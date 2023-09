Cobalt, lithium, bauxite, tungstène, terres rares : autant de matériaux “critiques”, dont sont si friands nos téléphones portables et nos voitures électriques, nos éoliennes et nos fibres optiques. Dans sa nouvelle logique de croissance “verte et numérique”, la Commission européenne veut en sécuriser l’approvisionnement. Bras armé de cette nouvelle stratégie, la loi européenne sur les matières premières critiques (Critical Raw Material Act) va pourtant frontalement à l’encontre de la loi sur la restauration de la nature, votée le 12 juillet dernier par le Parlement européen. En effet, les industriels considèrent cette dernière comme un caillou dans leurs chaussures.

Détricoter le Pacte Vert européen ?

C’est dans ce contexte tendu que l’été, émaillé de calamités naturelles, remet le climat sous les feux de l’actualité. Les actions en justice pour sommer les États de l’Union européenne (UE) d’honorer leurs engagements climatiques se multiplient. Autant d’appels à l’ordre salutaire. Sauf que l’engouement climatique sert de plus en plus souvent de prétexte pour mettre sur pause la protection de la nature.

Si la loi européenne sur la restauration de la nature a survécu aux assauts des intérêts corporatistes et de leurs thuriféraires politiques, elle a été amputée de ses organes vitaux. L’agriculture, qui occupe près de 50 % du territoire de l’UE, n’est plus couverte. Les objectifs liés aux forêts (30 % du territoire) sont affaiblis (2). Et il ne reste quasi rien des objectifs de restauration pour la pêche. Bref, cette loi a été vidée de sa substance (3). C’est l’image de l’UE qui est écornée. Il y a quelques mois, les journaux titraient fièrement que la COP 15 sur la biodiversité débouchait sur un accord mondial “historique”, dont l’ambition est de protéger 30 % des terres et des mers d’ici à 2030. Une fois qu’il s’agit de passer de la parole aux actes, c’est la débandade. Le politique n’écoute pas les plaintes de la Terre.

Opposer biodiversité et climat, c’est l’approche décomplexée de la droite européenne, pour laquelle le pilier nature du Pacte Vert européen nuit à la santé de l’économie, à l’essor des renouvelables et à la sécurité alimentaire. L’appel, en mai dernier, du Premier Ministre Alexander De Croo à “une pause environnementale”, est du même tonneau. Un choix politique clairement assumé, dont le point d’orgue fut l’abstention de la Belgique au Conseil des ministres de l’UE sur la loi européenne sur la restauration de la nature. Mais c’est une nouvelle menace qui plane désormais sur la biodiversité : la relance du secteur minier.

Accéder à des minerais mais sacrifier la biodiversité

Levier de la transition dite “verte et numérique”, la nouvelle loi européenne sur les matières premières critiques, promesse d’un nouvel eldorado pour les investisseurs privés, est censée sécuriser l’accès aux minerais. Dans ce contexte de ruée vers l’or digital du capitalisme “vert” et high tech, rien d’étonnant à ce que la nouvelle loi européenne sur la restauration de la nature ait été passée à la moulinette. D’autant qu’une analyse a révélé qu’en 2019, 79 % de l’extraction mondiale de minerais métalliques provenait de cinq des six biomes les plus riches en espèces, dont les écosystèmes tropicaux forestiers.

Délocaliser la pollution hors Europe

Le défaut majeur de cette loi européenne sur les matières premières critiques proposée par la Commission, c’est la promotion de l’extractivisme à tout-va et l’évacuation pure et simple de la question de la boulimie de la consommation. Pire, cette loi porte en elle les germes d’une guerre contre la biodiversité, transformant des paysages en vastes champs de mines. Autant de balafres rendant des territoires hostiles et pollués par les déchets miniers. En outre, les violations des droits humains y sont monnaie courante. Vu que l’UE dépend fortement des pays tiers pour garantir son accès aux minerais, elle fait reporter sur le dos de ceux-ci le prix de l’ardoise écologique de l’industrie extractive. Et fait voler le “pilier nature” du Pacte vert européen en éclat, en délocalisant la pollution.

Qui plus est, cette loi sur les matières premières critiques entérine le principe “d’intérêt stratégique supérieur”. Un concept de tous les dangers eu égard au respect des lois de protection de la nature. Car il permettra de limiter les motifs d’objection juridique aux projets d’extraction minière. Plus prosaïquement : détruire la biodiversité, pour fabriquer des voitures électriques, est permis au nom de l’“intérêt public supérieur”. Cet affaiblissement des garde-fous environnementaux menace la démocratie, car il est le moyen de saper les objections des populations locales. Pour les pays tiers également, il induit une dérive dangereuse.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la majorité des sites d’excavation actuels et potentiels sont situés dans des zones rurales et indigènes de pays hors UE. Cependant, la proposition de loi n’inclut pas le respect d’un principe phare des Nations Unies, celui reconnaissant aux peuples autochtones le droit de participer aux décisions les concernant. Or, il est primordial pour éviter la spoliation de leurs terres et la destruction des forêts dont ils dépendent pour leur subsistance. Faute d’être assortie de solides garde-fous, la diplomatie européenne des matières premières trace les contours du néocolonialisme européen.

Une vision technologique de l’écologie

Mauvais point pour l’UE, à l’heure où se prépare le sommet de l’ONU 2023, les 19 et 20 septembre prochains, à New York, sur la mise en œuvre des 17 Objectifs de Développement Durable et de l’Agenda 2030.

Le narratif européen, c’est le “développement soutenable” et la lutte contre le réchauffement climatique. Dans les faits, il est rempli de contractions. Car il porte la marque d’une vision technologique de l’écologie. Son postulat : la société consumériste et productiviste européenne n’est pas négociable. Ce faisant, les technologies “vertes” et numériques sont les nouvelles forces de frappe de la technoscience, derrière laquelle se cache habilement un capitalisme dévoyé.

À ce stade, la proposition de loi sur les matières premières critiques résonne davantage comme un requiem pour la nature. Il est encore temps de corriger le tir, en faisant notamment de la sobriété écologique une priorité. Car l’exploitation minière “durable” est un mythe. Et la croyance qu’on peut être “hermétiquement technologisés”, c’est bien là une chimère.

(1) auteure de “Biodiversité. Quand les politiques européennes menacent le Vivant”, Ed. Yves Michel (2017).

(2) Selon un rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), intitulé “État de la nature dans l’UE” (2020), les principales menaces pour la nature sont : l’agriculture intensive, l’étalement urbain et les pratiques forestières non durables.

(3) Notons que le processus législatif n’est pas bouclé. Dans le cadre des trilogues, le Parlement et le Conseil, avec l’appui de la Commission, tenteront de trouver un terrain d’entente.