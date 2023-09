L’été météorologique, qui s’étend de juin à août, a été plus chaud et plus humide que la moyenne de ces 30 dernières années, a déclaré vendredi l’Institut royal météorologique.

Les 4, 5 et 6 juillet 2023, le record de température moyenne à la surface du globe (depuis que les relevés existent) a été battu à trois reprises. Un autre record a également été battu ce début juillet : celui du nombre d’avions volant simultanément dans notre ciel (145 000).

La tendance est clair : canicules (pourtour méditerranéen, États-Unis, Japon notamment) ou chutes de grêlons, et avec El Niño à venir, ceci ne devrait pas s’arrêter !

Certes, les médias ont attiré l’attention sur ces phénomènes extrêmes, mais les records de température moyenne ou du nombre d’avions avaient été nettement moins évoqués. Et pourtant, ces derniers n’auraient-ils pas dû apparaître en une ? Tout ceci n’aurait-il pas dû nous inquiéter ? Les experts sont formels : une hausse de la température de 2 degrés engendrerait beaucoup plus de conséquences qu’une hausse à 1,5 (qui constituait l’objectif de l’accord de Paris). Sauf que, même une hausse à 2 degrés semble utopique !

Nous sommes de fait déjà un degré au-dessus des températures moyennes préindustrielles et le gouvernement français a évoqué au mois de mai une adaptation nécessaire à une hausse de 4 degrés (en 2100, les plus jeunes d’entre nous la connaîtront !)

Rappelons que chaque hausse supplémentaire, même de quelques dixièmes de degrés, générerait des conséquences exponentiellement très graves. Hélas, personne (ou presque) ne semble prendre conscience de ce danger. Sans doute le considère-t-on trop loin dans l’espace et le temps. Cependant, nous en subissons déjà quelques conséquences qui ne sont rien en comparaison de ce que subiront nos enfants et petits-enfants !

Certes, l’Europe ne sera pas la région du monde qui en souffrira le plus, mais sachant qu’on a laissé mourir 600 migrants en mer Egée, comment réagirons-nous lorsque des millions, sinon des milliards d’Asiatiques et d’Africains verront leurs terres inondées par la montée des eaux ou asséchées ou incultivables à tout jamais, et voudront dès lors rejoindre nos contrées ?

Pour ne pas devoir nous poser la question, il est urgentissime d’agir. Pourtant, Alexander De Croo proposait il y a quelques semaines de figer la législation, Emmanuel Macron a lui postposé son annonce du plan de lutte contre le réchauffement climatique. D’après eux ça peut attendre… Entre-temps, le climat du globe s’emballe.

Des mesures impopulaires seront probablement nécessaires. Les États ont été capables de les prendre pour le Covid. Et certaines d’entre elles ne se sont d’ailleurs pas avérées si impopulaires que ça (certaines pistes cyclables temporaires sont devenues définitives, le télétravail s’est généralisé, les visites en maternité sont restées réduites pour assurer le repos des jeunes parents, etc). Certes, d’autres mesures prises pour endiguer le Covid, ou qui seront prises pour lutter contre le réchauffement climatique étaient/seront difficiles à accepter. Mais avons-nous le choix ?

Si nous n’agissons pas rapidement, si nos chefs d’État ne nous imposent pas des règles nouvelles (en termes de transport aérien, d’isolation, de taxation de produits fortement émetteurs de CO2…), il sera trop tard et notre planète deviendra invivable ou presque.

Les gestes individuels de colibris sont bienvenus et utiles, mais semblent à ce stade insuffisants. Si des mesures appropriées (et non des mesures excessives comme en Chine), mais prises à temps, ont permis d’éviter trop de victimes du Covid, elles le seront aussi pour éviter la catastrophe climatique tellement prévisible. L’urgence est temporellement moins grande que pour le Covid, mais les conséquences n’en seront que plus dramatiques.

Si nous aimons nos enfants, nos petits-enfants, nous n’avons pas le choix. Nos décideurs n’ont pas le choix. Il faut agir. Urgemment !