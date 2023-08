En 20 ans, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS) en Belgique a doublé ! C’est inquiétant. Lutter contre la pauvreté est une nécessité. Sur base de ce constat, il faut accentuer les efforts !

En février 2023, la Belgique comptait 156.897 bénéficiaires du RIS, soit 1,34 % de la population. Plus d’une personne sur cent ! Personne ne peut rester insensible à cette paupérisation en forte croissance sur deux décennies, alors que la volonté et les mesures politiques devaient au contraire la diminuer.

Le Bureau fédéral du Plan constate un “noyau dur” de bénéficiaires du revenu d’intégration, “qui sont confrontés à une multitude de problèmes entravant leur intégration sociale par l’emploi”. C’est donc notamment sur la partie “mise à l’emploi” que les efforts doivent porter, surtout en Wallonie et à Bruxelles. Car nos trois régions ne sont pas dans des situations comparables : 46 % des bénéficiaires sont en Wallonie, 29 % à Bruxelles, et 25 % en Flandre. Mais ces chiffres ne sont pas pondérés par la population des régions, et donnent une comparaison tronquée.

Le rapport entre le nombre d’allocataires sociaux et la population “en âge de travailler”, soit les 18-64 ans, me semble un indicateur bien plus pertinent. Selon l’IWEPS, en 2021 (dernières données disponibles), la part de bénéficiaires du RIS dans cette tranche d’âge est de 3,4 % en Wallonie, 6 % à Bruxelles, et 1 % en Flandre (chiffres arrondis). Ce qui n’est pas une surprise si on regarde d’autres indicateurs tels le taux de chômage et le taux d’activité, mais la disparité est énorme : 6 fois plus à Bruxelles qu’en Flandre, et presque plus du double à Bruxelles qu’en Wallonie.

Ceci nous amène aussi à l’épineuse question des NEET’s (de l’anglais “Not in Employment, Education or Training”), acronyme visant les jeunes (en général les 18-24 ans) qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Une situation dramatique, qui les éloigne évidemment du marché de l’emploi d’autant plus si ce statut se prolonge longtemps pour eux, augmentant de facto le risque de pauvreté. En Belgique, le pourcentage de NEET’s entre 18 et 24 ans est de 8,9 %, avec de nouveau des écarts assez significatifs entre régions.

L’objectif de la présentation de ces chiffres n’est évidemment pas de stigmatiser, mais d’insister sur la nécessité de redoubler d’efforts, surtout en Wallonie et à Bruxelles, pour résoudre cet épineux problème. Cela passe par des politiques d’activation plus ciblées, plus fortes, et peut-être plus “contraignantes”, moins “laxistes” dans un certain nombre de cas. Il est aussi nécessaire d’adopter une politique fiscale adéquate : on connait tous le piège à l’emploi qu’est le différentiel trop faible entre revenu net et allocation de chômage pour les bas salaires, qui pousse certaines personnes à préférer ne pas travailler, avec le risque d’un trajet de sortie du système d’allocations de chômage pour basculer dans celui du revenu d’intégration sociale.

Il faut aussi agir au niveau de la formation professionnelle et de la formation tout au long de la vie, où les entreprises ont aussi un rôle à jouer, et une responsabilité sociétale majeure. Et n’oublions pas de remonter en amont, au niveau de l’enseignement. Différents constats en Fédération Wallonie Bruxelles sont alarmants, tels l’absentéisme prolongé à l’école, le nombre élevé de décrochages scolaires ou de sorties sans diplôme. Comme le rappelle régulièrement l’OCDE, sans investissement dans les compétences, les jeunes risquent de rester en marge de la société, mal préparés à s’intégrer dans la vie adulte. Un niveau de formation faible génère un taux d’emploi faible, un détachement du marché du travail et un risque d’exclusion sociale de longue durée.

Nous avons tous le devoir de contribuer, par nos décisions et actions, à éviter cette spirale infernale et à améliorer les chiffres présentés. La Flandre est sur la bonne voie, et je ne vois pas pourquoi les deux autres régions n’y arriveraient pas…