge se solde par un hymne aux frites à la graisse de bœuf. On connaissait les peintres flamands les plus à même de faire briller les cieux italiens, on découvre ici le plus bel hymne à la frite sous la plume d'auteurs italiens.

Une cuisine au milieu de l'océan, le retour des naufragés sous le joug des britanniques... on navigue autant dans le livre que dans le film.

Mais au-delà des dilemmes du jeune commandant et de l'alchimie culinaire, ce film nous remet en mémoire, dans son esprit, la lettre de Koutouzov à Napoléon au lendemain de la bataille de Moscou, l'invitant à prendre soin de ses blessés, ce que l'empereur respecta sans la moindre hésitation, se rendant même au chevet d'officiers russes dans l'hôpital de Moscou, comme en témoigne dans ses mémoires Avraam Norov.

Notre monde se déchire, victime de l'accumulation de possibles a prioris, loin de valeurs qui auraient pu mieux inspirer nos dirigeants et nos institutions, et pourraient aujourd'hui nous pousser à préférer des solutions aux enlisements humains dans les profondeurs de la guerre. Alors que les Journées Mondiales de la Jeunesse ont battu leur plein au Portugal, il conviendrait sûrement, comme le Pape François, de considérer la Paix non comme un but mais comme un devoir, spirituel et temporel.

(*) Il Comandante, un film de Edoardo de Angelis avec Pier Franceso Savino.(2023)