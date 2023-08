“La ministre en charge de l’enseignement a décidé de ne plus accueillir temporairement dans les écoles les garçons, en raison d’un manque de place. ‘Ne voulant pas être en retard sur les événements, je prends d’ores et déjà la décision de réserver toutes les places disponibles aux filles’, explique la ministre. ‘Notre pays fait face à une crise des places dans les écoles depuis des années. Je veux absolument éviter que des filles se retrouvent sans enseignement.’ ”

Quelles auraient été les réactions du monde politique et de l’opinion publique si au lieu d’annoncer l’exclusion des hommes des centres d’accueil Fedasil, le gouvernement avait annoncé l’exclusion des garçons des écoles par manque de place ?

On peut espérer qu’une telle communication aurait engendré une levée de boucliers, et que le Parlement aurait fait son travail : face à l’annonce d’une illégalité aussi manifeste de la part d’une ministre, et à un refus caractérisé de remplir la mission pour laquelle elle a été appointée, engendrant des conséquences humanitaires catastrophiques, une motion de défiance aurait été votée. On peut aussi imaginer qu’une ministre de l’enseignement n’envisagerait tout simplement pas de poser un tel constat : s’il n’y a pas assez de places dans les écoles pour tous les enfants, et qu’on est ministre en charge de veiller à ce que tous les enfants reçoivent un enseignement, on se débrouille pour ouvrir des places. On cherche des solutions. On bricole, on invente, on bidouille. On appelle à l’aide, on mobilise. Et si on n’y arrive pas, on démissionne. Mais on ne déclare pas simplement qu’on baisse les bras.

L’annonce de la Secrétaire d’État Nicole de Moor, mardi soir, de ne plus accueillir dorénavant les hommes seuls est une décision exactement similaire. Ce faisant, elle ne pose pas seulement un choix politique inhumain : elle renonce surtout à faire le boulot pour lequel elle est payée. Des solutions existent pourtant, et lui sont soumises depuis deux ans par les acteurs et actrices de terrain, mais elle les écarte systématiquement. Ainsi, Vluchtelingenwerk Vlaanderen avait trouvé 200 places dans des hôtels pour des demandeurs et demandeuses d’asile la semaine passée. Elle a fait personnellement obstacle à la mise en place de cette solution , préférant voir des êtres humains dormir à la rue que logés dans des hôtels. Elle refuse de délivrer aux demandeurs d’asile laissés à la rue le précieux document, auquel ils ont pourtant droit mais auquel ils n’ont pas accès faute de pouvoir renseigner une adresse, leur permettant de travailler. Résultat : ces hommes sont de plus en plus souvent victimes de traite des êtres humains et travaillent pour 20 ou 30 euros la journée. Elle s’oppose à la mise en place d’un plan de répartition des demandeurs et demandeuses d’asile dans les différentes communes du pays, appelée de leurs vœux depuis des mois par les acteurs et actrices de terrain, et qui permettrait de résoudre l’indignité de cette situation lancinante en quelques jours .

Il y a six ans, je suis partie quelques semaines comme avocate dans le “hotspot” de Moria, une “gare de triage” des réfugiés et réfugiées située aux frontières de l’Europe, sur l’île de Lesbos, en Grèce. J’en suis revenue écœurée des conditions abominables dans lesquelles les milliers de femmes, d’hommes et d’enfants échoués là étaient contraints de survivre. Je n’aurai jamais cru avoir à écrire, ni même à penser cela, mais je me suis surprise à me dire qu’au moins, ces gens-là avaient un camp. Sordide, surpeuplé, indigne, mais ils avaient un endroit où planter leur tente. Ils recevaient à manger une fois par jour – au terme d’une queue infinie, une nourriture infecte, insuffisante et malsaine, mais ils étaient nourris. Même dans les camps de réfugiés installés à la hâte dans les zones de guerre, une aide humanitaire minimale est apportée, pour éviter que les déplacés ne meurent de faim.

En Belgique, la Secrétaire d’État non seulement viole la loi et les principes humanitaires de base de notre vie en société en n’accueillant pas les demandeurs d’asile comme ils en ont le droit, mais surtout ne leur propose aucune espèce d’alternative. Depuis deux ans, aucune distribution de nourriture, de vêtements ou de couvertures n’a été organisée pour les demandeurs d’asile laissés sur le carreau. Lorsque le Tribunal du travail, en juin dernier, a condamné l’État belge à livrer 80 matelas et couvertures et à distribuer trois repas par jour aux 80 demandeurs d’asile installés dans un squat situé rue de la Loi, tout à côté du siège de son parti, elle a refusé d’exécuter cette décision . Tout comme elle refuse d’ailleurs d’exécuter toutes les autres décisions de justice rendues sur la question depuis deux ans.

Je n’aurais jamais cru que dans mon pays, la situation des demandeurs d’asile puisse être pire que sur l’île de Lesbos, ou que dans un camp de réfugiés au Soudan.

Nous en sommes pourtant là.

Et notre Parlement, obnubilé par les élections dans huit mois, fait le gros dos, laisse faire, attend que la vague passe.

Il n’y a aucun motif que Mme de Moor en reste là. Elle dispose d’un blanc-seing pour continuer à prendre autant de décisions illégales, inhumaines et indignes qu’elle le souhaite, puisqu’elle se moque des condamnations en justice et que le Parlement a renoncé à faire son boulot.