Faut-il créer un canon pour la Belgique ?

Le Canon de Flandre a surpris par son ouverture mais inquiète encore

Le 9 mai 2023, après 3 ans de concertation, de travail, de craintes aussi et de polémiques, le Canon de Flandre est sorti. Cette sorte de "bible" de l'identité flamande donne un aperçu des éléments essentiels de l'histoire, de la culture et de la société du nord du pays. Un comité d'experts a sélectionné 60 "fenêtres" et des thèmes allant de "L'homme de Néandertal dans la vallée de la Meuse" (dixit) au mariage homosexuel.

Le Canon fournit une ligne du temps de l’histoire qui s’ouvre sur 60 thèmes. Chaque thème est élaboré à l’aide d’une accroche et de deux points focaux. Par exemple, le thème du mouvement flamand est abordé par une référence au Lion des Flandres d’Hendrik Conscience avec deux points focus sur La Flandre, "communauté imaginaire" et l’(an) alphabétisation. Celui de l’humanisme est présenté via une référence à Érasme et développe ensuite le protestantisme et l’art de l’imprimerie.

Outre des moments et des personnages connus comme la bataille des éperons d’or en 1302 ou Pierre Brueghel, des noms moins connus sont également passés en revue, comme Pedro de Gante (missionnaire du 16e siècle au Mexique qui dénonça par les crimes des colonisateurs). Un certain nombre de noms célèbres, tels que le Père Damien, le poète Guido Gezelle ou le prêtre Daens, n’y figurent pas. Outre le retable de Gand des frères Van Eyck, le Canon mentionne également le Rock Werchter comme vitrine de la culture flamande des festivals ou le Tour des Flandres cycliste comme accroche-regard pour le thème de la Flandre des courses.

Craintes et soulagement

Avant sa présentation officielle, trois historiens flamands craignaient d’y voir un instrument de "combat anti-Belge" prescrit par les nationalistes flamands. Ils pointaient aussi un projet qui viserait à "préserver" la culture flamande de "toute forme de cosmopolitisme". D’autres appréhendaient une Flandre repliée sur son passé ou une Flandre qui valide son complexe de supériorité.

La sortie du canon fut moins polémique. Des éléments de tolérance, de diversité et d’ouverture y trouvaient place (on y découvre la Constitution belge). Les inquiétudes furent levées. En partie. Et provisoirement. En 2020, la lettre de mission du ministre Weyts au comité d’experts spécifiait que le canon de Flandre devait "ouvrir des fenêtres sur l’histoire, pas fermer des portes", et aussi "fonctionner comme une contribution à la mémoire collective et au dialogue entre tous les habitants". Salutaire. Mais par après, on a surtout retenu que le gouvernement flamand avait qualifié le canon d’instrument pour "renforcer l’identité flamande" et que le ministre-président Jambon (N-VA) avait déclaré que le canon "bien sûr (devait) promouvoir l’identité flamande". Affaire à suivre.

Un instrument lacunaire et discutable mais enrichissant et attrayant. Et qui peut évoluer

Canon. Sauf quelques érudits, peu utilisaient ce terme dans un contexte culturello-historique. Jusqu’à ce que la Flandre présente "son" canon en 2023. Et qu’on se souvienne que les Pays-Bas avaient le leur depuis 2006.

À quoi ça sert ?

Quelle est l’utilité d’un tel canon ? Renforcer la mémoire collective d’un peuple ou d’un pays à l’heure de la mondialisation, et notamment de la standardisation de la culture, est le premier argument. Les gouvernants y accrochent volontiers des déclinaisons pragmatiques comme dégager des balises susceptibles d’être utilisées dans l’enseignement (pas uniquement pour le cours d’histoire) ou dans des parcours d’intégration de nouveaux habitants.

Vis-à-vis de l’extérieur, un canon sert plutôt de vitrine, voire d’ambassadeur pour donner à voir, à connaître et envie d’aller plus loin. Une vitrine ouverte, une invitation au partage.

Mais un canon peut cacher un côté sombre : celui d’une identité renforcée, voire figée dans un esprit de fermeture en mode Eux/Nous. On sait combien un sentiment d’appartenance poussé à l’extrême peut exclure et déboucher sur des fantasmes de pureté et mener au pire.

Le canon évolutif des Pays-Bas

Faut-il s’en détourner ? Pas sûr. Les Pays-Bas ont montré qu’un canon peut évoluer et s’ouvrir.

En 2006, un comité d'experts a remis à la ministre de l'Enseignement, de la Culture et des Sciences, le Canon historique des Pays-Bas. Cette liste de 50 thèmes résume l'histoire du pays qui devrait être traitée dans les cours d'histoire des écoles primaires. Une 2e version fut remise en 2007 aux gouvernement et parlement néerlandais réunis. Critiqué parce que trop centré sur les Pays-Bas, trop blanc, trop masculin et qu'il passait sous silence des événements sombres de l'histoire, il fut encore remanié en 2020. Ainsi, aux côtés des classiques comme Erasmus, Michiel de Ruyter ou De Beemster (un polder symbolique), Anne Frank, Max Havelaar, l'esclavage, Srebrenica, Annie M. G. Schmidt (poétesse et autrice pour la jeunesse) ou encore "Het Oranjegevoel ("cette sensation d'orange à travers le sport qui nous connecte") ont trouvé leur place.

Cet exemple d’évolution devrait rassurer. Comme le fait qu’il est aujourd’hui présenté aussi en anglais, en français, en arabe et en indonésien. Le Canon de Flandre, lui, n’existe qu’en néerlandais.

Un canon, c’est lacunaire, inachevé et discutable mais c’est enrichissant et attrayant.

Un Canon de Belgique ?

"Elle est dure à chanter, ma belgitude," écrivait Brel

"Je ferais un canon belge. La Flandre est déjà si petite", suggère Carine (Brabant flamand) interviewée à propos du canon de Flandre par le média Daar Daar. Alors, interrogeons-nous : renforcer la mémoire collective des Belges, serait-ce nécessaire ? Si oui, serait-il opportun de réaliser un "Canon de la Belgique" ? Surréalisme, moules-frites, autodérision, Diables rouges, les Schtroumpfs… : quels personnages, lieux, événements, concepts - pages sombres et controverses aussi - seraient suffisamment marquants pour façonner et expliquer la Belgique ? Pas évident. "Elle est dure à chanter, ma belgitude", écrivait Jacques Brel. Plus radical, certains auteurs (J. Lafontaine et J-M Klinkenberg) assènent que "L'identité belge apparaît comme une identité "en creux" : elle se définit surtout par tout ce qu'elle n'est pas. Le Belge n'est ni français, ni néerlandais, ni allemand, tout en étant un peu de tout cela…" L'exercice ne paraît pas évident. Cinq personnalités vont y répondre dans ces pages les prochaines semaines.

Pour vous, qui sont les "Grands Belges" ?

Tout cet été sur son site, LaLibre.be nous vous demandons votre avis: : quels Belges, ou quelles Belges, placeriez-vous en haut du podium ? Quels sont ceux ou celles qui, par leurs talents, leur audace, leur travail, leur dévouement ont marqué l’histoire du pays et l’ont fait briller à l’international ?

LaLibre.be vous propose une liste subjective et limitée à vingt noms. Sur son site, vous êtes invités à sélectionner jusqu'à trois noms que vous aimeriez voir en haut de la liste, et à noter, en quelques lignes, le pourquoi de votre choix. Les résultats du sondage seront publiés dans La Libre à la fin de l'été. Voici la liste :

Hergé

Justine Henin

Eddy Merckx

Edith Cavell

Jacques Brel

Amélie Nothomb

Maurice Maeterlinck

Sœur Emmanuelle

Damien de Molokai

Marie Popelin

Albert Ier

Andrée De Jongh

René Magritte

Anne Teresa De Keersmaeker

Paul-Henri Spaak

La reine Elisabeth

Victor Horta

Isabelle Gatti de Gamond

Stromae

Annie Cordy