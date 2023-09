Faut-il donner une personnalité juridique aux intelligences artificielles autonomes ? Ouvrons le débat

Nous nous trouvons à un moment crucial de notre évolution sociétale, souvent qualifié de passage à l’ère numérique. Dans ce monde moderne, les systèmes autonomes et les robots dotés d’intelligence artificielle sont de plus en plus présents. Ils nous accompagnent dans notre quotidien, notre travail, nos loisirs et nos relations, en offrant des services, des solutions et des opportunités. Cependant, ils soulèvent également des défis et des problèmes, dont l’un est particulièrement crucial et sous-estimé : la responsabilité juridique. Prenons l’exemple d’un utilisateur d’une application de navigation en ligne qui suit les instructions d’un système autonome basé sur l’intelligence artificielle. Malheureusement, l’application le dirige vers une zone dangereuse, entraînant un accident et des dommages matériels importants. On pourrait encore imaginer un cas où une intelligence artificielle oriente des décisions d’investissements qui entrainent la faillite d’une entreprise. Dans de telles situations, il est essentiel de se poser la question de la responsabilité : qui est responsable de la décision prise par l’intelligence artificielle ? La législation actuelle peine à répondre à cette question complexe et nécessite une révision approfondie pour faire face aux défis émergents. Comment établir la responsabilité lorsqu’une machine cause préjudice à autrui ? Comment faire respecter la loi et la justice face à ces acteurs non humains ? Ce qui semblait relever de la science-fiction il y a encore quelques années est désormais une réalité à nos portes.

Différentes approches

La question de donner une personnalité juridique aux IA autonomes est complexe et suscite des débats. D’un côté, les partisans soutiennent que les IA sont capables de réaliser des tâches qui étaient autrefois réservées aux humains. Elles peuvent apprendre, raisonner et prendre des décisions autonomes. De plus, elles peuvent générer des informations et des contenus similaires à ceux produits par des humains. En conséquence, les partisans estiment que les IA méritent d’être traitées comme des personnes juridiques.

D’un autre côté, les opposants à l’octroi de la personnalité juridique aux IA autonomes soulignent qu’elles ne sont pas des êtres sensibles et conscients. Elles n’ont pas les mêmes droits et obligations que les humains. Pour définir une responsabilité, il faut certes définir l’acte mais aussi l’intention, ce dont on ne peut attribuer à une IA car ses actes se basent sur une logique mathématique et non sur une volonté de nuire.

Différentes approches sont envisageables pour avancer dans ce domaine. L’une d’entre elles consiste à accorder une “personnalité électronique” aux IA autonomes, leur attribuant ainsi une personnalité juridique et une capacité d’action. Cela permettrait d’imputer directement la responsabilité aux IA en cas de dommage, sans avoir à rechercher le responsable humain. Cependant, cette approche soulève des questions éthiques sur le statut moral des IA et pose des défis pratiques quant à l’application de la responsabilité et des sanctions.

Une autre approche serait de créer un régime de responsabilité spécifique pour les IA autonomes, basé sur le risque plutôt que sur la faute. Cela imposerait aux responsables humains des obligations de réparation en cas de dommage, sans avoir à prouver leur négligence ou leur imprudence. Cela nécessiterait la définition de critères objectifs pour déterminer la responsabilité humaine, tels que le degré d’autonomie du système ou le niveau de contrôle exercé par l’humain. Cependant, cela pourrait décourager l’innovation en augmentant les coûts et la complexité de mise en œuvre des IA autonomes.

Il est intéressant de noter que certains pays ont déjà donné une personnalité juridique à des non-humains. Par exemple, en Arabie saoudite, le robot Sophia a été reconnu comme citoyen en 2017. En Nouvelle-Zélande, les animaux non humains ont été reconnus comme des êtres sensibles en 1999. En Inde, les arbres sont considérés comme des êtres vivants et sacrés. Ces exemples montrent que la question de la personnalité juridique des non-humains suscite des débats dans différents pays.

La décision d’accorder une personnalité juridique aux IA autonomes relève de chaque pays. Loin de nous l’idée de prôner qu’il s’agit là de la solution miracle, toutefois, notre conviction est qu’il est important d’ouvrir le débat et tendre vers la mise en place un cadre juridique adapté, tout en sensibilisant les citoyens aux opportunités et aux risques liés aux IA autonomes.